«Лестер» встретится на своем поле с польской «Легией» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 23:00 мск. «Лестер» — «Легия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лестер»

«Лестер» занимает третье место в группе после четырех туров. На данный момент в активе представителя АПЛ пять очков.

«Лестер» не очень ответственно отнесся к некоторым матчам в Лиге Европы. Например, в четвертом туре команда Брендана Роджерса сыграла вничью на своем поле со «Спартаком» (1:1).

При этом в московской встрече со «Спартаком» «лисы» уступали 0:2, но в итоге сделали камбэк и победили со счетом 4:3.

Главным же разочарованием стало гостевое поражение от «Легии» (0:1). Судя по всему, у «Лестера» возникли серьезные проблемы с настроем на матчи с польским и российским клубом.

«Легия»

«Легия» тем временем занимает второе место. В четырех матчах польский чемпион набрал шесть очков.

И это сюрприз, так как перед началом группового этапа «Легия» считалась явным аутсайдером. А в итоге поляки выиграли на выезде у «Спартака» и одержали домашнюю победу над «Лестером».

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Между тем, в матчах с «Наполи» футболисты «Легии» так и не смогли показать свою лучшую игру. В Неаполе клуб из Варшавы проиграл со счетом 0:3, а дома — 1:4.

Серия поражений «Легии» составляет уже четыре матча.

Прогноз и ставка

На «Лестер» в этом матче можно поставить за 1.19, ничью букмекеры предлагают за 7.80, а победу «Легии» — за 17.75.

На этот раз у «Лестера» не должно возникнуть проблем с мотивацией. Во-первых, в случае потери очков команда Роджерса рискует «пролететь» мимо плей-офф. А во-вторых, на днях «Лестер» крупно проиграл «Челси», и матч с «Легией» это отличный шанс хотя бы как-то порадовать своих болельщиков.

Ставка — победа «Лестера» с форой (-2,0) за 1.93.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Лестера» больше 2,5 за 1.88.