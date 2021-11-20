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    Сможет ли «Арсенал» забить на поле «Ливерпуля»?

    «Ливерпуль» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.98) и ставки на чемпионат Англии 20 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Арсенал»
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    Мохамед Салах
    «Ливерпуль» сыграет на своем поле против лондонского «Арсенала» в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 20:30 мск. «Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 20 Ноября 2021 года
    Ливерпуль
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    •  Ливерпуль 20:30 Арсенал Лондон Арсенал Лондон
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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. На данный момент в активе «мерсисайдцев» 22 очка.

    Перед паузой на матчи сборных «Ливерпуль» проиграл в Лондоне «Вест Хэму» (2:3). Это поражение стало четвертым для «красных» в текущем чемпионате.

    Кроме того, «Ливерпуль» потерял очки в домашней игре с «Брайтоном». Эта встреча завершилась вничью 2:2, хотя уже к середине первого тайма команда Юргена Клоппа вела со счетом 2:0.

    Все прогнозы на АПЛ

    «Ливерпуль» выиграл только два из пяти домашних матчей в АПЛ.

    «Арсенал»

    «Арсенал» набрал 20 очков после 11-ти сыгранных матчей и находится на пятой строчке.

    «Арсенал» не перестает удивлять. После невероятно слабого старта «канониры» выдали невероятную серию без поражений.

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    • Команда Микеля Артеты ни разу не проиграла в восьми предыдущих матчах, в которых одержала шесть побед.

    В конце октября «Арсенал» выиграла на выезде у «Лестера», а потом одержал домашнюю победу над «Уотфордом». Оба результата абсолютно заслуженные.

    Прогноз и ставка

    На «Арсенал» в этом матче можно поставить за 1.52, ничью букмекеры предлагают за 5.00, а победу «Ливерпуля» — за 6.95.

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    Надо признать, что это уже не тот «Арсенал», который раньше был легкой добычей и для «Ливерпуля», и для остальных топов АПЛ. Механизм Артеты наконец-то заработал.

    Поэтому есть все основания полагать, что в предстоящем матче у «Ливерпуля» будут проблемы.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 1.98. Вряд ли в этой игре будут забивать только хозяева. Матчи против «Брайтона» и «Вест Хэма» показали, что у «Ливерпуля» тоже есть проблемы в защите.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.74.

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    «Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 20.11.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Арсенал» забить на поле «Ливерпуля»?
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