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    «Генк» не оставит шансов чемпиону Хорватии?

    «Генк» — «Динамо» З. Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, Лига Европы, 30 сентября 2021 года

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    Пол Онуачу
    «Генк» сыграет на своем поле с «Динамо» З в рамках 2-го тура группового турнира Лиги Европы. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 22:00 мск. «Генк» — «Динамо» З: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа H 30 Сентября 2021 года
    Генк
  • Лига Европы. Группа H
    •  Генк 22:00 Динамо З Динамо З
  • Загреб
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 3.70
  • Ставка!
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    «Генк»

    Бельгийцы стартовали с минимальной виктории. На выезде был обыгран венский «Рапид», что позволило «Генку» выйти на 2 место в группе.

    В последнем матче чемпионата Бельгии «Генк» добился победы. Команда уверенно переиграла скромный «Серен» (3:0).

    В том матче хет-триком отметился Пол Онуачу. В 8 матчах чемпионата этот самобытный форвард забил уже 9 мячей.

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    Наверняка бельгийцы постараются добыть вторую победу в группе. Нет сомнений, что Онуачу и компания смогут добиться своей цели.

    «Динамо» З

    Хорватский чемпион в Лиге Европы стартовал вполне с поражения. Дома команда не смогла ничего противопоставить «Вест Хэму» (0:2).

    В своем чемпионате «Динамо» З выступает на привычном для себя уровне. Текущее 3 место — явно лишь временное, ведь по потерянным очкам загребцы стоят выше «Риеки».

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  • 27/09/2021

    • В минувшем туре чемпионата Хорватии динамовцы победили. Чемпион удачно съездил в гости к «Славен Белупо» (1:4).

    Наконец-то открыл счет своим голам в чемпионате опытный Дуйе Чоп. Форвард, поигравший в Европе, наверняка поможет загребцам в этом поединке.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Генк» за 2.15, на ничью за 3.36, а на «Динамо» З — за 3.76.

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    Хозяева имеют в своем составе супербомбардира Онуачу, который способен решить исход встречи.

    «Динамо» З в последних матчах выдает неплохие результаты, однако тягаться с бельгийцами вряд ли сможет.

    Хозяева будут мотивированы добыть вторую победу в группе, к тому же отлично чувствуют себя в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа «Генка» с коэффициентом 2.15.

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    «Генк» — «Динамо» З: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 30.09.2021. Прогнозы на футбол. «Генк» не оставит шансов чемпиону Хорватии?
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