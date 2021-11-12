Сборная Перу будет принимать сборную Бразилии в отборе на чемпионат мира. Матч пройдет на «Национальном стадионе Перу» 12 ноября. Начало — в 05:00 мск Перу — Боливия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Перу

Сборная Перу в двух последних матчах отбора в гостях проиграла командам Боливии (0:1) и Аргентины (0:1).

В этом году перуанцам удалось одержать лишь 5 побед в 15 матчах во всех турнирах. Их последняя на данный момент виктория пришлась на матч против Чили — 2:0 дома 8 октября.

В 12 матчах отбора Перу удалось набрать лишь 11 очков. Команда занимает девятое место в таблице. Шансы на выход на ЧМ еще не потеряны, но каждая потеря очков будет снижать их в геометрической прогрессии.

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Перу — в тройке команд с наименьшим количеством забитых мячей в квалификации. Перуанцы отличились лишь 10 раз (при 19 пропущенных).

Сборная Боливии

У сборной Боливии была серия из девяти матчей без побед. Она стартовала еще на Кубке Америки в июне, а завершилась только в октябре.

В трех последних матчах боливийцам удалось выиграть. В рамках квалификации ЧМ-2022 они дома обыграли Перу (1:0) и Парагвай (4:0), а также в товарищеской игре минимально одолели Сальвадор — 1:0.

В таблице отбора на чемпионат мира Боливия идет седьмой, набрав 12 очков. От четвертого места, дающего прямую путевку на мундиаль, и от пятого, позволяющего сыграть в стыковых матчах, ее отделяет 4 очка.

Сборная Боливии пропускает больше всех в этом отборе — 25 голов в 12 матчах. У боливийцев было сразу три поражения с разницей в три мяча. Забито у Боливии 17 мячей.

Прогноз и ставка

На победу сборной Перу дается коэффициент 1,42, на ничью — 4,50, а на победу сборной Боливии — 9,40.

Совсем недавно Боливия смогла одолеть Перу на своем поле, и в целом находится в неплохой форме. Ставим на то, что гости не проиграют.

Прогноз и ставка на матч — Боливия не проиграет с коэффициентом 3,00.