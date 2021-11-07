«Бетис»
После 12 матчей «бело-зеленые» занимают 5 место. У них 21 очко на счету — 6 побед, 3 ничьи и 3 поражения.
«Бетис» в прошлом туре потерпел поражение от «Атлетико» в Мадриде с результатом 0:3. 4 ноября команда проиграла второй раз подряд, но на этот раз в Лиге Европы, уступив разгромно «Байеру» 0:4.
Перед серией неудач «Бетис» одержал две победы в чемпионате подряд. Он выиграл у «Райо Вальекано» со счетом 3:2 и разгромил дома «Валенсию» с результатом 4:1.
«Бетис» выиграл 3 раза подряд в домашней серии чемпионата Испании.
«Севилья»
«Севилья» сыграла на матч меньше, чем соперник, но занимает 3 место с 24 очками. Она победила 7 раз и сыграла вничью трижды.
«Андалусийцы» не проигрывают в чемпионате на протяжении четырех туров. Они обыграли «Сельту» 1:0, «Леванте» 5:3 и «Осасуну» 2:0, а также разошлись миром с «Мальоркой» (1:1).
2 ноября команда провела встречу в групповой стадии Лиги Европы с «Лиллем» и проиграла 1:2.
В составе гостей травмирован защитник Хесус Навас.
Прогноз и ставка
Коэффициент 2.95 букмекеры выставили на победу «Бетиса» и 2.55 они предлагают на победу «Севильи». Ничья котируется с цифрой 3.30.
«Бетис» стал очень много пропускать и это может сыграть с ним злую шутку. Команда дважды проиграла с разгромным счетом. В 3 из 4 поединков она пропускала
На тотал «Севильи» больше 1.5 можно поставить с коэффициентом 2.45.
«Севилья» не проигрывала в последних пяти дерби, выиграв в четырех случаях. Поставить на победу команды с форой 0 можно с коэффициентом 1.80.