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    «Лацио» быстро обуздает сардинцев?

    «Лацио» — «Кальяри». Прогноз, ставка (к. 2.35) на футбол, Серия А, 19 сентября 2021 года

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    Ведат Мурики
    «Лацио» сыграет на своем поле с «Кальяри» в рамках 4-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 19 сентября, начало — в 19:00 мск. «Лацио» — «Кальяри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 19 Сентября 2021 года
    Лацио
  • Рим
    •  Лацио 19:00 Кальяри Кальяри
  • Кальяри
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.47
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 6.70
  • Ставка!
    •

    «Лацио»

    «Лацио» в начавшемся сезоне планирует побороться за зону Лиги чемпионов. Вот только римлянам нужно срочно прибавлять в игре.

    На текущий момент в активе у «Лацио» 6 очков после трех сыгранных матчей. Команда занимает 7 место в турнирной таблице чемпионата Италии.

    В минувшем туре «Лацио» проиграл «Милану» (2:0). После того римляне минимально уступили еще и «Галатасараю» в Лиге Европы.

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    «Лацио» весьма успешно играет против сардинцев. Об этом свидетельствуют шесть побед в последних очных встречах.

    «Кальяри»

    Привычный борец за выживание в этом сезоне не отойдет от своего привычного статуса. Еще бы, ведь 9 пропущенных мячей в трех матчах — многовато.

    На текущий момент «Кальяри» занимает 17 строчку в турнирной таблице. При этом из пяти мячей команды, три на счету бразильца Жоао Педро.

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    • В предыдущем туре чемпионата команда уступила в родных стенах. Обиднее всего, что соперника в лице «Дженоа» вряд ли можно назвать столь крепким орешком.

    Более того, в той встрече (2:3) сардинцы вели в счете до исхода первого часа игры. Однако ведя 2:0, «Кальяри» проиграл со счетом 2:3. Досадно!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лацио» за 1.44, на ничью за 4.75, а на «Кальяри» — за 7.00.

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    Хозяева удачно играют с сардинцами, и постараются быстро решить свои вопросы в этой встрече.

    «Кальяри» пребывает не в лучшем психологическом состоянии после последнего поражения в чемпионате.

    Хозяева выглядят монолитнее, к тому же удачно играют с сардинцами. Наши прогноз и ставка — Фора «Лацио» -0.75 в 1 тайме с коэффициентом 2.35.

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    «Лацио» — «Кальяри»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 19.09.2021. Прогнозы на футбол. «Лацио» быстро обуздает сардинцев?
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