Северная Ирландия сыграет на своем поле с Италией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 15 ноября, начало — в 22:45 мск. Северная Ирландия — Италия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Северной Ирландии

Североирландцам уже не к чему стремиться. Этот отборочный цикл уже провален, и случилось это не вчера.

Разве что эфемерная мотивация в виде сохранения третьего места в сильной группе может двигать командой. Да и результативность нужно улучшать, ведь забито только 6 мячей в 7 поединках.

Сборная Северной Ирландии в минувшем туре минимально обыграла Литву (1:0). Причем единственный мяч литовцы забили в собственные ворота.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Североирландцев едва ли стоит называть адептами чисто британского футбола. Команда отлично организована, и способна преподнести сюрприз.

Сборная Италии

Итальянцам нужно исключительно побеждать. Чемпионы мира опережают швейцарцев лишь по дополнительным показателям.

Более того, сборная Италии упустила реальный шанс на досрочное первое место в группе. Швейцарцев обыграть не удалось (1:1), причем в эндшпиле Жоржиньо не реализовал пенальти.

Сильный состав и мотивация итальянцев наверняка должны перевесить желание хозяев. Класс Италии несоизмеримо выше, чем у соперника.

Роберто Манчини может применить некоторую ротацию. Например, бросить в бой с первых минут Доменико Берарди.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Италию за 1.30, на ничью за 5.90, а на Северную Ирландию — за 11.50.

Хозяева наверняка постараются дать бой авторитетному сопернику .

Итальянцам нужно исключительно побеждать, но сломить сопротивление североирландцев им будет крайне непросто.

Доблесть и мотивация завершить отбор на позитивной ноте помогут хозяевам отобрать очки у фаворита. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 5.90. Для остальных — более умеренный прогноз.