Северная Ирландия
Северная Ирландия занимает третье место в группе за тур до завершения отборочного турнира. Североирландцы уже потеряли шансы на выход в финальную часть чемпионата мира.
В семи предыдущих матчах команда Иана Бараклафа набрала лишь восемь очков.
Ранее на этой неделе сборная Северной Ирландии с трудом выиграла на своем поле у Литвы (1:0). Это была ее вторая победа в квалификации ЧМ.
В трех домашних матчах отбора Северная Ирландия
Италия
Сборная Италии возглавляет группу, но при этом опережает Швейцарию, своего единственного конкурента, только по дополнительным показателям.
Теперь для выхода в финальную часть чемпионата мира итальянцам в заключительном туре надо сыграть не хуже швейцарцев. Но понятно, что в Северной Ирландии нужно побеждать, поскольку у Швейцарии впереди домашний матч с Болгарией.
Италия могла все решить еще в пятницу, если бы обыграла Швейцарию на своем поле. Но встреча в Риме завершилась вничью — 1:1. Незадолго до финального свистка Жоржиньо не реализовал пенальти, пробив выше ворот.
Сборная Италии
Прогноз и ставка
На Серверную Ирландию в этом матче можно поставить за 12.25, ничью букмекеры предлагают за 5.95, а победу Италии — за 1.28.
Североирландцы здорово играют дома, но против предельно мотивированной Италии им будет крайне сложно не пропустить и сыграть хотя бы вничью.
Ставка — сборная Италии выиграет с сухим счетом за 1.90.
Также можно рассмотреть ставку на тотал матча меньше 2,5 за 2.20. В лучшем случае в этой игре мы увидим один-два гола от Италии.
Еще есть дерзкая ставка на матч за 5.90.