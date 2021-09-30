«Спарта» Прага
«Спарта» начала сезон в еврокубках с квалификации Лиги чемпионов. В 3-м отборочном раунде она проиграла «Монако» и оказалась в Лиге Европы.
В первом туре нового турнира пражане сыграли вничью с «Брондбю» (0:0) на выезде.
В чемпионате Чехии клуб идет на третьем месте. Отставание от лидера «Виктории» Пльзень составляет четыре очка.
Коллектив не знает поражений четыре поединка кряду во всех турнирах при двух победах и двух ничьих.
«Рейнджерс»
«Рейнджерс» очень хотели попасть в групповой этап Лиги чемпионов, но в итоге не смогли протий в квалификации «Мальме». Чемпион Шотландии уступил шведам и дома, и в гостях.
В заключительном раунде квалификации Лиги Европы у «Синих» тоже были проблемы. Команда Стивена Джеррарда с трудом прошла армянский «Алашкерт» с общим счетом 1:0.
В стартовом туре группового раунда турнира коллектив уступил дома «Лиону» с результатом 0:2.
В чемпионате Шотландии «Рейнджерс» после семи туров занимают первое место, набрав 16 очков. Отрыв от второго «Хиберниана» составляет один балл.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,62.
Успех хозяев поля оценивается в 2,70, тогда как ничья — в 3.30.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.