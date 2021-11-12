Сборная Парагвая сыграет на своем поле против команды Чили в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 12 ноября в Асунсьоне, начало — в 02:00 мск. Парагвай — Чили: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Парагвай

Сборная Парагвая занимает восьмое место в южноамериканской отборочной группе после 12-ти сыгранных матчей. На данный момент в активе парагвайцев 12 очков.

Провал в октябрьских матчах, скорее всего, будет ключевым для Парагвая в этом отборе. В прошлом месяце команда Эдуардо Бериццо сыграла вничью с Аргентиной и потерпела поражения от Чили и Боливии. На поле боливийцев Парагвай пропустил четыре безответных мяча.

В шести домашних матчах квалификации ЧМ-2022 Парагвай одержал только одну победу. При этом еще в четырех случаях была зафиксирована ничья.

Чили

Сборная Чили тем временем набрала 13 очков и находится на шестой строчке. Отставание от проходного четвертого места составляет три очка.

В октябре чилийцы сначала проиграли в гостях Перу, но потом одержали две важнейшие победы — над Парагваем и Венесуэлой.

Все прогнозы на ЧМ-2022

При этом важно отметить, что чилийская команда еще ни разу в текущем отборе не выигрывала в гостях (четыре поражения и две ничьи) и забила лишь три мяча.

Прогноз и ставка

На Парагвай в этом матче букмекеры предлагают поставить за 2.58, на ничью за 3.18, а на победу Чили — за 2.87.

Для обеих сборных это, по сути, последний шанс остаться в гонке за путевку на чемпионат мира. Поэтому на поле будет «жара».

Очевидно, что в такой игре логично ставить на фолы и карты.

Но также можно рассмотреть ставку на обе забьют за 2.03.