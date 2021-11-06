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    Команда Луческу сразу покажет, кто в доме хозяин?

    «Динамо» К — «Ворскла». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, УПЛ, 6 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» К — «Ворскла»
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    Денис Гармаш
    «Динамо» К сыграет на своем поле с «Ворсклой» в рамках 14-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 18:00 мск. «Динамо» К — «Ворскла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 06 Ноября 2021 года
    Динамо К
  • Киев
    •  Динамо К 18:00 Ворскла Ворскла
  • Полтава
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    Коэффициенты на матч
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    «Динамо» К

    «Динамо» К в нынешнем сезоне пытается вновь выиграть чемпионат. Отрыв от вечного конкурента «Шахтера» составляет три пункта.

    На неделе команда Мирчи Луческу уступила «Барселоне» (0:1) в Лиге чемпионов. Впрочем, основной реальной целью клуба является подтверждение своего превосходства на всех внутренних фронтах.

    В минувшем туре УПЛ «Динамо» К одержало очередную викторию. Выезд в Мариуполь оказался непростым, но, все же, продуктивным (2:3).

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    Из главных кадровых потерь отметим Виталия Миколенко. Остальные исполнители рвутся в бой, а обретающий очередную молодость Денис Гармаш наверняка вновь сыграет на острие атак киевлян.

    «Ворскла»

    Полтавчане борются за медали чемпионата, и имеет для этого неплохие шансы. Правда, в минувшем туре команда Юрия Максимова так и не смогла прорвать оборонительные порядки «Черноморца» (0:0).

    «Ворскла» сейчас находится на 4 месте. Отставание от идущей на строчку выше «Зари» составляет лишь один балл.

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  • 03/11/2021

    • Давненько не забивает лидер атак команды Руслан Степанюк. Впрочем, его вполне может подстраховать Рангел, уже трижды отличившийся в чемпионате.

    Нет сомнений, что «Ворскла» будет рада даже одному баллу, заработанному в гостях у чемпиона. Вероятно, гости будут действовать вторым номером.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» К за 1.39, на ничью за 5.10, а на «Ворсклу» — за 7.50.

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    Команда Луческу не собирается терять очки в родных стенах, к тому же успешно играет с полтавчанами.

    «Ворскла» из последних пяти очных поединков проиграла киевлянам в четырех.

    Динамовцы выглядят гораздо мощнее соперника, и наверняка добудут три пункта. Наши прогноз и ставка — Фора «Динамо» К -0.75 в 1 тайме с коэффициентом 2.20.

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    «Динамо» К — «Ворскла»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 06.11.2021. Прогнозы на футбол. Команда Луческу сразу покажет, кто в доме хозяин?
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