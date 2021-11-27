«Вильярреал»
«Вильярреал» занимает 12-е место в турнирной таблице Ла Лиги после 13-ти сыгранных матчей. Сейчас в активе «субмарины» 16 очков.
Неделя началась для «Вильярреала» с неприятного поражения от «Манчестер Юнайтед» (0:2) в Лиге чемпионов. Команда Унаи Эмери проиграла из-за глупейшей ошибки в конце матча, когда сама подарила сопернику идеальную возможность для результативной атаки.
В предыдущем туре Ла Лиги «Вильярреал» сыграл на выезде вничью с «Сельтой» (1:1). И это был уже седьмой ничейный исход для команды в текущем чемпионате.
«Вильярреал» в шести домашних матчах Ла Лиги потерпел только одно поражение.
«Барселона»
«Барселона» тем временем находится на седьмом месте. В 13-ти матчах каталонцы набрали 20 очков.
В конце прошлой недели «Барса» провела первый матч под руководством Хави.
Долгожданный дебют легенды клуба на посту главного тренера завершился скромной победой «Эспаньола» со счетом 1:0. Единственный гол Мемфис Депай забил ударом с пенальти.
Ничего особенного «Барселона» не показала и в домашнем матче Лиги чемпионов против «Бенфики». Только эта игра завершилась вничью — 0:0.
Очевидно, что «Барса» страдает из-за кадровых проблем. И в первую очередь, это касается атаки. Состав команды срочно нуждается в усилении.
Прогноз и ставка
На «Вильярреал» в этом матче можно поставить за 2.78, ничью букмекеры предлагают за 3.66, а победу «Барселоны» — за 2.71.
Шансы действительно 50 на 50. В текущей ситуации «Барсу» сложно назвать фаворитом в гостевой встрече с крепким «Вильярреалом». На команду Хави в этом матче ставить крайне опасно.
Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.03.
Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.96.