«Олимп-Долгопрудный» сыграет на своем поле с «Торпедо» в рамках 23-го тура чемпионата России. Матч пройдет 17 ноября, начало — в 14:00 мск. «Олимп-Долгопрудный» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Олимп-Долгопрудный»

«Олимп-Долгопрудный» в нынешнем сезоне демонстрирует довольно приличные результаты. Все-таки команда не находится в зоне вылета.

Роман Пилипчук построил прекрасный коллектив. Долгопрудненцы дают бой всем соперникам в ФНЛ, и вылет им явно не светит.

В минувшем туре «Олимп-Долгопрудный» проиграл. Дома команда Пилипчука сенсационно уступила молодым краснодарцам (0:1).

Прогнозы на ФНЛ

Против «Торпедо» команда играла всего дважды, и оба раза уступила (4:0, 1:0). Так что противостоять одному из лидеров лиги будет точно непросто.

«Торпедо»

Команду Александра Бородюка сейчас крепко лихорадит. Или так повлиял на команду разгром от «Алании», или мощности потухли?!

Так или иначе, «Торпедо» уже выпало из дуэта лидеров. Правда, отставание от лидера «Оренбурга» пока не критичное — 2 пункта.

Минувший тур торпедовцы откровенно провалили. Все-таки ничья с «Текстильщиком» (1:1) явно видится потерей очков.

«Торпедо» не выигрывает уже на протяжении двух туров. Пора бы Амуру Калмыкову прервать свою незабивную серию, состоящую из трех матчей.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо» за 1.92, на ничью за 3.35, а на «Олимп-Долгопрудный» — за 3.95.

Команда Пилипчука даст бой торпедовцам, но все же, уступит в итоге.

«Торпедо» постарается вернуться в зону прямого повышения в классе .

Торпедовцы максимально настроены вернуться на победный путь. Наши прогноз и ставка — Фора «Торпедо» -0.75 с коэффициентом 2.08.