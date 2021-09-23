ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Леонид Федун и Руй ВиторияКазнить нельзя помиловать. Уволит ли Федун из «Спартака» Руя Виторию? Лионель МессиЕсли не будет конфликта, Месси покажет себя в ПСЖ ЦСКА — «Спартак»Бенефис Заболотного. Судьбу столичного дерби решил один гол
  • 06:45
    • «Миннесота» подписала новый контракт с Капризовым
  • 23:41
    • «Интер» в большинстве обыграл «Фиорентину»
  • 22:23
    • Дубль Суареса принес «Атлетико» победу над «Хетафе»
  • 21:48
    • Дубль Бурдасова помог СКА разгромить «Амур»
  • 21:47
    • «Спартак» с крупным счетом проиграл «Авангарду»
  • 21:16
    • «Салават Юлаев» потерпел первое поражение в сезоне
  • 20:51
    • СМИ: «Пари Сен-Жермен» может пригласить Зидана
    Все новости спорта

    Поднимется ли «Реал Сосьедад» на третье место?

    «Гранада» — «Реал Сосьедад». Прогноз, ставка (к. 2.60) на футбол, Примера, 23 сентября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Гренаду Прогнозы на Реал Сосьедад Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Гранада» — «Реал Сосьедад»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Реал Сосьедад» занимает пятое место
    «Гранада» сыграет на своем поле с «Реал Сосьедадом» в рамках 6-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 20:30 мск. «Гранада» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 23 Сентября 2021 года
    Гранада
  • Гранада
    •  Гранада 20:30 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.80
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.05
  • Ставка!
    •

    «Гранада»

    «Гранада» после пяти сыгранных матчей занимает 18-е место, уступая «Эспаньолу» по разнице мячей. В активе гостей пока три очка.

    Клуб начала с двух ничьих — сначала с «Вильярреалом», а потом с «Валенсией». И тем удивительнее, что более слабым соперникам команда Роберта Морено уступила.

    При этом вернувшемуся в элитный дивизион «Райо Вальекано» «Гранада» проиграла со счетом 0:4.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В домашнем матче против «Бетиса» борьбы было побольше — 1:2. Однако в прошлом туре коллективу удалось сыграть вничью против «Барселоны» на выезде — 1:1.

    «Реал Сосьедад»

    Команда борется за выход в еврокубки. «Доностьяррас» традиционно выглядят крепким коллективом, и в случае победы могут подняться на третью строчку.

    На данный момент «Реал Сосьедад» находится на пятом месте в турнирной таблице. При этом забила команда шесть мячей в пяти матчах, пропустив четырежды.

  • Рейтинг топ-5 европейских лиг
  • Какой чемпионат самый сильный?
  • 08/09/2021

    • В позапрошлом туре «Реал Сосьедад» сумел победить «Кадис» (0:2). Затем был выездной матч с ПСВ в Лиге Европы, который завершился ничьей (2:2).

    Также мирный исход зафиксирован и в предыдущем поединке басков в испанской Примере на своем поле, но и соперником была «Севилья» (0:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,05.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Успех хозяев поля оценивается в 3,80, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — «Реал Сосьедад» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,60.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Динамо Барнаул — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 12:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Легион-Динамо — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Сибирь — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Ленинградец — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Кайрат Москва — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Знамя Ногинск — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Автомобилист — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Саранск — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Динамо Брянск — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Локомотив — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Специя — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Торпедо — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Салернитана — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.94
  • Прогноз на матч Чайка — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Гранада» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 23.09.2021. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Реал Сосьедад» на третье место?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры