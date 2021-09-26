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    Удержится ли «Реал Сосьедад» в топ-3 Ла Лиги?

    «Реал Сосьедад» — «Эльче». Прогноз (к. 2.30) и ставка на матч чемпионата Испании по футболу 26 сентября 2021 года

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    «Реал Сосьедад» не проигрывает шесть матчей кряду
    «Эльче» сыграет в гостях у «Реал Сосьедада» в 7-м туре Примеры. Встреча состоится 26 сентября в Сан-Себастьяне. Начало — в 19:30 мск. «Реал Сосьедад» — «Эльче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 26 Сентября 2021 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 19:30 Эльче Эльче
  • Испания. Примера
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.41
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 8.50
  • Ставка!
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    «Реал Сосьедад»

    Команда борется за выход в еврокубки. «Доностьяррас» традиционно выглядят крепким коллективом, и даже в двух очках отстает от лидера «Реала»

    На данный момент «Реал Сосьедад» находится на третьем месте в турнирной таблице. При этом забила команда девять мячей в шести матчах, пропустив шесть.

    В прошлом туре «Реал Сосьедад» переиграл на выезде «Гранаду» (3:2). Тем самым коллектив вернулся к победам после двух ничьих кряду.

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    На сегодня баски не знают поражений шесть поединков кряду во всех турнирах при четырех победах.

    «Эльче»

    «Эльче» только благодаря двум викториям на финише минувшего сезона сохранил свою прописку в Примере. Зону вылета команда опередила всего лишь на два очка.

    В текущем же чемпионате Испании «зелено-белые» набрали шесть баллов в шести играх и находятся во второй половине турнирки. Они раз победили и два раза проиграли, а также трижды сыграли вничью.

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    • В позапрошлом игровом дне коллектив на своей территории расписал мировую с «Леванте», сыграв 1:1.

    В прошлом туре команда потерпела разгром от «Вильярреал» (1:4) на выезде. Отметим, что это всего два матча из восьми последних в рамках Примеры.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44.

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    Успех гостей оценивается в 8,50, тогда как ничья — в 4,20.

    Наши прогноз и ставка — «Реал Сосьедад» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,30.

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    «Реал Сосьедад» — «Эльче»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 26.09.2021. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Реал Сосьедад» в топ-3 Ла Лиги?
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