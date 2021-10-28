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    Забитых мячей будет очень мало

    «Гранада» — «Хетафе». Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, Чемпионат Испании, 28 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Гранада» — «Хетафе»
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    Игрок «Гранады»
    В 11-м туре испанской Примеры «Гранада» на своем поле сыграет против «Хетафе». Встреча состоится 28 октября и начнется в 21:00 по мск. «Гранада» — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 28 Октября 2021 года
    Гранада
  • Гранада
    •  Гранада 21:00 Хетафе Хетафе
  • Хетафе
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.65
  • X
  • 2.85
  • 2
  • 3.10
  • Ставка!
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    «Гранада»

    «Гранада» в текущем первенстве провела девять игр, набрав в них семь пунктов, с которыми в турнирной таблице занимают только 17-е место, обходя зону вылета только по дополнительным показателям.

    «Насриды» в текущем розыгрыше Примере по четыре раза терпели поражения и расходились миром, а также добыли одну викторию, одолев в позапрошлом туре дома «Севилью» со счетом 1:0.

    В своем последнем же проведенном матче «красно-белые» на выезде сыграли вничью с «Осасуной» 1:1. А перед этим у них была серия из двух фиаско, где они уступили с разницей в один мяч.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Еще с учетом прошлого чемпионата Испании у «Гранады» за последние восемь матчей только две домашние виктории, еще в этом периоде у нее две мировые и четыре поражения.

    «Хетафе»

    «Хетафе» отвратительно выступает на старте нынешнего сезона в испанском первенстве, и с двумя набранными очками турнирную таблицу замыкает, находясь в пяти баллах от безопасной строки.

    В восьми матчах чемпионата коллектив из пригорода Мадрида терпел поражения, и только дважды расходился миром. Один из ничейных результатов был дома с «Реалом Сосьедад» 1:1, а также он в гостях поделил очки с «Леванте» 0:0.

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    • В прошлом же туре «городские» в родных стенах крупно проиграли «Сельте» со счетом 0:3. Стоит отметить, что за десять игр текущего первенства они забили всего лишь три гола.

    У «Хетафе» всего лишь одна выездная виктория в рамках Примеры за последние 16 игр. Также в этот период коллектив трижды сыграл вничью и 12 раз уступил.

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    В прошлом сезоне «Гранада» в играх с «Хетафе» набрала четыре очка, победив 1:0 в гостях и сыграв вничью 0:0 дома.

    Прогноз и ставка на «Гранада» — «Хетафе»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Гранады» — 2.65, победа «Хетафе» — 3.26, ничья — 2.93.

    Эти клубы являются одними из самых малорезультативных в данном первенстве, поэтому от их очной встречи наверняка стоит ждать крайне мало забитых мячей.

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    «Гранада» — «Хетафе»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 28.10.2021. Прогнозы на футбол. Забитых мячей будет очень мало
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