Сборная Италии сыграет на выезде против Северной Ирландии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 15 ноября в Белфасте, начало — в 22:45 мск. Северная Ирландия — Италия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Северная Ирландия

Северная Ирландия занимает третье место в группе за тур до завершения отборочного турнира. Североирландцы уже потеряли шансы на выход в финальную часть чемпионата мира.

В семи предыдущих матчах команда Иана Бараклафа набрала лишь восемь очков.

Ранее на этой неделе сборная Северной Ирландии с трудом выиграла на своем поле у Литвы (1:0). Это была ее вторая победа в квалификации ЧМ.

В трех домашних матчах отбора Северная Ирландия не пропустила ни одного мяча , дважды сыграв вничью 0:0 и победив с минимальным счетом Литву.

Италия

Сборная Италии возглавляет группу, но при этом опережает Швейцарию, своего единственного конкурента, только по дополнительным показателям.

Теперь для выхода в финальную часть чемпионата мира итальянцам в заключительном туре надо сыграть не хуже швейцарцев. Но понятно, что в Северной Ирландии нужно побеждать, поскольку у Швейцарии впереди домашний матч с Болгарией.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Италия могла все решить еще в пятницу, если бы обыграла Швейцарию на своем поле. Но встреча в Риме завершилась вничью — 1:1. Незадолго до финального свистка Жоржиньо не реализовал пенальти, пробив выше ворот.

Сборная Италии не пропустила ни одного мяча в трех гостевых матчах квалификации ЧМ-2022.

Прогноз и ставка

На Серверную Ирландию в этом матче можно поставить за 12.25, ничью букмекеры предлагают за 5.95, а победу Италии — за 1.28.

Североирландцы здорово играют дома, но против предельно мотивированной Италии им будет крайне сложно не пропустить и сыграть хотя бы вничью.

Ставка — сборная Италии выиграет с сухим счетом за 1.90.

Также можно рассмотреть ставку на тотал матча меньше 2,5 за 2.20. В лучшем случае в этой игре мы увидим один-два гола от Италии.

Еще есть дерзкая ставка на матч за 5.90.