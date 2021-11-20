«Ливерпуль»
«Ливерпуль» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. На данный момент в активе «мерсисайдцев» 22 очка.
Перед паузой на матчи сборных «Ливерпуль» проиграл в Лондоне «Вест Хэму» (2:3). Это поражение стало четвертым для «красных» в текущем чемпионате.
Кроме того, «Ливерпуль» потерял очки в домашней игре с «Брайтоном». Эта встреча завершилась вничью 2:2, хотя уже к середине первого тайма команда Юргена Клоппа вела со счетом 2:0.
«Ливерпуль» выиграл только два из пяти домашних матчей в АПЛ.
«Арсенал»
«Арсенал» набрал 20 очков после 11-ти сыгранных матчей и находится на пятой строчке.
«Арсенал» не перестает удивлять. После невероятно слабого старта «канониры» выдали невероятную серию без поражений.
Команда Микеля Артеты ни разу не проиграла в восьми предыдущих матчах, в которых одержала шесть побед.
В конце октября «Арсенал» выиграла на выезде у «Лестера», а потом одержал домашнюю победу над «Уотфордом». Оба результата абсолютно заслуженные.
Прогноз и ставка
На «Арсенал» в этом матче можно поставить за 1.52, ничью букмекеры предлагают за 5.00, а победу «Ливерпуля» — за 6.95.
Надо признать, что это уже не тот «Арсенал», который раньше был легкой добычей и для «Ливерпуля», и для остальных топов АПЛ. Механизм Артеты наконец-то заработал.
Поэтому есть все основания полагать, что в предстоящем матче у «Ливерпуля» будут проблемы.
Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 1.98. Вряд ли в этой игре будут забивать только хозяева. Матчи против «Брайтона» и «Вест Хэма» показали, что у «Ливерпуля» тоже есть проблемы в защите.
Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.74.