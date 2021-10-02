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    Зацепятся ли гладбахцы за очки на «Фольксваген Арене»?

    «Вольфсбург» — «Боруссия» М. Прогноз, ставка (к. 1.77) на футбол, Чемпионат Германии, 2 октября 2021 года

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    Денис Закариа
    В 7-м туре чемпионата Германии «Вольфсбург» на своем поле сразится с гладбахской «Боруссией». Встреча пройде 2 октября на «Фольксваген Арене» и начнется в 16:30 по мск. «Вольфсбург» — «Боруссия» М: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Вольфсбург»

    К данному поединку «Вольфсбург» подходит после домашней мировой против «Севильи» 1:1 в рамках Лиги чемпионов. Этим результатом он продлил свою безвыигрышную серию до четырех встреч, где трижды сыграл вничью.

    В последней игре чемпионата Германии «волки» уступили на выезде «Хоффенхайму» со счетом 1:3, что стало их первым фиаско в текущем первенстве. Ранее они четырежды победили и раз поделили очки с оппонентом.

    В турнирной таблице Бундеслиги «зелено-белые» после шести туров находятся на третьей позиции в турнирной таблице, имея на своем счету 13 очков, что на три меньше, чем у лидера.

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    На своем же поле «Вольфсбург» уступил всего в одном из пяти предыдущих матчей, одержав три победы и раз сыграв вничью. При этом в восьми домашних встречах из 12 он не пропускал.

    «Боруссия» М

    После шести проведенных туров немецкого чемпионата «Боруссия» с семью очками разместилась в середине турнирной таблицы. У нее два выигрыша, одна ничья и три проигрыша.

    В минувшем туре первенства гладбахцы обыграли в родных стенах одноклубников из Дортмунда со счетом 1:0, что стала для них второй победой за последние три встречи.

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    • В этот период «трехцветные» на своей территории справились с «Арминией», победив 3:1, а также были повержены на выезде «Аугсбургом», уступив с минимальным счетом 0:1.

    Но на выезде «жеребята» уступали в каждом из трех последних поединков. А из семи последних матчей вне родных стен они выиграли всего один и потерпели пять поражений.

    В прошлом чемпионате оба очных матча этих команд завершились мировыми исходами — 1:1 и 0:0.

    Прогноз и ставка на «Вольфсбург» — «Боруссия» М

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вольфсбурга» предлагают — 2.10.

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    На викторию «Хоффенхайма» дают — 3.45, ничья оценена — в 3.70.

    И хотя гладбахцы неудачно играют на выезде, но так как «волки» будут проводить эту встречу после непростого поединка в ЛЧ, то гости вполне могут здесь зацепиться за очки.

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    «Вольфсбург» — «Боруссия» М: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 02.10.2021. Прогнозы на футбол. Зацепятся ли гладбахцы за очки на «Фольксваген Арене»?
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