В субботу, 25 сентября, в 6-м туре английской Премьер-лиги «Эвертон» на своем поле примет «Норвич». Стартовый свисток будет дан в 17:00 по мск. «Эвертон» — «Норвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эвертон»

«Эвертон» минувший розыгрыша АПЛ завершил на десятой строке в турнирной таблице, существенно отстав от еврокубковой позиции.

В текущем же первенстве в активе ливерпульской команды десять очков, и она делит пятое место с «Манчестер Сити». В прошлом туре «ириски» потерпели крупное поражение в гостях у «Астон Виллы» 0:3.

Перед этим они не проигрывали в четырех стартовых матчах чемпионата, одержав три победы и один раз сыграв вничью. А дома «Эвертон» побеждал в каждом из трех последних поединков.

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За десять последних матчей чемпионата Англии «Эвертон» потерпел только три поражения и одержал пять побед.

«Норвич»

«Норвич» после годичного перерыва смог вернуться в Премьер-лигу. В прошлом сезоне он стал победителем Чемпионшипа, уверенно пройдя всю дистанцию.

А вот в элите английского футбола «канарейки» пока никак не могут освоится, проиграв все пять матчей и закономерно засели на дне турнирки. Причем они забила пока только два гола.

В прошлом игровом дне чемпионата коллектив на своем поле уступил со счетом 1:3 «Уотфорду», а на этой неделе он был разгромлен в Кубке лиги «Ливерпулем» со счетом 0:3.

Отметим, что за пять матчей этого сезона «Норвич» потерпел столько же поражений, сколько за 27 последних поединков прошлого.

В сезоне 2019/20 данные команды обменялись гостевыми викториями — 0:2 и 1:0.

Прогноз и ставка на «Эвертон» — «Норвич»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эвертона» предлагают — 1.64.

На викторию «Норвича» дают — 6.30, ничья оценена — в 3.86.

«Канарейкам» крайне трудно даются забитые мячи, и поэтому в этом матче мы ставим на сухую викторию хозяев.