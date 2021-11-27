В субботу, 27 ноября, «Венеция» примет «Интер» в рамках 14-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо», начнется в 22:45 по московскому времени. «Венеция» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Венеция»

«Венеция» занимает 14-е место в турнирной таблице итальянской Серии А, имея на своем счету 15 очков.

«Крылатые львы» одержали четыре победы, трижды сыграли вничью и потерпели шесть поражений в 13 турах.

В ноябре подопечные Паоло Дзанетти обыграли «Рому» (3:2) и «Болонью» (1:0), а Давид Окереке отметился двумя победными мячами.

Все прогнозы на Серию А

Среди травмированных у «Венеции» значатся Михаэль Свобода, Лука Фиордилино, Домен Чрнигой и Тайронн Эбюэхи.

«Интер»

«Интер» расположился на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Италии с 28 баллами.

На счету миланской команды восемь побед, четыре ничьи и всего одно поражение в национальном первенстве.

В этом месяце подопечные Симоне Индзаги разошлись миром с «Миланом» (1:1) и одолели «Наполи» (3:2), нанеся лидеру Серии А первое поражение в сезоне.

Накануне в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «нерадзурри» разобрались с «Шахтером» (2:0) благодаря дублю Эдина Джеко и оформили выход в 1/8 финала.

После травм у «Интера» восстанавливаются Стефан Де Врей и Алексис Санчес.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Интера» — 1.38, победа «Венеции» — 9.10, ничья — 5.00.

«Нерадзурри» набрали отличный ход, выиграв пять из шести предыдущих встреч во всех турнирах, так что можно ожидать их триумфа.

Однако в пользу «крылатых львов» сыграет домашнее поле и тот факт, что они тоже начали активно набирать очки. Хозяева способны наиграть хотя бы на один мяч, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Интера" и обе забьют» за 2.90.

Скорее всего, миланцам для победы придется забивать не меньше двух голов, так что еще один вариант — «индивидуальный тотал "Интера" больше 2» за 1.75.