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    Чемпион Шотландии положит на лопатки датского визави

    «Рейнджерс» — «Брондбю». Прогноз, ставка (к. 1.84) на футбол, Лиги Европы, 21 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Брондбю»
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    Стивен Джеррард
    21 октября в Глазго на стадионе «Айброкс» «Рейнджерс» сыграет против датского «Брондбю» в третьем туре группового этапа Лиги Европы. Встреча начнется в 22:00 по мск. «Рейнджерс» — «Брондбю»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа A 21 Октября 2021 года
    Глазго Рейнджерс
  • Лига Европы. Группа A
    •  Глазго Рейнджерс 22:00 Брондбю Брондбю
  • Брондбю
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    Коэффициенты на матч
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    «Рейнджерс»

    В прошлом сезоне «Рейнджерс» после долгого перерыва стал чемпионом Шотландии и получил билет в Лигу чемпионов, но выступил там неудачно, проиграв же на первой стадии отбора шведскому «Мальме».

    А отправившись в Лигу Европы «плюшевые» там преодолели одну стадию квалификации, справившись с армянским «Алешкером», и пробились в групповую стадию, где после двух туров не набрали там очков.

    В первом туре подопечные Стивена Джеррарда потерпели фиаско на своем поле от французского «Лиона» 0:2, после чего уступили и на выезде пражской «Спарте» со счетом 0:1.

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    Напомним, что «Рейнджерс» в прошлом розыгрыше Лиги Европы дошел до 1/8 финала, где уступил пражской «Славии».

    «Брондбю»

    «Брондбю» также после значительного перерыва прошлом сезоне стал чемпионом, выиграв чемпионат Дании, получив билет в ЛЧ, где проиграл первому же сопернику в отборе в лице австрийского «РБ Зальцбург».

    В отличие от своего предстоящего противника, чемпион Дании миновал квалификацию в Лиги Европы и сразу же отправился на групповую стадию, где после двух туров заработал один балл.

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    • Этим пунктом «желто-синие» разжились на старте турнира, расписав домашнюю мировую с пражской «Спартой», сыграв 0:0, после чего они на выезде уступили «Лиону» со счетом 0:3.

    На данный момент у «Брондбю» продолжается серия без побед во втором по значимости евротурнире. В четырех последних проведенных встречах у датчан одна ничья и три поражения.

    Ранее в еврокубках между собой эти клубы никогда не встречались.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Рейнджерс» предлагают — 1.54.

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    На викторию «Брондбю» дают — 6.55, ничья оценена — в 4.44.

    На своем поле «Рейнджерс» в Лиге Европы показывает очень даже неплохие результаты, что не скажешь от датчанах, которые проиграли последние пять матчей данного турнира на выезде. В общем, в данном противостоянии ставим на викторию хозяев с форой -1.

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    «Рейнджерс» — «Брондбю»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 21.10.2021. Прогнозы на футбол. Чемпион Шотландии положит на лопатки датского визави
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