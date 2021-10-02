В 7-м туре чемпионата Германии «Вольфсбург» на своем поле сразится с гладбахской «Боруссией». Встреча пройде 2 октября на «Фольксваген Арене» и начнется в 16:30 по мск. «Вольфсбург» — «Боруссия» М: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вольфсбург»

К данному поединку «Вольфсбург» подходит после домашней мировой против «Севильи» 1:1 в рамках Лиги чемпионов. Этим результатом он продлил свою безвыигрышную серию до четырех встреч, где трижды сыграл вничью.

В последней игре чемпионата Германии «волки» уступили на выезде «Хоффенхайму» со счетом 1:3, что стало их первым фиаско в текущем первенстве. Ранее они четырежды победили и раз поделили очки с оппонентом.

В турнирной таблице Бундеслиги «зелено-белые» после шести туров находятся на третьей позиции в турнирной таблице, имея на своем счету 13 очков, что на три меньше, чем у лидера.

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На своем же поле «Вольфсбург» уступил всего в одном из пяти предыдущих матчей, одержав три победы и раз сыграв вничью. При этом в восьми домашних встречах из 12 он не пропускал.

«Боруссия» М

После шести проведенных туров немецкого чемпионата «Боруссия» с семью очками разместилась в середине турнирной таблицы. У нее два выигрыша, одна ничья и три проигрыша.

В минувшем туре первенства гладбахцы обыграли в родных стенах одноклубников из Дортмунда со счетом 1:0, что стала для них второй победой за последние три встречи.

В этот период «трехцветные» на своей территории справились с «Арминией», победив 3:1, а также были повержены на выезде «Аугсбургом», уступив с минимальным счетом 0:1.

Но на выезде «жеребята» уступали в каждом из трех последних поединков. А из семи последних матчей вне родных стен они выиграли всего один и потерпели пять поражений.

В прошлом чемпионате оба очных матча этих команд завершились мировыми исходами — 1:1 и 0:0.

Прогноз и ставка на «Вольфсбург» — «Боруссия» М

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вольфсбурга» предлагают — 2.10.

На викторию «Хоффенхайма» дают — 3.45, ничья оценена — в 3.70.

И хотя гладбахцы неудачно играют на выезде, но так как «волки» будут проводить эту встречу после непростого поединка в ЛЧ, то гости вполне могут здесь зацепиться за очки.