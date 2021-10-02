В 7-м туре английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» на своем поле сыграет против «Ньюкасла». Встреча пройдет 2 октября и начнется в 17:00 по мск. «Вулверхэмптон» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» в прошлом чемпионате Англии ни на что серьезное не претендовал, закончив первенство во второй части турнирной таблицы, значительно опередив зону вылета.

В текущем же розыгрыше АПЛ «волки» после шести туров имеют в своей копилке шесть очков, с которыми находятся на 14 месте в турнирной таблице. За всю турнирную дистанцию они дважды победили и четыре раза проиграли.

В прошлом игровом дне «оранжево-черные» обыграли на выезде «Саутгемптон» с минимальным счетом 1:0. Эта виктория стала для них лишь второй за девять последних матчей в Премьер-лиге, а в остальные семь встреч они проиграли.

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Стоит отметить, что на своем же поле «Вулверхэмптон» проиграл четыре раза подряд с общим счетом 1:6.

«Ньюкасл»

В прошлом розыгрыше «Ньюкасл» вел борьбу за выживание и успешно справился со своей задачей. Коллектив финишировал на 12 позиции в турнирной таблице, существенно опередив опасную зону.

По итогам шести туров текущей копании «сороки» с тремя очками разместились на 17 позиции в турнирной таблице АПЛ. Коллектив еще не побеждал в текущем первенстве, трижды проиграв при трех ничьих.

В своей последней игре первенства «черно-белые» сыграл вничью на выезде с «Уотфордом» 1:1, что стало для них третьей мировой за четыре последние матча.

У «Ньюкасла» всего два поражения на выезде в семи последних встречах при трех победах и двух ничейных результатах, и только в одном случае он не смог забить.

К слову, пять последних матчей между этими клубами завершались вничью со счетом 1:1.

Прогноз и ставка на «Вулверхэмптон» — «Ньюкасл»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вулверхэмптона» предлагают — 1.70.

На викторию «Ньюкасла» дают — 5.25, ничья оценена — в 4.08.

Букмекеры явно в этой паре недооценивают «сорок», которые весьма неплохо играют против «волков». В общем, здесь ставим с Х на гостей.