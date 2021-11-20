«Ливерпуль» сыграет на своем поле против лондонского «Арсенала» в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 20:30 мск. «Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. На данный момент в активе «мерсисайдцев» 22 очка.

Перед паузой на матчи сборных «Ливерпуль» проиграл в Лондоне «Вест Хэму» (2:3). Это поражение стало четвертым для «красных» в текущем чемпионате.

Кроме того, «Ливерпуль» потерял очки в домашней игре с «Брайтоном». Эта встреча завершилась вничью 2:2, хотя уже к середине первого тайма команда Юргена Клоппа вела со счетом 2:0.

Все прогнозы на АПЛ

«Ливерпуль» выиграл только два из пяти домашних матчей в АПЛ.

«Арсенал»

«Арсенал» набрал 20 очков после 11-ти сыгранных матчей и находится на пятой строчке.

«Арсенал» не перестает удивлять. После невероятно слабого старта «канониры» выдали невероятную серию без поражений.

Команда Микеля Артеты ни разу не проиграла в восьми предыдущих матчах, в которых одержала шесть побед.

В конце октября «Арсенал» выиграла на выезде у «Лестера», а потом одержал домашнюю победу над «Уотфордом». Оба результата абсолютно заслуженные.

Прогноз и ставка

На «Арсенал» в этом матче можно поставить за 1.52, ничью букмекеры предлагают за 5.00, а победу «Ливерпуля» — за 6.95.

Надо признать, что это уже не тот «Арсенал», который раньше был легкой добычей и для «Ливерпуля», и для остальных топов АПЛ. Механизм Артеты наконец-то заработал.

Поэтому есть все основания полагать, что в предстоящем матче у «Ливерпуля» будут проблемы.

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 1.98. Вряд ли в этой игре будут забивать только хозяева. Матчи против «Брайтона» и «Вест Хэма» показали, что у «Ливерпуля» тоже есть проблемы в защите.

Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.74.