ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Спартака»Сенсация в Неаполе. «Спартак» обыграл лидера Серии А «Лацио» — «Локомотив»Безнадега в Риме. «Локомотив» беспомощно проиграл «Лацио» Алексей ЖамновОтодвинули Знарка и выбрали Жамнова. Как за несколько дней ФХР вляпалась в историю?
  • 00:12
    • «Тоттенхэм» отгрузил пять мячей словенской «Муре»
  • 23:59
    • «Вест Хэм» нанес поражение «Рапиду»
  • 23:54
    • «Байер» выиграл у «Селтика», «Бетис» одолел «Ференцварош»
  • 23:49
    • «Локомотив» проиграл «Лацио» в Риме
  • 21:51
    • «Спартак» одержал волевую победу над «Наполи»
  • 18:41
    • Кофрие и Литвинов выйдут в старте «Спартака» на матч с «Наполи»
  • 22:47
    • Витория о победе над «Наполи»: Я очень счастлив
    Все новости спорта

    Выиграет ли «Ювентус» туринское дерби?

    «Торино» — «Ювентус». Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, чемпионат Италии, 2 октября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Торино Прогнозы на Ювентус Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Торино» — «Ювентус»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ювентус» идет на девятом месте
    В субботу, 2 октября, в 7-м туре итальянской Серии А сезона 2021/22 «Торино» на своем поле сыграет против «Ювентуса». Стартовый свисток будет дан в 19:00 по мск. «Торино» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 02 Октября 2021 года
    Торино
  • Турин
    •  Торино 19:00 Ювентус Ювентус
  • Турин
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.25
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 1.90
  • Ставка!
    •

    «Торино»

    «Торино» в прошлом розыгрыше чемпионата Италии вел борьбу за выживание и смог справиться со своей задачей благодаря ударному финишу.

    В текущем же чемпионате «быки» с восемью баллами находятся на девятом месте. Начали они первенство с двух поражений подряд, поочередно уступив «Аталанте» дома и «Фиорентине» в гостях (по 1:2).

    И только в третьем игровом дне «бордовые» добыли первые пункты в сезоне, разгромив на своей территории «Салернитану» со счетом 4:0.

    Все прогнозы на Серию А

    В двух прошлых турах коллектив сыграл вничью 1:1 с «Лацио» и «Венецией». Таким образом, уже четыре матча он не проигрывает при двух победах.

    «Ювентус»

    Нынешний сезон для туринцев начался — хуже не придумаешь. «Ювентус» уже отнюдь не напоминает команду, в которой солировал Криштиану Роналду.

    И 10-е место в Серии А на текущий момент — показатель проблем команды Массимилиано Аллегри. В своем чемпионате показатели у «Старой Сеньоры» очень скромные — лишь 8 очков из 18 возможных.

  • Сенсация в Неаполе. «Спартак» обыграл лидера Серии А
  • Московский «Спартак» одержал выездную победу со счетом 3:2 над «Наполи» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Рассказываем, как это было
  • Вчера

    • Зато стартовые туры Лиги чемпионов принесли впечатляющую выездную викторию над «Мальме» (3:0) и победу над действующим победителем турнира «Челси» (1:0).

    Правда, минувший тур Серии А показал характер туринцев. Дома «Ювентус» сумел переиграть «Сампдорию», чем явно улучшил себе настроение.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,95.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Успех хозяев поля оценивается в 4,20, тогда как ничья — в 3,30.

    Наши прогноз и ставка — «Ювентус» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,40.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.34
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Спартак — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Йокерит — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.95
  • Прогноз на матч Мариуполь — Рух Львов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Шахтер С
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кельн — Гройтер Фюрт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Кальяри — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Сток Сити — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ланс — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Атлетик — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.34
  • Экспресс дня 1 октября
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Торино» — «Ювентус»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 02.10.2021. Прогнозы на футбол. Выиграет ли «Ювентус» туринское дерби?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры