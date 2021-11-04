«Црвена Звезда» сыграет на своем поле с «Мидтьюлланном» в рамках 4-го тура группового турнира Лиги Европы. Матч пройдет 4 ноября, начало — в 18:30 мск. «Црвена Звезда» — «Мидтьюлланн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Црвена Звезда»

«Црвена Звезда» в группе F является лидером. На данный момент сербы набрали 7 очков, и вполне резонно опережают сильную «Брагу».

В Дании белградцы как раз и потеряли первые очки в группе (1:1). Впрочем, показатели у команды, как для лидера, явно скромные — лишь четыре забитых мяча.

В последнем матче своего чемпионата «Црвена Звезда» добыла победу. Причем выездная виктория над «Радничками 1923» вышла убедительной (0:3).

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В своем чемпионате команда пытается догнать «Партизан», а в Лиге Европе — сохранить текущую позицию. Для этого сербам нужно проявить упорство в атаке.

«Мидтьюлланн»

Турнирное положение датского клуба в Лиге Европы вряд ли назовешь завидным. Лишь два набранных очка в трех турах — явно не тот результат, за который боролись.

А вот своем чемпионате у «Мидтьюлланна» все идет гладко. Команда уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя на 6 очков.

Вообще же, «Мидтьюлланн» не проигрывает уже на протяжении календарного месяца. Последняя неудача случилась еще в конце сентября в матче с «Брагой» в Лиге Европы.

Из основной обоймы в лазарете находятся только защитник Даниэль Хог и форвард Брумадо Жуниор. Особенно чувствительной является потеря последнего: бразилец забил 7 мячей в 10 матчах чемпионата Дании.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Црвену Звезду» за 1.90, на ничью за 3.76, а на «Мидтьюлланн» — за 4.24.

Сербы в Лиге Европы не балуют результативностью, но должны добыть победу .

«Мидтьюлланн» проводит продуктивный промежуток сезона, и наверняка постарается дать бой лидеру группы.

Сербы настроены закрепиться на первой позиции, и наверняка постараются победить. Наши прогноз и ставка — Фора «Црвены Звезды» -0.75 с коэффициентом 2.18.