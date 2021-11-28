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    «Милан» быстро приструнит «Сассуоло»?

    «Милан» — «Сассуоло». Прогноз, ставка (к. 2.06) на футбол, Серия А, 28 ноября 2021 года

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    Златан Ибрагимович
    «Милан» сыграет на своем поле с «Сассуоло» в рамках 14-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 28 ноября, начало — в 17:00 мск. «Милан» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 28 Ноября 2021 года
    Милан
  • Милан
    •  Милан 17:00 Сассуоло Сассуоло
  • Сассуоло
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    Коэффициенты на матч Милан — Сассуоло

  • 1
  • 1.57
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 5.30
  • Ставка!
    •

    «Милан»

    «Милан» в текущем сезоне способен реально побороться за Скудетто. Вот и сейчас «россонери» находятся на 2 месте, деля первое с «Наполи» (по 32 очка).

    В минувшем туре «Милан» удручил результатом. Перестрелка с «Фиорентиной» завершилась обидным поражением (4:3).

    Причем после того миланцы немного реабилитировались. В Лиге чемпионов «Милан» на выезде минимально одолел «Атлетико», и этим воскресил шансы на 2 место в группе.

    Все прогнозы на Серию А

    Против «Сассуоло» «Милан» в последние годы играет довольно успешно. В пяти последних очных битвах «россонери» одержали три победы при одном поражении.

    «Сассуоло»

    После ухода в донецкий «Шахтер» Роберто Де Дзерби, «Сассуоло» смотрится на так выгодно, как в минувшем сезоне. Нынешнее 13 место — показатель скромности амбиций клуба.

    Причем забивает и пропускает команда практически с одинаковой частотой. 19 раз «Сассуоло» забил, пропустив в свои ворота на мяч больше.

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    • К слову, в минувшем туре команда не сумела добыть три очка. Дома «Сассуоло» расписал мировую с «Кальяри» (2:2).

    «Сассуоло» не побеждает уже месяц. Причем та самая последняя победа была добыта в Турине над «Ювентусом» (1:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Милан» за 1.60, на ничью за 4.62, а на «Сассуоло» — за 5.35.

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    Златан Ибрагимович и компания постараются сохранить свою позицию.

    Гости давненько не побеждают, к тому же имеют проблемы в организации игры.

    Миланцы отлично смотрятся в атаке, что и продемонстрируют с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Милана» в 1 тайме с коэффициентом 2.06.

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    «Милан» — «Сассуоло»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 28.11.2021. Прогнозы на футбол. «Милан» быстро приструнит «Сассуоло»?
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