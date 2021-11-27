«Сабах» сыграет на своем поле с «Кешлей» в рамках 12-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 14:00 мск. «Сабах» — «Кешля»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сабах»

«Сабах» после неудачного старта стремительно набирает обороты. Вот уже бакинцы и с последнего места поднялись, причем на пятое.

Серия из четырех матчей без поражений вызывает уважение. Причем только с «Зирей» команда расписала мировую.

В минувшем туре «Сабах» вновь выдал на-гора отличный результат. В дерби с «Нефтчи» команда была точнее (1:2).

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С «Кешлей» команда играет неудачно. Из пяти последних очных поединков бакинцы уступили дважды при трех паритетах.

«Кешля»

Эта команда борется лишь за выживание. На текущий момент «Кешля» находится на предпоследнем 7 месте в турнирной таблице.

Между тем, «Кешля» пока не безнадежна. Правда, отрыв от аутсайдера «Сабаила» составляет лишь один пункт.

Команда крайне неудачно обороняется. В 11 матчах пропущено уже 19 мячей: больше только у того же «Сабаила».

К слову, не так давно «Кешля» обыграла «Нефтчи» (3:2). Так что теперь нужно срочно брать очки.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Сабах» за 2.10, на ничью за 3.45, а на «Кешлю» — за 3.30.

«Сабах» сейчас находится на подъеме .

«Кешля» крайне нестабильна, к тому же имеет проблемы в обороне.

Хозяева постараются немного отдалиться от группы аутсайдеров. Наши прогноз и ставка — Победа «Сабаха» с коэффициентом 2.10.