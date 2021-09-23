«Гранада» сыграет на своем поле с «Реал Сосьедадом» в рамках 6-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 20:30 мск. «Гранада» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гранада»

«Гранада» после пяти сыгранных матчей занимает 18-е место, уступая «Эспаньолу» по разнице мячей. В активе гостей пока три очка.

Клуб начала с двух ничьих — сначала с «Вильярреалом», а потом с «Валенсией». И тем удивительнее, что более слабым соперникам команда Роберта Морено уступила.

При этом вернувшемуся в элитный дивизион «Райо Вальекано» «Гранада» проиграла со счетом 0:4.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

В домашнем матче против «Бетиса» борьбы было побольше — 1:2. Однако в прошлом туре коллективу удалось сыграть вничью против «Барселоны» на выезде — 1:1.

«Реал Сосьедад»

Команда борется за выход в еврокубки. «Доностьяррас» традиционно выглядят крепким коллективом, и в случае победы могут подняться на третью строчку.

На данный момент «Реал Сосьедад» находится на пятом месте в турнирной таблице. При этом забила команда шесть мячей в пяти матчах, пропустив четырежды.

В позапрошлом туре «Реал Сосьедад» сумел победить «Кадис» (0:2). Затем был выездной матч с ПСВ в Лиге Европы, который завершился ничьей (2:2).

Также мирный исход зафиксирован и в предыдущем поединке басков в испанской Примере на своем поле, но и соперником была «Севилья» (0:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,05.

Успех хозяев поля оценивается в 3,80, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — «Реал Сосьедад» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,60.