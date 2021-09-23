«Гранада»
«Гранада» после пяти сыгранных матчей занимает 18-е место, уступая «Эспаньолу» по разнице мячей. В активе гостей пока три очка.
Клуб начала с двух ничьих — сначала с «Вильярреалом», а потом с «Валенсией». И тем удивительнее, что более слабым соперникам команда Роберта Морено уступила.
При этом вернувшемуся в элитный дивизион «Райо Вальекано» «Гранада» проиграла со счетом 0:4.
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В домашнем матче против «Бетиса» борьбы было побольше — 1:2. Однако в прошлом туре коллективу удалось сыграть вничью против «Барселоны» на выезде — 1:1.
«Реал Сосьедад»
Команда борется за выход в еврокубки. «Доностьяррас» традиционно выглядят крепким коллективом, и в случае победы могут подняться на третью строчку.
На данный момент «Реал Сосьедад» находится на пятом месте в турнирной таблице. При этом забила команда шесть мячей в пяти матчах, пропустив четырежды.
В позапрошлом туре «Реал Сосьедад» сумел победить «Кадис» (0:2). Затем был выездной матч с ПСВ в Лиге Европы, который завершился ничьей (2:2).
Также мирный исход зафиксирован и в предыдущем поединке басков в испанской Примере на своем поле, но и соперником была «Севилья» (0:0).
Прогноз и ставка
Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,05.
Успех хозяев поля оценивается в 3,80, тогда как ничья — в 3,40.
Наши прогноз и ставка — «Реал Сосьедад» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,60.