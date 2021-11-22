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    «Норрчепинг» — «Юргорден». Прогноз, ставка (к. 2.42) на футбол, Чемпионат Швеции, 22 ноября 2021 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Норрчепинг» — «Юргорден»
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    «Юргорден»
    В 28-м туре шведского высшего дивизиона «Норрчепинг» на своем поле примет «Юргорден». Игра состоится 22 ноября и начнется в 21:00 по мск. «Норрчепинг» — «Юргорден»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Норрчепинг»

    «Норрчепинг» имеет только теоретические шансы зацепиться за третью еврокубковую строку. За три тура до финиша он отстает от нее на семь баллов и любая потеря очков в этой игре перечеркнет их все надежды.

    Заключительный отрезок чемпионата «товарищи» проводят не лучшим образом, выиграв только раз за последние пять проведенных встреч при одной ничей и трех фиаско.

    В минувшем туре «бело-синие» проиграли в гостях соседу по турнирке «Кальмару» со счетом 0:1, а до этого была домашняя виктория над «Эльфсборгом» 3:2, который идет немного выше.

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    В родных стенах «Норрчепинг» в этом первенстве уступил только дважды за 13 проведенных игр. Также команда добилась восьми викторий и три матча свела вничью.

    «Юргорден»

    «Юргорден» ведет с «Мальме» борьбу за золотые награды шведского чемпионата. За три тура до завершения стокгольмцы идут вторыми с отставание от первого «Мальме» на балл.

    В отрезке последних четырех встреч первенства «зоопарк» смог добыть девять пунктов из 12 возможных, выиграв три поединка при одном поражении, которое было в гостях от «Гетеборга» — 0:3.

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    • В двух последних проведенных поединках столичная команда добилась двух минимальных викторий с одинаковым счетом по 1:0, поочередно одолев «Эребру» в гостях и «Хальмстад» дома.

    Вне родных стен «Юргорден» в этом чемпионате Швеции потерпел четыре фиаско, шесть матчей выиграл и три поединка он завершил мировыми результатами.

    За последние пять очных встреч этих клубов дважды побеждал «Норрчепинг», дважды была ничья и раз выиграл «Юргорден» — в первом круге текущего первенства — 1:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Юргордена» предлагают — 2.42.

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    На викторию «Норрчепинга» дают — 2.78, ничья оценена — в 3.62.

    По большому счету «Норрчепинг» уже может спокойно готовиться к следующему сезону, а вот «Юргорден» не теряет надежды завоевать еще золото и не может позволить терять очки в оставшихся играх. В общем, в этом поединке прогнозируем викторию гостям.

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    «Норрчепинг» — «Юргорден»: прогноз, ставка (2.42), статистика, коэффициенты матча 22.11.2021. Прогнозы на футбол. «Зоопарк» не отпустит в отрыв «Мальме»
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