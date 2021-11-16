Во вторник, 16 ноября, сборная Боснии и Герцеговины примет команду Украины в матче отбора ЧМ-2022. Встреча группы D, которая пройдет в Зенице, начнется в 22:45 по московскому времени. Босния и Герцеговина — Украина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Босния и Герцеговина

Сборная Боснии и Герцеговины занимает четвертое место в турнирной таблице группы D, имея на своем счету 7 очков.

В семи матчах «драконы» одержали одну победу четырежды сыграли вничью и потерпели два поражения.

В октябре они выиграли у Казахстана (2:0) и поделили очки с Украиной (1:1), а в ноябре дома проиграли Финляндии (1:3) и лишились шансов попасть на чемпионат мира.

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Сборной Боснии в ближайшей встрече не помогут травмированный Элвис Шарич и заболевший коронавирусом Юсуф Газибегович. Также, скорее всего, на поле не выйдет капитан Эдин Джеко.

Украина

Сборная Украины расположилась на третьей строчке в турнирной таблице группы D с 9 баллами.

В текущем отборочном цикле «желто-синие» одержали всего одну победу, шесть раз сыграли вничью и ни разу не проиграли.

Долгожданную победу команда Александра Петракова одержала 9 октября над Финляндией (2:1), а спустя три дня разошлась миром с Боснией (1:1). В ноябре украинцы расписали мировую с Болгарией (1:1) в товарищеском матче.

За сборную Украины не сыграет травмированный Виталий Миколенко. Остальные футболисты, включая Руслана Малиновского, находятся в строю.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа сборной Украины — 1.76, победа сборной Боснии и Герцеговины — 4.70, ничья — 3.70.

«Желто-синие» настолько приучили к ничьим, что заранее отдавать им три очка было бы опрометчиво.

Впрочем, турнирное положение вынуждает их идти вперед и побеждать, а также надеяться, что Франция как минимум не проиграет Финляндии.

А что же Босния? Она может подняться на третье место, но после провала в игре с финнами трудно поверить, что подопечные Ивайло Петева соберутся.

Итак, у Украины более качественный состав, было гораздо больше времени на подготовку и выше мотивация. Наш прогноз и ставка — «победа гостей».

Также нам понравилась активность украинской атаки в игре против болгар. Они создали уйму моментов и могли реально забить четыре мяча, если не больше. Еще один вариант — «индивидуальный тотал сборной Украины больше 1,5» за 1.90.