Сборная Перу
Сборная Перу в двух последних матчах отбора в гостях проиграла командам Боливии (0:1) и Аргентины (0:1).
В этом году перуанцам удалось одержать лишь 5 побед в 15 матчах во всех турнирах. Их последняя на данный момент виктория пришлась на матч против Чили — 2:0 дома 8 октября.
В 12 матчах отбора Перу удалось набрать лишь 11 очков. Команда занимает девятое место в таблице. Шансы на выход на ЧМ еще не потеряны, но каждая потеря очков будет снижать их в геометрической прогрессии.
Перу — в тройке команд с наименьшим количеством забитых мячей в квалификации. Перуанцы отличились лишь 10 раз (при 19 пропущенных).
Сборная Боливии
У сборной Боливии была серия из девяти матчей без побед. Она стартовала еще на Кубке Америки в июне, а завершилась только в октябре.
В трех последних матчах боливийцам удалось выиграть. В рамках квалификации ЧМ-2022 они дома обыграли Перу (1:0) и Парагвай (4:0), а также в товарищеской игре минимально одолели Сальвадор — 1:0.
В таблице отбора на чемпионат мира Боливия идет седьмой, набрав 12 очков. От четвертого места, дающего прямую путевку на мундиаль, и от пятого, позволяющего сыграть в стыковых матчах, ее отделяет 4 очка.
Сборная Боливии пропускает больше всех в этом отборе — 25 голов в 12 матчах. У боливийцев было сразу три поражения с разницей в три мяча. Забито у Боливии 17 мячей.
Прогноз и ставка
На победу сборной Перу дается коэффициент 1,42, на ничью — 4,50, а на победу сборной Боливии — 9,40.
Совсем недавно Боливия смогла одолеть Перу на своем поле, и в целом находится в неплохой форме. Ставим на то, что гости не проиграют.
Прогноз и ставка на матч — Боливия не проиграет с коэффициентом 3,00.