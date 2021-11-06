«Динамо» К
«Динамо» К в нынешнем сезоне пытается вновь выиграть чемпионат. Отрыв от вечного конкурента «Шахтера» составляет три пункта.
На неделе команда Мирчи Луческу уступила «Барселоне» (0:1) в Лиге чемпионов. Впрочем, основной реальной целью клуба является подтверждение своего превосходства на всех внутренних фронтах.
В минувшем туре УПЛ «Динамо» К одержало очередную викторию. Выезд в Мариуполь оказался непростым, но, все же, продуктивным (2:3).
Из главных кадровых потерь отметим Виталия Миколенко. Остальные исполнители рвутся в бой, а обретающий очередную молодость Денис Гармаш наверняка вновь сыграет на острие атак киевлян.
«Ворскла»
Полтавчане борются за медали чемпионата, и имеет для этого неплохие шансы. Правда, в минувшем туре команда Юрия Максимова так и не смогла прорвать оборонительные порядки «Черноморца» (0:0).
«Ворскла» сейчас находится на 4 месте. Отставание от идущей на строчку выше «Зари» составляет лишь один балл.
Давненько не забивает лидер атак команды Руслан Степанюк. Впрочем, его вполне может подстраховать Рангел, уже трижды отличившийся в чемпионате.
Нет сомнений, что «Ворскла» будет рада даже одному баллу, заработанному в гостях у чемпиона. Вероятно, гости будут действовать вторым номером.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» К за 1.39, на ничью за 5.10, а на «Ворсклу» — за 7.50.
Команда Луческу не собирается терять очки в родных стенах, к тому же
«Ворскла» из последних пяти очных поединков проиграла киевлянам в четырех.
Динамовцы выглядят гораздо мощнее соперника, и наверняка добудут три пункта. Наши прогноз и ставка — Фора «Динамо» К -0.75 в 1 тайме с коэффициентом 2.20.