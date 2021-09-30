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    Сможет ли «Марсель» обыграть «Галатасарай» с крупным счетом?

    «Марсель» — «Галатасарай». Прогноз (к. 2.96) и ставки на Лигу Европы 30 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Галатасарай»
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    «Марсель» забил девять мячей в четырех домашних матчах
    Французский «Марсель» встретится на своем поле с турецким «Галатасараем» во втором туре группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 30 сентября в Марселе, начало — в 22:00 мск. «Марсель» — «Галатасарай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа E 30 Сентября 2021 года
    Марсель
  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 22:00 Галатасарай Галатасарай
  • Стамбул
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.68
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 4.70
  • Ставка!
    •

    «Марсель»

    «Марсель» в первом туре сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1). Обидный результат для французов, которые провели отличный матчи и пропустили после, по сути, единственного опасного момента у своих ворот. Тут они явно заслуживали большего.

    Несколько дней назад «Марсель» потерпел первое поражение в этом сезоне. Команда Хорхе Сампаоли уступила на своем поле «Лансу» (2:3). Провансальцы сначала отыгрались с 0:2, но во втором тайме все-таки позволили сопернику вырвать победу.

    Перед этим же у «Марселя» была серия из семи матчей без поражений. И тут, прежде всего, вспоминаются уверенные победы над «Монако» и «Ренном». Есть ощущение, что Сампаоли все-таки удалось вывести команду на новый уровень.

    «Марсель» забил девять мячей в четырех домашних матчах.

    «Галатасарай»

    «Галатасарай» тем временем в первом туре неожиданно выиграл у «Лацио». Встреча в Стамбуле завершилась со счетом 1:0.

    Вскоре после этого команда Фатиха Терима дважды проиграла в чемпионате Турции. «Галатасарай» уступил «Аланьяспору» и «Кайсериспору», при этом не забив ни одного мяча.

    Перед поездкой во Францию «Галатасарай» одержал домашнюю победу над «Гезтепе» (2:1).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    «Галатасарай» не пропускал только в одном из семи гостевых матчей. Это была встреча с аутсайдером турецкого чемпионата «Гиресунспором».

    Прогноз и ставка

    На «Марсель» в этом матче можно поставить за 1.67, ничью букмекеры предлагают за 4.15, а победу «Галатасарая» — за 5.40.

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    Скорее всего, у хозяев не будет серьезных проблем в предстоящей игре. Турецкие клубы, как правило, опасны только дома. А нынешний «Галатасарай», к тому же, совсем не впечатляет.

    Ставка — победа «Марселя» с форой (-1,5) за 2.96.

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    «Марсель» — «Галатасарай»: прогноз, ставка (2.96), статистика, коэффициенты матча 30.09.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Марсель» обыграть «Галатасарай» с крупным счетом?
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