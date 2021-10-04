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    «Портленд» продлит свою успешную серию?

    «Портленд Тимберз» — «Интер» Майами. Прогноз (к. 2.60) и ставки на футбол, МЛС, 4 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Портленд Тимберз» — «Интер» Майами
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    Фелипе Мора
    4 октября в 00:30 по мск состоится матч регулярного сезона МЛС между «Портленд Тимберз» и «Интер» Майами. Встреча будет проводиться на «Провиденс». «Портленд Тимберз» — «Интер» Майами: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 04 Октября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.15
  • 2
  • 5.20
  • Ставка!
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    «Портленд Тимберз»

    В нынешнем сезоне «Портленд» провел уже 27 матчей и сейчас занимает 4 место в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 43 очка, выиграв 13 раз и 4 раза сыграв вничью.

    Сейчас «дровосеки» идут на серии из трех побед. 20 сентября они победили «Лос-Анджелес» 2:1. 26 сентября они разгромили у себя дома «Реал Солт-Лейк Сити» 6:1. В ответном матче с «Лос-Анджелесом» 30 сентября хозяева победили 1:0.

    В общей сложности «Портленд» не уступает уже 7 поединков — 6 побед и ничья. Тем не менее без пропущенных голов коллектив не уходит с поля на протяжении четырех встреч.

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    Не сыграют у «Тимберз» Энди Поло и Эрик Уильямсон.

    «Интер» Майами

    После всплеска активности «Интер» снова начал терять очки по-крупному. Команда проиграла 3 последних матча, забив при этом лишь один мяч.

    Коллектив из Майами крупно проиграл «Ред Буллс» (4:0) и «Нэшвиллу» (5:1). 30 сентября гости провели свой последний матч, в котором проиграли на выезде «Атланте» 0:1.

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    • В последний раз «Интер» выигрывал 15 сентября, когда в гостях победил «Торонто» 1:0. На том результате и завершилась 6-матчевая беспроигрышная серия (5 побед и ничья).

    Джовин Джонс и Вентура Альварадо не сыграют из-за полученных травм.

    Прогноз и ставка

    «Портленд» выступает в роли фаворита. На его победу букмекеры предлагают поставить нам с коэффициентом 1.62. Победа «Интера» оценена цифрой 5.00. На ничью выставили котировку 4.30.

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    Исходя и последних результатов команд, «Портленд» является наиболее приемлемым вариантом. Он выиграл последние матчи, тогда как его соперник терпел крупные неудачи, практически не забивая в ответ.

    Вполне вероятно, что «дровосекам» удастся одержать победу с отрывом. К примеру, на фору хозяев -1.5 можно поставить с коэффициентом 2.60.

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    «Портленд Тимберз» — «Интер» Майами: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 04.10.2021. Прогнозы на футбол. «Портленд» продлит свою успешную серию?
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