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    Сделает ли Украина заявку на стыковые матчи?

    Босния и Герцеговина — Украина. Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч квалификации ЧМ-2022 по футболу 16 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Босния и Герцеговина — Украина
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    Во вторник, 16 ноября, сборная Боснии и Герцеговины примет команду Украины в матче отбора ЧМ-2022. Встреча группы D, которая пройдет в Зенице, начнется в 22:45 по московскому времени. Босния и Герцеговина — Украина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа D 16 Ноября 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.20
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  • 4.10
  • 2
  • 1.75
  • Ставка!
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    Босния и Герцеговина

    Сборная Боснии и Герцеговины занимает четвертое место в турнирной таблице группы D, имея на своем счету 7 очков.

    В семи матчах «драконы» одержали одну победу четырежды сыграли вничью и потерпели два поражения.

    В октябре они выиграли у Казахстана (2:0) и поделили очки с Украиной (1:1), а в ноябре дома проиграли Финляндии (1:3) и лишились шансов попасть на чемпионат мира.

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    Сборной Боснии в ближайшей встрече не помогут травмированный Элвис Шарич и заболевший коронавирусом Юсуф Газибегович. Также, скорее всего, на поле не выйдет капитан Эдин Джеко.

    Украина

    Сборная Украины расположилась на третьей строчке в турнирной таблице группы D с 9 баллами.

    В текущем отборочном цикле «желто-синие» одержали всего одну победу, шесть раз сыграли вничью и ни разу не проиграли.

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    • Долгожданную победу команда Александра Петракова одержала 9 октября над Финляндией (2:1), а спустя три дня разошлась миром с Боснией (1:1). В ноябре украинцы расписали мировую с Болгарией (1:1) в товарищеском матче.

    За сборную Украины не сыграет травмированный Виталий Миколенко. Остальные футболисты, включая Руслана Малиновского, находятся в строю.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа сборной Украины — 1.76, победа сборной Боснии и Герцеговины — 4.70, ничья — 3.70.

    «Желто-синие» настолько приучили к ничьим, что заранее отдавать им три очка было бы опрометчиво.

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    Впрочем, турнирное положение вынуждает их идти вперед и побеждать, а также надеяться, что Франция как минимум не проиграет Финляндии.

    А что же Босния? Она может подняться на третье место, но после провала в игре с финнами трудно поверить, что подопечные Ивайло Петева соберутся.

    Итак, у Украины более качественный состав, было гораздо больше времени на подготовку и выше мотивация. Наш прогноз и ставка — «победа гостей».

    Также нам понравилась активность украинской атаки в игре против болгар. Они создали уйму моментов и могли реально забить четыре мяча, если не больше. Еще один вариант — «индивидуальный тотал сборной Украины больше 1,5» за 1.90.

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    Босния и Герцеговина — Украина: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 16.11.2021. Прогнозы на футбол. Сделает ли Украина заявку на стыковые матчи?
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