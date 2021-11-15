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    Итальянцы оступятся в Белфасте?

    Северная Ирландия — Италия. Дерзкая ставка за 5.90 на матч ЧМ-2022 15 ноября 2021 года

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    Федерико Кьеза
    Северная Ирландия сыграет на своем поле с Италией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 15 ноября, начало — в 22:45 мск. Северная Ирландия — Италия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сборная Северной Ирландии

    Североирландцам уже не к чему стремиться. Этот отборочный цикл уже провален, и случилось это не вчера.

    Разве что эфемерная мотивация в виде сохранения третьего места в сильной группе может двигать командой. Да и результативность нужно улучшать, ведь забито только 6 мячей в 7 поединках.

    Сборная Северной Ирландии в минувшем туре минимально обыграла Литву (1:0). Причем единственный мяч литовцы забили в собственные ворота.

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    Североирландцев едва ли стоит называть адептами чисто британского футбола. Команда отлично организована, и способна преподнести сюрприз.

    Сборная Италии

    Итальянцам нужно исключительно побеждать. Чемпионы мира опережают швейцарцев лишь по дополнительным показателям.

    Более того, сборная Италии упустила реальный шанс на досрочное первое место в группе. Швейцарцев обыграть не удалось (1:1), причем в эндшпиле Жоржиньо не реализовал пенальти.

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    • Сильный состав и мотивация итальянцев наверняка должны перевесить желание хозяев. Класс Италии несоизмеримо выше, чем у соперника.

    Роберто Манчини может применить некоторую ротацию. Например, бросить в бой с первых минут Доменико Берарди.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Италию за 1.30, на ничью за 5.90, а на Северную Ирландию — за 11.50.

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    Хозяева наверняка постараются дать бой авторитетному сопернику.

    Итальянцам нужно исключительно побеждать, но сломить сопротивление североирландцев им будет крайне непросто.

    Доблесть и мотивация завершить отбор на позитивной ноте помогут хозяевам отобрать очки у фаворита. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 5.90. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    Северная Ирландия — Италия: прогноз, ставка (5.90), статистика, коэффициенты матча 15.11.2021. Прогнозы на футбол. Итальянцы оступятся в Белфасте?
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