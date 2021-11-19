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    Сможет ли «Монако» обыграть «Лилль»?

    «Монако» — «Лилль». Прогноз (к. 2.36) и ставки на чемпионат Франции 19 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Монако» — «Лилль»
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    «Монако» выиграл три предыдущих матча на своем поле с общим счетом 9:2
    «Монако» сыграет на своем поле против «Лилля» в рамках 14-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 19 ноября, начало — в 23:00 мск. «Монако» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 19 Ноября 2021 года
    Монако
  • Монако
    •  Монако 23:00 Лилль Лилль
  • Лига чемпионов. Группа G
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 3.50
  • Ставка!
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    «Монако»

    «Монако» набрал 18 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Лиги 1 после 13-ти сыгранных матчей.

    Перед паузой на матчи сборных «Монако» сыграл вничью с «Реймсом» (0:0). И это не самый плохой результат для гостевой встречи.

    Туром ранее команда Нико Ковача проиграла на поле «Бреста» со счетом 0:2.

    При этом важно отметить, что «Монако» выиграл три предыдущих матча на своем поле с общим счетом 9:2.

    «Лилль»

    «Лилль» после 13-ти сыгранных матчей набрал 16 очков и находится в таблице на 12-й строчке.

    Безвыигрышная серия действующего чемпиона в Лиге 1 составляет уже четыре матча.

    При этом в начале месяца «Лилль» одержал сенсационную гостевую победу над «Севильей» в Лиге чемпионов.

    Все прогнозы на Лигу 1

    В текущем чемпионате «Лилль» одержал только одну победу на выезде, а в пяти предыдущих матчах потерпел четыре поражения.

    Прогноз и ставка

    На «Монако» в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают за 3.32, а победу «Лилля» — за 3.76.

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    Обе команды невыразительно проводят сезон, поэтому ставку на исход в такой игре точно не стоит рассматривать.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.36.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.24.

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    «Монако» — «Лилль»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 19.11.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Монако» обыграть «Лилль»?
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