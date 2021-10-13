«Краснодар-2» сыграет на своем поле с «Торпедо» в рамках 17-го тура чемпионата России. Матч пройдет 13 октября, начало — в 15:00 мск. «Краснодар-2» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Краснодар-2»

«Краснодар-2» никак не может добыть победу. Серия без виктории у молодых «бычков» уже составляет четыре матча.

Правда, на данный момент кубанцы находятся на 14 месте. Впрочем, плотность в турнирной таблице довольно высокая, и все может довольно быстро измениться.

В минувшем туре «Краснодар-2» очками не разжился. «Велес» был сильнее и удачливее, и закономерно победил (3:1).

Прогнозы на ФНЛ

«Бычкам» явно не хватает мощности для более стабильных результатов. Правда, перспективная молодежь способна выстрелить в самый неожиданный момент.

«Торпедо»

Торпедовцы заметно притормозили. При почти идеальном старте в чемпионате москвичи уже выпали из зоны прямого повышения в классе.

В минувшем туре «Торпедо» вновь разочаровало результатом. Команда дома не сумела одолеть «КАМАЗ» (1:1).

Теперь торпедовцы занимают 3 место в турнирной таблице ФНЛ. Правда, отставание от второй строчки минимальное.

Хуже всего, что «Торпедо» имеет действующую серию в четыре матча без побед. Так еще ненужные удаления огребли лидеры Амур Калмыков и Иван Темников.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо» за 1.75, на ничью за 3.74, а на «Краснодар-2» — за 4.64.

Молодые кубанцы наверняка дадут бой кризисным торпедовцам.

«Торпедо» максимально настроено прервать четырехматчевую серию без побед .

Москвичи намерены вернуться в дуэт лидеров, стало быть, будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Торпедо» во 2 тайме с коэффициентом 2.11.