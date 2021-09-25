«Эвертон»
«Эвертон» минувший розыгрыша АПЛ завершил на десятой строке в турнирной таблице, существенно отстав от еврокубковой позиции.
В текущем же первенстве в активе ливерпульской команды десять очков, и она делит пятое место с «Манчестер Сити». В прошлом туре «ириски» потерпели крупное поражение в гостях у «Астон Виллы» 0:3.
Перед этим они не проигрывали в четырех стартовых матчах чемпионата, одержав три победы и один раз сыграв вничью. А дома «Эвертон» побеждал в каждом из трех последних поединков.
За десять последних матчей чемпионата Англии «Эвертон» потерпел только три поражения и одержал пять побед.
«Норвич»
«Норвич» после годичного перерыва смог вернуться в Премьер-лигу. В прошлом сезоне он стал победителем Чемпионшипа, уверенно пройдя всю дистанцию.
А вот в элите английского футбола «канарейки» пока никак не могут освоится, проиграв все пять матчей и закономерно засели на дне турнирки. Причем они забила пока только два гола.
В прошлом игровом дне чемпионата коллектив на своем поле уступил со счетом 1:3 «Уотфорду», а на этой неделе он был разгромлен в Кубке лиги «Ливерпулем» со счетом 0:3.
Отметим, что за пять матчей этого сезона «Норвич» потерпел столько же поражений, сколько за 27 последних поединков прошлого.
В сезоне 2019/20 данные команды обменялись гостевыми викториями — 0:2 и 1:0.
Прогноз и ставка на «Эвертон» — «Норвич»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эвертона» предлагают — 1.64.
На викторию «Норвича» дают — 6.30, ничья оценена — в 3.86.
«Канарейкам» крайне трудно даются забитые мячи, и поэтому в этом матче мы ставим на сухую викторию хозяев.