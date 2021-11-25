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    Сможет ли «Лестер» разгромить «Легию»?

    «Лестер» — «Легия». Прогноз (к. 1.93) и ставки на Лигу Европы 25 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лестер» — «Легия»
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    Джейми Варди
    «Лестер» встретится на своем поле с польской «Легией» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 23:00 мск. «Лестер» — «Легия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа C 25 Ноября 2021 года
    Лестер
  • Лестер
    •  Лестер 23:00 Легия Легия
  • Варшава
    •
    Коэффициенты на матч Лестер — Легия
  • 1
  • 1.17
  • X
  • 7.70
  • 2
  • 16.00
  • Ставка!
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    «Лестер»

    «Лестер» занимает третье место в группе после четырех туров. На данный момент в активе представителя АПЛ пять очков.

    «Лестер» не очень ответственно отнесся к некоторым матчам в Лиге Европы. Например, в четвертом туре команда Брендана Роджерса сыграла вничью на своем поле со «Спартаком» (1:1).

    При этом в московской встрече со «Спартаком» «лисы» уступали 0:2, но в итоге сделали камбэк и победили со счетом 4:3.

    Главным же разочарованием стало гостевое поражение от «Легии» (0:1). Судя по всему, у «Лестера» возникли серьезные проблемы с настроем на матчи с польским и российским клубом.

    «Легия»

    «Легия» тем временем занимает второе место. В четырех матчах польский чемпион набрал шесть очков.

    И это сюрприз, так как перед началом группового этапа «Легия» считалась явным аутсайдером. А в итоге поляки выиграли на выезде у «Спартака» и одержали домашнюю победу над «Лестером».

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    Между тем, в матчах с «Наполи» футболисты «Легии» так и не смогли показать свою лучшую игру. В Неаполе клуб из Варшавы проиграл со счетом 0:3, а дома — 1:4.

    Серия поражений «Легии» составляет уже четыре матча.

    Прогноз и ставка

    На «Лестер» в этом матче можно поставить за 1.19, ничью букмекеры предлагают за 7.80, а победу «Легии» — за 17.75.

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    На этот раз у «Лестера» не должно возникнуть проблем с мотивацией. Во-первых, в случае потери очков команда Роджерса рискует «пролететь» мимо плей-офф. А во-вторых, на днях «Лестер» крупно проиграл «Челси», и матч с «Легией» это отличный шанс хотя бы как-то порадовать своих болельщиков.

    Ставка — победа «Лестера» с форой (-2,0) за 1.93.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Лестера» больше 2,5 за 1.88.

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    «Лестер» — «Легия»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 25.11.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Лестер» разгромить «Легию»?
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