«Эльче» сыграет в гостях у «Реал Сосьедада» в 7-м туре Примеры. Встреча состоится 26 сентября в Сан-Себастьяне. Начало — в 19:30 мск. «Реал Сосьедад» — «Эльче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал Сосьедад»

Команда борется за выход в еврокубки. «Доностьяррас» традиционно выглядят крепким коллективом, и даже в двух очках отстает от лидера «Реала»

На данный момент «Реал Сосьедад» находится на третьем месте в турнирной таблице. При этом забила команда девять мячей в шести матчах, пропустив шесть.

В прошлом туре «Реал Сосьедад» переиграл на выезде «Гранаду» (3:2). Тем самым коллектив вернулся к победам после двух ничьих кряду.

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На сегодня баски не знают поражений шесть поединков кряду во всех турнирах при четырех победах.

«Эльче»

«Эльче» только благодаря двум викториям на финише минувшего сезона сохранил свою прописку в Примере. Зону вылета команда опередила всего лишь на два очка.

В текущем же чемпионате Испании «зелено-белые» набрали шесть баллов в шести играх и находятся во второй половине турнирки. Они раз победили и два раза проиграли, а также трижды сыграли вничью.

В позапрошлом игровом дне коллектив на своей территории расписал мировую с «Леванте», сыграв 1:1.

В прошлом туре команда потерпела разгром от «Вильярреал» (1:4) на выезде. Отметим, что это всего два матча из восьми последних в рамках Примеры.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44.

Успех гостей оценивается в 8,50, тогда как ничья — в 4,20.

Наши прогноз и ставка — «Реал Сосьедад» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,30.