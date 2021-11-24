В Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж» в рамках 19-го тура первого английского дивизиона «Фулхэм» сыграет с «Дерби Каунти». Поединок состоится 24 ноября и начнется в 22:45 по мск. «Фулхэм» — «Дерби Каунти»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фулхэм»

«Фулхэм», который в прошлом сезоне вылетел из АПЛ, планирует сходу вернуться в элиту. После 18 туров он идет во главе турнирки, имея в активе 41 балл.

За всю турнирную дистанцию лондонский коллектив добыл 13 победных результатов, трижды уступил и две игры свел вничью, забил 48 гола, а пропустил только 15 мячей.

К данной встрече «дачники» подходят с серий из семи выигрышей подряд, где они пропустили только два гола. В минувшем туре состоялась крупная домашняя виктория над «Барнсли» со счетом 4:1.

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На своем стадионе в текущем первенстве «Фулхэм» выиграл семь встреч из девяти при одном мировом исходе и одном фиаско.

«Дерби Каунти»

«Дерби Каунти» лишили 21 очка из-за финансовых проблем. Сейчас в активе команды ноль баллов и последнее место в турнирной таблице.

Однако результаты у «баранов» довольно-таки неплохие. Они добились четырех побед, пять раз были повержены и аж девять раз сыграли вничью, разница мячей составляет 16:18.

Накануне коллектив Руни нанес домашнее поражение «Борнмуту» 3:2, который был на тот момент лидером. Этой викторий «Дерби» прервал свою 7-матчевую безвыигрышную серию, где дважды уступил при пяти ничьих.

Вне родных стен команда в этом розыгрыше Чемпионшипа победила пока только раз, а также по четыре раза терпела фиаско и расписывала мировые.

В Чемпионшипе-2019/20 «Фулхэм» в играх с «Дерби» набрал четыре очка, победив 3:0 дома и сыграв 1:1 на выезде.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фулхэма» предлагают — 1.31.

На викторию «Дерби Каунти» дают — 10.50, ничья оценена — в 5.65.

От данного поединка стоит ждать очередного уверенного выигрыша хозяев, которые набрали просто фантастический ход. Наш прогноз на эту игру — П1 с форой -1,5.