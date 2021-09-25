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    «Эвертон» — «Норвич». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, Чемпионат Англии, 25 сентября 2021 года

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    Ришарлисон
    В субботу, 25 сентября, в 6-м туре английской Премьер-лиги «Эвертон» на своем поле примет «Норвич». Стартовый свисток будет дан в 17:00 по мск. «Эвертон» — «Норвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 25 Сентября 2021 года
    Эвертон
  • Ливерпуль
    •  Эвертон 17:00 Норвич Сити Норвич Сити
  • Норидж
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.62
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 6.00
  • Ставка!
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    «Эвертон»

    «Эвертон» минувший розыгрыша АПЛ завершил на десятой строке в турнирной таблице, существенно отстав от еврокубковой позиции.

    В текущем же первенстве в активе ливерпульской команды десять очков, и она делит пятое место с «Манчестер Сити». В прошлом туре «ириски» потерпели крупное поражение в гостях у «Астон Виллы» 0:3.

    Перед этим они не проигрывали в четырех стартовых матчах чемпионата, одержав три победы и один раз сыграв вничью. А дома «Эвертон» побеждал в каждом из трех последних поединков.

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    За десять последних матчей чемпионата Англии «Эвертон» потерпел только три поражения и одержал пять побед.

    «Норвич»

    «Норвич» после годичного перерыва смог вернуться в Премьер-лигу. В прошлом сезоне он стал победителем Чемпионшипа, уверенно пройдя всю дистанцию.

    А вот в элите английского футбола «канарейки» пока никак не могут освоится, проиграв все пять матчей и закономерно засели на дне турнирки. Причем они забила пока только два гола.

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    • В прошлом игровом дне чемпионата коллектив на своем поле уступил со счетом 1:3 «Уотфорду», а на этой неделе он был разгромлен в Кубке лиги «Ливерпулем» со счетом 0:3.

    Отметим, что за пять матчей этого сезона «Норвич» потерпел столько же поражений, сколько за 27 последних поединков прошлого.

    В сезоне 2019/20 данные команды обменялись гостевыми викториями — 0:2 и 1:0.

    Прогноз и ставка на «Эвертон» — «Норвич»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эвертона» предлагают — 1.64.

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    На викторию «Норвича» дают — 6.30, ничья оценена — в 3.86.

    «Канарейкам» крайне трудно даются забитые мячи, и поэтому в этом матче мы ставим на сухую викторию хозяев.

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    «Эвертон» — «Норвич»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 25.09.2021. Прогнозы на футбол. «Ириски» без проблем справятся с аутсайдером
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