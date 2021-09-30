«Спарта» Прага сыграет на своем поле с «Рейнджерс» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 30 сентября в Праге, начало — в 19:45 мск. «Спарта» Прага — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спарта» Прага

«Спарта» начала сезон в еврокубках с квалификации Лиги чемпионов. В 3-м отборочном раунде она проиграла «Монако» и оказалась в Лиге Европы.

В первом туре нового турнира пражане сыграли вничью с «Брондбю» (0:0) на выезде.

В чемпионате Чехии клуб идет на третьем месте. Отставание от лидера «Виктории» Пльзень составляет четыре очка.

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Коллектив не знает поражений четыре поединка кряду во всех турнирах при двух победах и двух ничьих.

«Рейнджерс»

«Рейнджерс» очень хотели попасть в групповой этап Лиги чемпионов, но в итоге не смогли протий в квалификации «Мальме». Чемпион Шотландии уступил шведам и дома, и в гостях.

В заключительном раунде квалификации Лиги Европы у «Синих» тоже были проблемы. Команда Стивена Джеррарда с трудом прошла армянский «Алашкерт» с общим счетом 1:0.

В стартовом туре группового раунда турнира коллектив уступил дома «Лиону» с результатом 0:2.

В чемпионате Шотландии «Рейнджерс» после семи туров занимают первое место, набрав 16 очков. Отрыв от второго «Хиберниана» составляет один балл.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,62.

Успех хозяев поля оценивается в 2,70, тогда как ничья — в 3.30.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.