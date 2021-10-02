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    Букмекеры недооценивают «сорок»?

    «Вулверхэмптон» — «Ньюкасл». Прогноз и ставка (к. 2.30) на футбол, Чемпионат Англии, 2 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вулверхэмптон» — «Ньюкасл»
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    Шон Лонгстафф
    В 7-м туре английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» на своем поле сыграет против «Ньюкасла». Встреча пройдет 2 октября и начнется в 17:00 по мск. «Вулверхэмптон» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Октября 2021 года
    Вулверхэмптон
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    •  Вулверхэмптон 17:00 Ньюкасл Ньюкасл
  • Ньюкасл-на-Тайне
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    Коэффициенты на матч
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  • 4.10
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    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» в прошлом чемпионате Англии ни на что серьезное не претендовал, закончив первенство во второй части турнирной таблицы, значительно опередив зону вылета.

    В текущем же розыгрыше АПЛ «волки» после шести туров имеют в своей копилке шесть очков, с которыми находятся на 14 месте в турнирной таблице. За всю турнирную дистанцию они дважды победили и четыре раза проиграли.

    В прошлом игровом дне «оранжево-черные» обыграли на выезде «Саутгемптон» с минимальным счетом 1:0. Эта виктория стала для них лишь второй за девять последних матчей в Премьер-лиге, а в остальные семь встреч они проиграли.

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    Стоит отметить, что на своем же поле «Вулверхэмптон» проиграл четыре раза подряд с общим счетом 1:6.

    «Ньюкасл»

    В прошлом розыгрыше «Ньюкасл» вел борьбу за выживание и успешно справился со своей задачей. Коллектив финишировал на 12 позиции в турнирной таблице, существенно опередив опасную зону.

    По итогам шести туров текущей копании «сороки» с тремя очками разместились на 17 позиции в турнирной таблице АПЛ. Коллектив еще не побеждал в текущем первенстве, трижды проиграв при трех ничьих.

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    • В своей последней игре первенства «черно-белые» сыграл вничью на выезде с «Уотфордом» 1:1, что стало для них третьей мировой за четыре последние матча.

    У «Ньюкасла» всего два поражения на выезде в семи последних встречах при трех победах и двух ничейных результатах, и только в одном случае он не смог забить.

    К слову, пять последних матчей между этими клубами завершались вничью со счетом 1:1.

    Прогноз и ставка на «Вулверхэмптон» — «Ньюкасл»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вулверхэмптона» предлагают — 1.70.

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    На викторию «Ньюкасла» дают — 5.25, ничья оценена — в 4.08.

    Букмекеры явно в этой паре недооценивают «сорок», которые весьма неплохо играют против «волков». В общем, здесь ставим с Х на гостей.

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    «Вулверхэмптон» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 02.10.2021. Прогнозы на футбол. Букмекеры недооценивают «сорок»?
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