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    Продолжится ли победная серия «Фулхэма»?

    «Блэкпул» — «Фулхэм». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, чемпионат Англии, 11 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Блэкпул» — «Фулхэм»
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    «Фулхэм» лидирует в Чемпионшипе
    11 сентября на старте 6-го тура английского Чемпионшипа «Блэкпул» на своем поле сыграет против «Фулхэма». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по мск. «Блэкпул» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Блэкпул»

    Еще в прошлом сезоне «Блэкпул» выступал в третьем по рангу дивизионе Англии. Там он занял третье место и получил возможность сыграть в плей-офф.

    В его полуфинале команда прошла «Оксфорд Юнайтед» с общим счетом 6:3. В финальном матче ему удалось победить «Линкольн Сити» (2:1) и повыситься в классе.

    В Чемпионшипе «Мандариновые» стартовали неудачно. В пяти поединках им не удалось одержать победу при трех поражениях и двух ничьих.

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    Зато коллектив хорошо стартовал в Кубке Лиги, где в первом раунде разгромил на своем поле «Мидлсбро» — 3:0.

    «Фулхэм»

    «Фулхэм» прошлый сезон провел в Премьер-лиге, но не смог там сохранить свою прописку. Команда заняла 18 строку, отстав от 17 безопасной строки аж на 11 баллов.

    Финиш в прошедшем чемпионате «дачники» полностью провалили. За десять последних встреч они потерпели восемь поражений и две игры закончили мировыми исходами.

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  • 04/09/2021

    • После пяти туров у лондонцев в активе 13 набранных очков и лидерство. Стартовали они с домашней ничьей против «Мидлсбро» 1:1, а после этого обыграли «Хаддерсфилд» 5:1, «Миллуолл» 2:1, «Халл Сити» (2:0) и «Сток Сити» (3:0).

    В данный момент у «Фулхэма» пятиматчевая победная серия, где команда также переиграла «Бирмингем» (2:0) в Кубке Лиги в гостях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых 1,57.

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    Успех хозяев поля оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 3,90.

    Наши прогноз и ставка — «Фулхэм» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,50.

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    «Блэкпул» — «Фулхэм»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 11.09.2021. Прогнозы на футбол. Продолжится ли победная серия «Фулхэма»?
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