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    Будет ли обмен голами в Красноярске?

    «Енисей» — «Балтика». Прогноз, ставка (к. 1.92) на футбол, ФНЛ, 10 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Енисей» — «Балтика»
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    Игрок «Балтики»
    В пятницу, 10 сентября, в стартовом поединке 10-го тура ФНЛ «Енисей» в Красноярске на Центральном стадионе сыграет с калининградской «Балтикой». Поединок начтентся в 15:00 по мск. «Енисей» — «Балтика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Енисей»

    «Енисей», финишировавший в прошлом розыгрыше ФНЛ в середине турнирной таблицы, на текущий момент в данном первенстве с 11 очками идет 13-м, опережая зону вылета на пять пунктов.

    Стартовали красноярцы очень неудачно, не побеждая на протяжении первых четырех встреч, трижды проиграв за этот период при одном мировом результате.

    Однако в последующих пяти играх «сине-красные» потерпели только одну неудачу, а также трижды выиграли и раз сыграли вничью, расписав мировую дома с «Волгарем» 2:2.

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    В минувшем же туре «Енисей» на выезде смог переиграть аутсайдера липецкий «Металлург», выиграв со счетом 2:0, забив оба раза в последней 10-минутке.

    «Балтика»

    «Балтика» прошлом сезоне вела борьбу за повышение в классе, но в итоге финишировала только на пятой позиции. В этом же чемпионате она идет пока на 11 позиции, имея в копилке 12 очков.

    Отметим, что в текущем первенстве клуб из Калининграда проиграл только раз еще на старте сезона. К слову, за шесть первых туров у него не было викторий — пять ничьих и одна неудача.

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    • В последующих трех игровых днях «балтийцы» не знали горечи поражений, дважды победив и раз сыграв вничью. Мировая была как раз в минувшем туре дома с лидирующим «Торпедо» — 1:1.

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    В минувшем сезоне «Балтика» дважды взяла верх над «Енисеем», выиграв 1:0 на своем поле и 2:1 на выезде.

    Прогноз и ставка на «Енисей» — «Балтика»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Балтики» — 2.25, победа «Енисея» — 3.15, ничья — 3.00.

    В последнее время эти клубы не уходят с поля без забитого мяча. Прогнозируем, что и в очном противостоянии они продлят эту тенденцию. Ставим в этой игре на то, что забьют оба клуба.

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    «Енисей» — «Балтика»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 10.09.2021. Прогнозы на футбол. Будет ли обмен голами в Красноярске?
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