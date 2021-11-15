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    Сможет ли Италия забить на поле Северной Ирландии?

    Северная Ирландия — Италия. Прогноз (к. 1.90) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 15 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Северная Ирландия — Италия
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    Сборная Италии не пропустила ни одного мяча в трех гостевых матчах квалификации ЧМ-2022
    Сборная Италии сыграет на выезде против Северной Ирландии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 15 ноября в Белфасте, начало — в 22:45 мск. Северная Ирландия — Италия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Северная Ирландия

    Северная Ирландия занимает третье место в группе за тур до завершения отборочного турнира. Североирландцы уже потеряли шансы на выход в финальную часть чемпионата мира.

    В семи предыдущих матчах команда Иана Бараклафа набрала лишь восемь очков.

    Ранее на этой неделе сборная Северной Ирландии с трудом выиграла на своем поле у Литвы (1:0). Это была ее вторая победа в квалификации ЧМ.

    В трех домашних матчах отбора Северная Ирландия не пропустила ни одного мяча, дважды сыграв вничью 0:0 и победив с минимальным счетом Литву.

    Италия

    Сборная Италии возглавляет группу, но при этом опережает Швейцарию, своего единственного конкурента, только по дополнительным показателям.

    Теперь для выхода в финальную часть чемпионата мира итальянцам в заключительном туре надо сыграть не хуже швейцарцев. Но понятно, что в Северной Ирландии нужно побеждать, поскольку у Швейцарии впереди домашний матч с Болгарией.

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    Италия могла все решить еще в пятницу, если бы обыграла Швейцарию на своем поле. Но встреча в Риме завершилась вничью — 1:1. Незадолго до финального свистка Жоржиньо не реализовал пенальти, пробив выше ворот.

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    • Сборная Италии не пропустила ни одного мяча в трех гостевых матчах квалификации ЧМ-2022.

    Прогноз и ставка

    На Серверную Ирландию в этом матче можно поставить за 12.25, ничью букмекеры предлагают за 5.95, а победу Италии — за 1.28.

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    Североирландцы здорово играют дома, но против предельно мотивированной Италии им будет крайне сложно не пропустить и сыграть хотя бы вничью.

    Ставка — сборная Италии выиграет с сухим счетом за 1.90.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал матча меньше 2,5 за 2.20. В лучшем случае в этой игре мы увидим один-два гола от Италии.

    Еще есть дерзкая ставка на матч за 5.90.

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    Северная Ирландия — Италия: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 15.11.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли Италия забить на поле Северной Ирландии?
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