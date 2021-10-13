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    Торпедовцы дожмут строптивых «бычков»?

    «Краснодар-2» — «Торпедо». Прогноз, ставка (к. 2.11) на футбол, ФНЛ, 13 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар-2» — «Торпедо»
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    «Торпедо»
    «Краснодар-2» сыграет на своем поле с «Торпедо» в рамках 17-го тура чемпионата России. Матч пройдет 13 октября, начало — в 15:00 мск. «Краснодар-2» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 13 Октября 2021 года
    Краснодар-2
  • Россия. ФНЛ
    •  Краснодар-2 15:00 Торпедо Торпедо
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.20
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.25
  • Ставка!
    •

    «Краснодар-2»

    «Краснодар-2» никак не может добыть победу. Серия без виктории у молодых «бычков» уже составляет четыре матча.

    Правда, на данный момент кубанцы находятся на 14 месте. Впрочем, плотность в турнирной таблице довольно высокая, и все может довольно быстро измениться.

    В минувшем туре «Краснодар-2» очками не разжился. «Велес» был сильнее и удачливее, и закономерно победил (3:1).

    Прогнозы на ФНЛ

    «Бычкам» явно не хватает мощности для более стабильных результатов. Правда, перспективная молодежь способна выстрелить в самый неожиданный момент.

    «Торпедо»

    Торпедовцы заметно притормозили. При почти идеальном старте в чемпионате москвичи уже выпали из зоны прямого повышения в классе.

    В минувшем туре «Торпедо» вновь разочаровало результатом. Команда дома не сумела одолеть «КАМАЗ» (1:1).

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    • Теперь торпедовцы занимают 3 место в турнирной таблице ФНЛ. Правда, отставание от второй строчки минимальное.

    Хуже всего, что «Торпедо» имеет действующую серию в четыре матча без побед. Так еще ненужные удаления огребли лидеры Амур Калмыков и Иван Темников.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо» за 1.75, на ничью за 3.74, а на «Краснодар-2» — за 4.64.

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    Молодые кубанцы наверняка дадут бой кризисным торпедовцам.

    «Торпедо» максимально настроено прервать четырехматчевую серию без побед.

    Москвичи намерены вернуться в дуэт лидеров, стало быть, будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Торпедо» во 2 тайме с коэффициентом 2.11.

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    «Краснодар-2» — «Торпедо»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 13.10.2021. Прогнозы на футбол. Торпедовцы дожмут строптивых «бычков»?
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