«Лацио» сыграет на своем поле с «Кальяри» в рамках 4-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 19 сентября, начало — в 19:00 мск. «Лацио» — «Кальяри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лацио»

«Лацио» в начавшемся сезоне планирует побороться за зону Лиги чемпионов. Вот только римлянам нужно срочно прибавлять в игре.

На текущий момент в активе у «Лацио» 6 очков после трех сыгранных матчей. Команда занимает 7 место в турнирной таблице чемпионата Италии.

В минувшем туре «Лацио» проиграл «Милану» (2:0). После того римляне минимально уступили еще и «Галатасараю» в Лиге Европы.

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«Лацио» весьма успешно играет против сардинцев. Об этом свидетельствуют шесть побед в последних очных встречах.

«Кальяри»

Привычный борец за выживание в этом сезоне не отойдет от своего привычного статуса. Еще бы, ведь 9 пропущенных мячей в трех матчах — многовато.

На текущий момент «Кальяри» занимает 17 строчку в турнирной таблице. При этом из пяти мячей команды, три на счету бразильца Жоао Педро.

В предыдущем туре чемпионата команда уступила в родных стенах. Обиднее всего, что соперника в лице «Дженоа» вряд ли можно назвать столь крепким орешком.

Более того, в той встрече (2:3) сардинцы вели в счете до исхода первого часа игры. Однако ведя 2:0, «Кальяри» проиграл со счетом 2:3. Досадно!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лацио» за 1.44, на ничью за 4.75, а на «Кальяри» — за 7.00.

Хозяева удачно играют с сардинцами, и постараются быстро решить свои вопросы в этой встрече .

«Кальяри» пребывает не в лучшем психологическом состоянии после последнего поражения в чемпионате.

Хозяева выглядят монолитнее, к тому же удачно играют с сардинцами. Наши прогноз и ставка — Фора «Лацио» -0.75 в 1 тайме с коэффициентом 2.35.