Сборная Словакии сыграет на выезде против Мальты в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 14 ноября, начало — в 17:00 мск. Мальта — Словакия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мальта

Сборная Мальты занимает пятое место в группе за тур до завершения отборочного турнира.

В девяти матчах мальтийцы набрали пять очков, и в их случае это можно назвать успехом.

Ранее на этой неделе Мальта потерпела крупное поражение от Хорватии — 1:7. Ничего удивительного, все-таки уровень команд несопоставим.

В четырех домашних матчах квалификации ЧМ-2022 Мальта одержала одну победу. В сентябре ей удалось разгромить на своем поле сборную Кипра (3:0).

Словакия

Сборная Словакии тем временем находится на третьей строчке, но у нее уже не осталось шансов на выход в финальную часть чемпионата мира.

В девяти предыдущих матчах словаки набрали 11 очков.

Словакия потерпела лишь два поражения, но при этом пять раз сыграла вничью. В четверг команды Штефана Тарковича разошлась миром со Словенией (2:2).

Все прогнозы на ЧМ-2022

Три из четырех гостевых матчей Словакии в квалификации ЧМ завершились вничью.

Прогноз и ставка

На Мальту в этом матче можно поставить за 7.90, ничью букмекеры предлагают за 4.25, а победу Словакии — за 1.51.

Как ни странно, но словаки не смогли обыграть Мальту в домашнем матче. Первая встреча этих сборных завершилась вничью 2:2, при этом Словакии пришлось отыгрываться.

С учетом того, что результат игры уже не имеет никакого турнирного значения, вполне вероятно, что соперники снова обменяются забитыми мячами.

Ставка — обе команды забьют за 2.38.