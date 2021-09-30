«Генк» сыграет на своем поле с «Динамо» З в рамках 2-го тура группового турнира Лиги Европы. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 22:00 мск. «Генк» — «Динамо» З: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Генк»

Бельгийцы стартовали с минимальной виктории. На выезде был обыгран венский «Рапид», что позволило «Генку» выйти на 2 место в группе.

В последнем матче чемпионата Бельгии «Генк» добился победы. Команда уверенно переиграла скромный «Серен» (3:0).

В том матче хет-триком отметился Пол Онуачу. В 8 матчах чемпионата этот самобытный форвард забил уже 9 мячей.

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Наверняка бельгийцы постараются добыть вторую победу в группе. Нет сомнений, что Онуачу и компания смогут добиться своей цели.

«Динамо» З

Хорватский чемпион в Лиге Европы стартовал вполне с поражения. Дома команда не смогла ничего противопоставить «Вест Хэму» (0:2).

В своем чемпионате «Динамо» З выступает на привычном для себя уровне. Текущее 3 место — явно лишь временное, ведь по потерянным очкам загребцы стоят выше «Риеки».

В минувшем туре чемпионата Хорватии динамовцы победили. Чемпион удачно съездил в гости к «Славен Белупо» (1:4).

Наконец-то открыл счет своим голам в чемпионате опытный Дуйе Чоп. Форвард, поигравший в Европе, наверняка поможет загребцам в этом поединке.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Генк» за 2.15, на ничью за 3.36, а на «Динамо» З — за 3.76.

Хозяева имеют в своем составе супербомбардира Онуачу, который способен решить исход встречи .

«Динамо» З в последних матчах выдает неплохие результаты, однако тягаться с бельгийцами вряд ли сможет.

Хозяева будут мотивированы добыть вторую победу в группе, к тому же отлично чувствуют себя в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа «Генка» с коэффициентом 2.15.