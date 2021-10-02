«Торино»
«Торино» в прошлом розыгрыше чемпионата Италии вел борьбу за выживание и смог справиться со своей задачей благодаря ударному финишу.
В текущем же чемпионате «быки» с восемью баллами находятся на девятом месте. Начали они первенство с двух поражений подряд, поочередно уступив «Аталанте» дома и «Фиорентине» в гостях (по 1:2).
И только в третьем игровом дне «бордовые» добыли первые пункты в сезоне, разгромив на своей территории «Салернитану» со счетом 4:0.
В двух прошлых турах коллектив сыграл вничью 1:1 с «Лацио» и «Венецией». Таким образом, уже четыре матча он не проигрывает при двух победах.
«Ювентус»
Нынешний сезон для туринцев начался — хуже не придумаешь. «Ювентус» уже отнюдь не напоминает команду, в которой солировал Криштиану Роналду.
И 10-е место в Серии А на текущий момент — показатель проблем команды Массимилиано Аллегри. В своем чемпионате показатели у «Старой Сеньоры» очень скромные — лишь 8 очков из 18 возможных.
Зато стартовые туры Лиги чемпионов принесли впечатляющую выездную викторию над «Мальме» (3:0) и победу над действующим победителем турнира «Челси» (1:0).
Правда, минувший тур Серии А показал характер туринцев. Дома «Ювентус» сумел переиграть «Сампдорию», чем явно улучшил себе настроение.
Прогноз и ставка
Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,95.
Успех хозяев поля оценивается в 4,20, тогда как ничья — в 3,30.
Наши прогноз и ставка — «Ювентус» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,40.