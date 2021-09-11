11 сентября на старте 6-го тура английского Чемпионшипа «Блэкпул» на своем поле сыграет против «Фулхэма». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по мск. «Блэкпул» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Блэкпул»

Еще в прошлом сезоне «Блэкпул» выступал в третьем по рангу дивизионе Англии. Там он занял третье место и получил возможность сыграть в плей-офф.

В его полуфинале команда прошла «Оксфорд Юнайтед» с общим счетом 6:3. В финальном матче ему удалось победить «Линкольн Сити» (2:1) и повыситься в классе.

В Чемпионшипе «Мандариновые» стартовали неудачно. В пяти поединках им не удалось одержать победу при трех поражениях и двух ничьих.

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Зато коллектив хорошо стартовал в Кубке Лиги, где в первом раунде разгромил на своем поле «Мидлсбро» — 3:0.

«Фулхэм»

«Фулхэм» прошлый сезон провел в Премьер-лиге, но не смог там сохранить свою прописку. Команда заняла 18 строку, отстав от 17 безопасной строки аж на 11 баллов.

Финиш в прошедшем чемпионате «дачники» полностью провалили. За десять последних встреч они потерпели восемь поражений и две игры закончили мировыми исходами.

После пяти туров у лондонцев в активе 13 набранных очков и лидерство. Стартовали они с домашней ничьей против «Мидлсбро» 1:1, а после этого обыграли «Хаддерсфилд» 5:1, «Миллуолл» 2:1, «Халл Сити» (2:0) и «Сток Сити» (3:0).

В данный момент у «Фулхэма» пятиматчевая победная серия, где команда также переиграла «Бирмингем» (2:0) в Кубке Лиги в гостях.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых 1,57.

Успех хозяев поля оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 3,90.

Наши прогноз и ставка — «Фулхэм» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,50.