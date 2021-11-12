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    Парагвай снова проиграет чилийцам?

    Парагвай — Чили. Прогноз (к. 2.03) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 12 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Парагвай — Чили
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    Чилийцы выиграли у Парагвая на своем поле со счетом 2:0
    Сборная Парагвая сыграет на своем поле против команды Чили в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 12 ноября в Асунсьоне, начало — в 02:00 мск. Парагвай — Чили: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Южная Америка 12 Ноября 2021 года
    Парагвай
  • Асунсьон
    •  Парагвай 02:00 Чили Чили
  • Сантьяго
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.45
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 3.00
  • Ставка!
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    Парагвай

    Сборная Парагвая занимает восьмое место в южноамериканской отборочной группе после 12-ти сыгранных матчей. На данный момент в активе парагвайцев 12 очков.

    Провал в октябрьских матчах, скорее всего, будет ключевым для Парагвая в этом отборе. В прошлом месяце команда Эдуардо Бериццо сыграла вничью с Аргентиной и потерпела поражения от Чили и Боливии. На поле боливийцев Парагвай пропустил четыре безответных мяча.

    В шести домашних матчах квалификации ЧМ-2022 Парагвай одержал только одну победу. При этом еще в четырех случаях была зафиксирована ничья.

    Чили

    Сборная Чили тем временем набрала 13 очков и находится на шестой строчке. Отставание от проходного четвертого места составляет три очка.

    В октябре чилийцы сначала проиграли в гостях Перу, но потом одержали две важнейшие победы — над Парагваем и Венесуэлой.

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    При этом важно отметить, что чилийская команда еще ни разу в текущем отборе не выигрывала в гостях (четыре поражения и две ничьи) и забила лишь три мяча.

    Прогноз и ставка

    На Парагвай в этом матче букмекеры предлагают поставить за 2.58, на ничью за 3.18, а на победу Чили — за 2.87.

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    Для обеих сборных это, по сути, последний шанс остаться в гонке за путевку на чемпионат мира. Поэтому на поле будет «жара».

    Очевидно, что в такой игре логично ставить на фолы и карты.

    Но также можно рассмотреть ставку на обе забьют за 2.03.

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    Парагвай — Чили: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 12.11.2021. Прогнозы на футбол. Парагвай снова проиграет чилийцам?
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