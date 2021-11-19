«Монако»
«Монако» набрал 18 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Лиги 1 после 13-ти сыгранных матчей.
Перед паузой на матчи сборных «Монако» сыграл вничью с «Реймсом» (0:0). И это не самый плохой результат для гостевой встречи.
Туром ранее команда Нико Ковача проиграла на поле «Бреста» со счетом 0:2.
При этом важно отметить, что «Монако» выиграл три предыдущих матча на своем поле с общим счетом 9:2.
«Лилль»
«Лилль» после 13-ти сыгранных матчей набрал 16 очков и находится в таблице на 12-й строчке.
Безвыигрышная серия действующего чемпиона в Лиге 1 составляет уже четыре матча.
При этом в начале месяца «Лилль» одержал сенсационную гостевую победу над «Севильей» в Лиге чемпионов.
В текущем чемпионате «Лилль»
Прогноз и ставка
На «Монако» в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают за 3.32, а победу «Лилля» — за 3.76.
Обе команды невыразительно проводят сезон, поэтому ставку на исход в такой игре точно не стоит рассматривать.
Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.36.
Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.24.