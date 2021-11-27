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    Сможет ли «Барса» набрать очки на поле «Вильярреала»?

    «Вильярреал» — «Барселона». Прогноз (к. 2.03) и ставки на чемпионат Испании 27 ноября 2021 года

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    «Барселона» сыграет на выезде против «Вильярреала» в рамках 15-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 23:00 мск. «Вильярреал» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 27 Ноября 2021 года
    Вильярреал
  • Вильярреал
    •  Вильярреал 23:00 Барселона Барселона
  • Барселона
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    Коэффициенты на матч Вильярреал — Барселона
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  • 3.55
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    «Вильярреал»

    «Вильярреал» занимает 12-е место в турнирной таблице Ла Лиги после 13-ти сыгранных матчей. Сейчас в активе «субмарины» 16 очков.

    Неделя началась для «Вильярреала» с неприятного поражения от «Манчестер Юнайтед» (0:2) в Лиге чемпионов. Команда Унаи Эмери проиграла из-за глупейшей ошибки в конце матча, когда сама подарила сопернику идеальную возможность для результативной атаки.

    В предыдущем туре Ла Лиги «Вильярреал» сыграл на выезде вничью с «Сельтой» (1:1). И это был уже седьмой ничейный исход для команды в текущем чемпионате.

    «Вильярреал» в шести домашних матчах Ла Лиги потерпел только одно поражение.

    «Барселона»

    «Барселона» тем временем находится на седьмом месте. В 13-ти матчах каталонцы набрали 20 очков.

    В конце прошлой недели «Барса» провела первый матч под руководством Хави.

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    • Долгожданный дебют легенды клуба на посту главного тренера завершился скромной победой «Эспаньола» со счетом 1:0. Единственный гол Мемфис Депай забил ударом с пенальти.

    Ничего особенного «Барселона» не показала и в домашнем матче Лиги чемпионов против «Бенфики». Только эта игра завершилась вничью — 0:0.

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    Очевидно, что «Барса» страдает из-за кадровых проблем. И в первую очередь, это касается атаки. Состав команды срочно нуждается в усилении.

    Прогноз и ставка

    На «Вильярреал» в этом матче можно поставить за 2.78, ничью букмекеры предлагают за 3.66, а победу «Барселоны» — за 2.71.

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    Шансы действительно 50 на 50. В текущей ситуации «Барсу» сложно назвать фаворитом в гостевой встрече с крепким «Вильярреалом». На команду Хави в этом матче ставить крайне опасно.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.03.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.96.

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    «Вильярреал» — «Барселона»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 27.11.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Барса» набрать очки на поле «Вильярреала»?
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