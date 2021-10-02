В субботу, 2 октября, в 7-м туре итальянской Серии А сезона 2021/22 «Торино» на своем поле сыграет против «Ювентуса». Стартовый свисток будет дан в 19:00 по мск. «Торино» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торино»

«Торино» в прошлом розыгрыше чемпионата Италии вел борьбу за выживание и смог справиться со своей задачей благодаря ударному финишу.

В текущем же чемпионате «быки» с восемью баллами находятся на девятом месте. Начали они первенство с двух поражений подряд, поочередно уступив «Аталанте» дома и «Фиорентине» в гостях (по 1:2).

И только в третьем игровом дне «бордовые» добыли первые пункты в сезоне, разгромив на своей территории «Салернитану» со счетом 4:0.

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В двух прошлых турах коллектив сыграл вничью 1:1 с «Лацио» и «Венецией». Таким образом, уже четыре матча он не проигрывает при двух победах.

«Ювентус»

Нынешний сезон для туринцев начался — хуже не придумаешь. «Ювентус» уже отнюдь не напоминает команду, в которой солировал Криштиану Роналду.

И 10-е место в Серии А на текущий момент — показатель проблем команды Массимилиано Аллегри. В своем чемпионате показатели у «Старой Сеньоры» очень скромные — лишь 8 очков из 18 возможных.

Зато стартовые туры Лиги чемпионов принесли впечатляющую выездную викторию над «Мальме» (3:0) и победу над действующим победителем турнира «Челси» (1:0).

Правда, минувший тур Серии А показал характер туринцев. Дома «Ювентус» сумел переиграть «Сампдорию», чем явно улучшил себе настроение.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,95.

Успех хозяев поля оценивается в 4,20, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставка — «Ювентус» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,40.