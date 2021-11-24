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    «Дачники» продлят победную поступь?

    «Фулхэм» — «Дерби Каунти». Прогноз, ставка (к. 1.91) на футбол, чемпионат Англии, 24 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Фулхэм» — «Дерби Каунти»
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    «Фулхэм»
    В Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж» в рамках 19-го тура первого английского дивизиона «Фулхэм» сыграет с «Дерби Каунти». Поединок состоится 24 ноября и начнется в 22:45 по мск. «Фулхэм» — «Дерби Каунти»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Фулхэм»

    «Фулхэм», который в прошлом сезоне вылетел из АПЛ, планирует сходу вернуться в элиту. После 18 туров он идет во главе турнирки, имея в активе 41 балл.

    За всю турнирную дистанцию лондонский коллектив добыл 13 победных результатов, трижды уступил и две игры свел вничью, забил 48 гола, а пропустил только 15 мячей.

    К данной встрече «дачники» подходят с серий из семи выигрышей подряд, где они пропустили только два гола. В минувшем туре состоялась крупная домашняя виктория над «Барнсли» со счетом 4:1.

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    На своем стадионе в текущем первенстве «Фулхэм» выиграл семь встреч из девяти при одном мировом исходе и одном фиаско.

    «Дерби Каунти»

    «Дерби Каунти» лишили 21 очка из-за финансовых проблем. Сейчас в активе команды ноль баллов и последнее место в турнирной таблице.

    Однако результаты у «баранов» довольно-таки неплохие. Они добились четырех побед, пять раз были повержены и аж девять раз сыграли вничью, разница мячей составляет 16:18.

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    • Накануне коллектив Руни нанес домашнее поражение «Борнмуту» 3:2, который был на тот момент лидером. Этой викторий «Дерби» прервал свою 7-матчевую безвыигрышную серию, где дважды уступил при пяти ничьих.

    Вне родных стен команда в этом розыгрыше Чемпионшипа победила пока только раз, а также по четыре раза терпела фиаско и расписывала мировые.

    В Чемпионшипе-2019/20 «Фулхэм» в играх с «Дерби» набрал четыре очка, победив 3:0 дома и сыграв 1:1 на выезде.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фулхэма» предлагают — 1.31.

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    На викторию «Дерби Каунти» дают — 10.50, ничья оценена — в 5.65.

    От данного поединка стоит ждать очередного уверенного выигрыша хозяев, которые набрали просто фантастический ход. Наш прогноз на эту игру — П1 с форой -1,5.

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    «Фулхэм» — «Дерби Каунти»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 24.11.2021. Прогнозы на футбол. «Дачники» продлят победную поступь?
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