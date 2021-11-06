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    «Сливочные» выиграют дерби «малой кровью»

    «Реал» — «Райо Вальекано». Прогноз, ставка (к. 2.35) на футбол, Чемпионат Испании, 6 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Реал» — «Райо Вальекано»
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    Карим Бензема
    6 ноября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде местный «Реал» сыграет против «Райо Вальекано» в 13-м туре испанской Примеры. Встреча начнется в 23:00 по мск. «Реал» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 06 Ноября 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.36
  • X
  • 5.50
  • 2
  • 7.70
  • Ставка!
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    «Реал»

    Перед стартом 13-го тура «Реал» находится на второй позиции в таблице Примеры, уступая первому «Реалу Сосьедад» одно очко, но при этом, имея в запасе одну встречу.

    К данному поединку «сливочные» подходят с 5-матчевой беспроигрышной серией, в которой они раз сыграли вничью и добились четырех викторий. Одна из них состоялась накануне дома над донецким «Шахтером» 2:1 в рамках Лиги чемпионов.

    Что касается чемпионата Испании, то в своей последней игре мадридцы обыграли на выезде «Эльче» 2:1, а немного ранее на своей арене не смогли справиться с «Осасуной», сыграв 0:0.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В родных стенах в текущем чемпионате страны «Реал» еще не знал горечи поражений, дважды победив при двух мировых исходах, разница мячей — 11:3.

    «Райо Вальекано»

    «Райо Вальекано» в прошлом сезоне выступал в Сегунды и через сито плей-офф смог завоевать билет в элиту испанского футбола, где сейчас идет на высоком шестом месте с 20 очками.

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    • «Пчелы» за 12 проведенных встреч добились шести викторий, дважды они сыграли вничью и потерпели четыре неудачи. За последние четыре игры у них два выигрыша при одном фиаско и ничьей.

    Все прогнозы на футбол

    Мировая состоялась как раз в минувшем туре — дома с «Сельтой» 0:0. Перед этим мадридский коллектив в родных стенах смог переиграть минимально «Барселону» — 1:0.

    На выезде в текущем розыгрыше Примеры у «великанов» всего лишь одна виктория, еще раз они сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

    В последний раз две мадридские команды встретились между собой в сезоне 2018/19, и тогда оппоненты обменялись домашними победами с одинаковым счетом 1:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Реала» предлагают — 1.38.

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    На викторию «Райо Вальекано» дают — 8.50, ничья оценена — в 5.45.

    «Райо» проводит неплохой сезон, но львиную долю набранных очков набрал все-таки дома, а на выезде у «пчел» статистика не очень. Но так как «Реал» играл еще в середине недели в ЛЧ, то наверняка «сливочные» будут стремиться победить «малой кровью» и большого количества голов в предстоящей игре мы не удивим.

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    «Реал» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 06.11.2021. Прогнозы на футбол. «Сливочные» выиграют дерби «малой кровью»
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