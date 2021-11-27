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    Выиграет ли «Интер» у окрепшей «Венеции»?

    «Венеция» — «Интер». Прогноз (к. 2.90) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 27 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Венеция» — «Интер»
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    Эдин Джеко
    В субботу, 27 ноября, «Венеция» примет «Интер» в рамках 14-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо», начнется в 22:45 по московскому времени. «Венеция» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 27 Ноября 2021 года
    Венеция
  • Италия. Серия А
    •  Венеция 22:45 Интер Интер
  • Милан
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    Коэффициенты на матч Венеция — Интер
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  • 2
  • 1.40
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    «Венеция»

    «Венеция» занимает 14-е место в турнирной таблице итальянской Серии А, имея на своем счету 15 очков.

    «Крылатые львы» одержали четыре победы, трижды сыграли вничью и потерпели шесть поражений в 13 турах.

    В ноябре подопечные Паоло Дзанетти обыграли «Рому» (3:2) и «Болонью» (1:0), а Давид Окереке отметился двумя победными мячами.

    Все прогнозы на Серию А

    Среди травмированных у «Венеции» значатся Михаэль Свобода, Лука Фиордилино, Домен Чрнигой и Тайронн Эбюэхи.

    «Интер»

    «Интер» расположился на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Италии с 28 баллами.

    На счету миланской команды восемь побед, четыре ничьи и всего одно поражение в национальном первенстве.

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    • В этом месяце подопечные Симоне Индзаги разошлись миром с «Миланом» (1:1) и одолели «Наполи» (3:2), нанеся лидеру Серии А первое поражение в сезоне.

    Накануне в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «нерадзурри» разобрались с «Шахтером» (2:0) благодаря дублю Эдина Джеко и оформили выход в 1/8 финала.

    После травм у «Интера» восстанавливаются Стефан Де Врей и Алексис Санчес.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Интера» — 1.38, победа «Венеции» — 9.10, ничья — 5.00.

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    «Нерадзурри» набрали отличный ход, выиграв пять из шести предыдущих встреч во всех турнирах, так что можно ожидать их триумфа.

    Однако в пользу «крылатых львов» сыграет домашнее поле и тот факт, что они тоже начали активно набирать очки. Хозяева способны наиграть хотя бы на один мяч, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Интера" и обе забьют» за 2.90.

    Скорее всего, миланцам для победы придется забивать не меньше двух голов, так что еще один вариант — «индивидуальный тотал "Интера" больше 2» за 1.75.

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    «Венеция» — «Интер»: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 27.11.2021. Прогнозы на футбол. Выиграет ли «Интер» у окрепшей «Венеции»?
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