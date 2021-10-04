4 октября в 00:30 по мск состоится матч регулярного сезона МЛС между «Портленд Тимберз» и «Интер» Майами. Встреча будет проводиться на «Провиденс». «Портленд Тимберз» — «Интер» Майами: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Портленд Тимберз»

В нынешнем сезоне «Портленд» провел уже 27 матчей и сейчас занимает 4 место в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 43 очка, выиграв 13 раз и 4 раза сыграв вничью.

Сейчас «дровосеки» идут на серии из трех побед. 20 сентября они победили «Лос-Анджелес» 2:1. 26 сентября они разгромили у себя дома «Реал Солт-Лейк Сити» 6:1. В ответном матче с «Лос-Анджелесом» 30 сентября хозяева победили 1:0.

В общей сложности «Портленд» не уступает уже 7 поединков — 6 побед и ничья. Тем не менее без пропущенных голов коллектив не уходит с поля на протяжении четырех встреч.

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Не сыграют у «Тимберз» Энди Поло и Эрик Уильямсон.

«Интер» Майами

После всплеска активности «Интер» снова начал терять очки по-крупному. Команда проиграла 3 последних матча, забив при этом лишь один мяч.

Коллектив из Майами крупно проиграл «Ред Буллс» (4:0) и «Нэшвиллу» (5:1). 30 сентября гости провели свой последний матч, в котором проиграли на выезде «Атланте» 0:1.

В последний раз «Интер» выигрывал 15 сентября, когда в гостях победил «Торонто» 1:0. На том результате и завершилась 6-матчевая беспроигрышная серия (5 побед и ничья).

Джовин Джонс и Вентура Альварадо не сыграют из-за полученных травм.

Прогноз и ставка

«Портленд» выступает в роли фаворита. На его победу букмекеры предлагают поставить нам с коэффициентом 1.62. Победа «Интера» оценена цифрой 5.00. На ничью выставили котировку 4.30.

Исходя и последних результатов команд, «Портленд» является наиболее приемлемым вариантом. Он выиграл последние матчи, тогда как его соперник терпел крупные неудачи, практически не забивая в ответ.

Вполне вероятно, что «дровосекам» удастся одержать победу с отрывом. К примеру, на фору хозяев -1.5 можно поставить с коэффициентом 2.60.