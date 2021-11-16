Босния и Герцеговина сыграет на своем поле с Украиной в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 22:45 мск. Босния и Герцеговина — Украина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Боснии и Герцеговины

Боснийцы свое счастье проворонили еще в предыдущем туре. Без Эдина Джеко команда дома проиграла финнам (1:3).

Причем сборная Боснии и Герцеговины львиную долю матча играла в численном большинстве. Так что теперь команда будет играть без турнирной мотивации.

Наверняка боснийцы сыграют в экспериментальном составе. Свой долгожданный шанс получат некоторые резервисты.

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Впрочем, в любом кадровом сочетании эта команда способна дать бой почти любому сопернику. Вот только чрезмерная зависимость в атаке от Джеко является явным минусом боснийцев.

Сборная Украины

Украинцы своими массовыми ничьими довели себя до такой ситуации, что теперь им нужно исключительно побеждать. Команду Александра Петракова дополнительно мотивировать не нужно.

В минувшем туре сборная Украины отдыхала. Впрочем, ей удалось заполнить паузу контрольной встречей с Болгарией (1:1).

Ничейный синдром пора перестраивать в победный. Тем более, в матче с болгарами отлично проявил себя лидер «желто-синих» Андрей Ярмоленко.

Вернулся в сборную Украины Руслан Малиновский, на месте и Александр Зинченко. Так что стоит ожидать от команды Петракова активной атакующей игры.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Украины за 1.83, на ничью за 3.76, а на Боснию и Герцеговину — за 4.70.

Хозяева уже потеряли мотивацию на заключительный тур отбора.

Украинцам нужно исключительно побеждать, так что стоит ожидать от них атакующей активности .

Украинцы слишком сильно мотивированы, к тому же превосходят боснийцев в классе. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал 2-го тайма больше 2.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.20. Для остальных — более умеренный прогноз.