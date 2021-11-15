Сборная Северной Ирландии
Североирландцам уже не к чему стремиться. Этот отборочный цикл уже провален, и случилось это не вчера.
Разве что эфемерная мотивация в виде сохранения третьего места в сильной группе может двигать командой. Да и результативность нужно улучшать, ведь забито только 6 мячей в 7 поединках.
Сборная Северной Ирландии в минувшем туре минимально обыграла Литву (1:0). Причем единственный мяч литовцы забили в собственные ворота.
Североирландцев едва ли стоит называть адептами чисто британского футбола. Команда отлично организована, и способна преподнести сюрприз.
Сборная Италии
Итальянцам нужно исключительно побеждать. Чемпионы мира опережают швейцарцев лишь по дополнительным показателям.
Более того, сборная Италии упустила реальный шанс на досрочное первое место в группе. Швейцарцев обыграть не удалось (1:1), причем в эндшпиле Жоржиньо не реализовал пенальти.
Сильный состав и мотивация итальянцев наверняка должны перевесить желание хозяев. Класс Италии несоизмеримо выше, чем у соперника.
Роберто Манчини может применить некоторую ротацию. Например, бросить в бой с первых минут Доменико Берарди.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Италию за 1.30, на ничью за 5.90, а на Северную Ирландию — за 11.50.
Хозяева наверняка
Итальянцам нужно исключительно побеждать, но сломить сопротивление североирландцев им будет крайне непросто.
Доблесть и мотивация завершить отбор на позитивной ноте помогут хозяевам отобрать очки у фаворита. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 5.90. Для остальных — более умеренный прогноз.