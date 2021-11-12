Парагвай
Сборная Парагвая занимает восьмое место в южноамериканской отборочной группе после 12-ти сыгранных матчей. На данный момент в активе парагвайцев 12 очков.
Провал в октябрьских матчах, скорее всего, будет ключевым для Парагвая в этом отборе. В прошлом месяце команда Эдуардо Бериццо сыграла вничью с Аргентиной и потерпела поражения от Чили и Боливии. На поле боливийцев Парагвай пропустил четыре безответных мяча.
В шести домашних матчах квалификации ЧМ-2022 Парагвай одержал только одну победу. При этом еще в четырех случаях была зафиксирована ничья.
Чили
Сборная Чили тем временем набрала 13 очков и находится на шестой строчке. Отставание от проходного четвертого места составляет три очка.
В октябре чилийцы сначала проиграли в гостях Перу, но потом одержали две важнейшие победы — над Парагваем и Венесуэлой.
При этом важно отметить, что чилийская команда
Прогноз и ставка
На Парагвай в этом матче букмекеры предлагают поставить за 2.58, на ничью за 3.18, а на победу Чили — за 2.87.
Для обеих сборных это, по сути, последний шанс остаться в гонке за путевку на чемпионат мира. Поэтому на поле будет «жара».
Очевидно, что в такой игре логично ставить на фолы и карты.
Но также можно рассмотреть ставку на обе забьют за 2.03.