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    «Манчестер Сити» выиграет у «Эвертона» с сухим счетом?

    «Манчестер Сити» — «Эвертон». Прогноз (к. 3.04) и ставки на чемпионат Англии 21 ноября 2021 года

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    «Манчестер Сити» пропустил только два мяча в пяти домашних матчах АПЛ
    «Манчестер Сити» сыграет на своем поле против «Эвертона» в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 21 ноября, начало — в 17:00 мск. «Манчестер Сити» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 21 Ноября 2021 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 17:00 Эвертон Эвертон
  • Ливерпуль
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.18
  • X
  • 7.50
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    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ после 11-ти туров. В активе «горожан» на данный момент 23 очка.

    Перед паузой на матчи сборных «Ман Сити» одержал победу над «Манчестер Юнайтед».

    Команда Пепа Гвардиолы забила на «Олд Траффорд» два безответных мяча. «Сити» доминировал в дерби с первой и до последней минуты.

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    • Интересно, что туром ранее «Ман Сити» уступил на своем поле «Кристал Пэлас» (0:2). Ключевыми стали быстрый пропущенный гол и удаление Эймерика Ляпорта в конце первого тайма.

    В пяти домашних матчах АПЛ «Манчестер Сити» одержал три победы и пропустил только два мяча.

    «Эвертон»

    «Эвертон» набрал 15 очков и после 11-ти сыгранных матчей занимает 11-е место.

    «Эвертон» здорово стартовал, но потом что-то пошло не так. Безвыигрышная серия в АПЛ составляет уже пять матчей (три поражения и две ничьи).

    Хотя в начале месяца «Эвертон» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (0:0), который с недавних пор возглавляет Антонио Конте.

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    Самым неприятным стало домашнее поражение от «Уотфорда» со счетом 2:5. Сразу после этого команда Рафаэля Бенитеса уступила на выезде «Вулверхэмптону» (1:2).

    «Эвертон» ранее в этом сезоне смог не пропустить только в одном гостевом матче.

    Прогноз и ставка

    На «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.20, ничью букмекеры предлагают за 8.70, а победу «Эвертона» — за 20.00.

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    У «Ман Сити» редко бывают проблемы в матчах с «Эвертоном». И предстоящая игра вряд ли станет исключением.

    Но при этом очевидно, что «Эвертону» по силам забить гол престижа.

    Ставка — победа «Манчестер Сити» + обе команды забьют за 3.04.

    Факт. Восемь предыдущих матчей между этими командами завершились в пользу «Манчестер Сити».

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    «Манчестер Сити» — «Эвертон»: прогноз, ставка (3.04), статистика, коэффициенты матча 21.11.2021. Прогнозы на футбол. «Манчестер Сити» выиграет у «Эвертона» с сухим счетом?
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