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    Обыграет ли «Рейнджерс» «Спарту»?

    «Спарта» Прага — «Рейнджерс». Прогноз (к. 2.62) и ставки на Лигу Европы 30 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Спарта» Прага — «Рейнджерс»
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    «Рейнджерс» — небольшой фаворит матча
    «Спарта» Прага сыграет на своем поле с «Рейнджерс» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 30 сентября в Праге, начало — в 19:45 мск. «Спарта» Прага — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Спарта» Прага

    «Спарта» начала сезон в еврокубках с квалификации Лиги чемпионов. В 3-м отборочном раунде она проиграла «Монако» и оказалась в Лиге Европы.

    В первом туре нового турнира пражане сыграли вничью с «Брондбю» (0:0) на выезде.

    В чемпионате Чехии клуб идет на третьем месте. Отставание от лидера «Виктории» Пльзень составляет четыре очка.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Коллектив не знает поражений четыре поединка кряду во всех турнирах при двух победах и двух ничьих.

    «Рейнджерс»

    «Рейнджерс» очень хотели попасть в групповой этап Лиги чемпионов, но в итоге не смогли протий в квалификации «Мальме». Чемпион Шотландии уступил шведам и дома, и в гостях.

    В заключительном раунде квалификации Лиги Европы у «Синих» тоже были проблемы. Команда Стивена Джеррарда с трудом прошла армянский «Алашкерт» с общим счетом 1:0.

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  • 16/09/2021

    • В стартовом туре группового раунда турнира коллектив уступил дома «Лиону» с результатом 0:2.

    В чемпионате Шотландии «Рейнджерс» после семи туров занимают первое место, набрав 16 очков. Отрыв от второго «Хиберниана» составляет один балл.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,62.

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    Успех хозяев поля оценивается в 2,70, тогда как ничья — в 3.30.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.

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    «Спарта» Прага — «Рейнджерс»: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 30.09.2021. Прогнозы на футбол. Обыграет ли «Рейнджерс» «Спарту»?
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