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    Словакия снова не сможет выиграть у Мальты?

    Мальта — Словакия. Прогноз (к. 2.38) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 14 ноября 2021 года

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    Три из четырех гостевых матчей Словакии в квалификации ЧМ завершились вничью
    Сборная Словакии сыграет на выезде против Мальты в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 14 ноября, начало — в 17:00 мск. Мальта — Словакия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H 14 Ноября 2021 года
    Мальта
  • Валлетта
    •  Мальта 17:00 Словакия Словакия
  • Братислава
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 8.50
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 1.45
  • Ставка!
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    Мальта

    Сборная Мальты занимает пятое место в группе за тур до завершения отборочного турнира.

    В девяти матчах мальтийцы набрали пять очков, и в их случае это можно назвать успехом.

    Ранее на этой неделе Мальта потерпела крупное поражение от Хорватии — 1:7. Ничего удивительного, все-таки уровень команд несопоставим.

    В четырех домашних матчах квалификации ЧМ-2022 Мальта одержала одну победу. В сентябре ей удалось разгромить на своем поле сборную Кипра (3:0).

    Словакия

    Сборная Словакии тем временем находится на третьей строчке, но у нее уже не осталось шансов на выход в финальную часть чемпионата мира.

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    • В девяти предыдущих матчах словаки набрали 11 очков.

    Словакия потерпела лишь два поражения, но при этом пять раз сыграла вничью. В четверг команды Штефана Тарковича разошлась миром со Словенией (2:2).

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Три из четырех гостевых матчей Словакии в квалификации ЧМ завершились вничью.

    Прогноз и ставка

    На Мальту в этом матче можно поставить за 7.90, ничью букмекеры предлагают за 4.25, а победу Словакии — за 1.51.

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    Как ни странно, но словаки не смогли обыграть Мальту в домашнем матче. Первая встреча этих сборных завершилась вничью 2:2, при этом Словакии пришлось отыгрываться.

    С учетом того, что результат игры уже не имеет никакого турнирного значения, вполне вероятно, что соперники снова обменяются забитыми мячами.

    Ставка — обе команды забьют за 2.38.

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    Мальта — Словакия: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 14.11.2021. Прогнозы на футбол. Словакия снова не сможет выиграть у Мальты?
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