Французский «Марсель» встретится на своем поле с турецким «Галатасараем» во втором туре группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 30 сентября в Марселе, начало — в 22:00 мск. «Марсель» — «Галатасарай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Марсель»

«Марсель» в первом туре сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1). Обидный результат для французов, которые провели отличный матчи и пропустили после, по сути, единственного опасного момента у своих ворот. Тут они явно заслуживали большего.

Несколько дней назад «Марсель» потерпел первое поражение в этом сезоне. Команда Хорхе Сампаоли уступила на своем поле «Лансу» (2:3). Провансальцы сначала отыгрались с 0:2, но во втором тайме все-таки позволили сопернику вырвать победу.

Перед этим же у «Марселя» была серия из семи матчей без поражений. И тут, прежде всего, вспоминаются уверенные победы над «Монако» и «Ренном». Есть ощущение, что Сампаоли все-таки удалось вывести команду на новый уровень.

«Марсель» забил девять мячей в четырех домашних матчах.

«Галатасарай»

«Галатасарай» тем временем в первом туре неожиданно выиграл у «Лацио». Встреча в Стамбуле завершилась со счетом 1:0.

Вскоре после этого команда Фатиха Терима дважды проиграла в чемпионате Турции. «Галатасарай» уступил «Аланьяспору» и «Кайсериспору», при этом не забив ни одного мяча.

Перед поездкой во Францию «Галатасарай» одержал домашнюю победу над «Гезтепе» (2:1).

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«Галатасарай» не пропускал только в одном из семи гостевых матчей. Это была встреча с аутсайдером турецкого чемпионата «Гиресунспором».

Прогноз и ставка

На «Марсель» в этом матче можно поставить за 1.67, ничью букмекеры предлагают за 4.15, а победу «Галатасарая» — за 5.40.

Скорее всего, у хозяев не будет серьезных проблем в предстоящей игре. Турецкие клубы, как правило, опасны только дома. А нынешний «Галатасарай», к тому же, совсем не впечатляет.

Ставка — победа «Марселя» с форой (-1,5) за 2.96.