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    Германия сразу обуздает исландцев?

    Исландия — Германия. Прогноз, ставка (к. 3.52) на футбол, ЧМ-2022, 8 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Исландия — Германия
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    Серж Гнабри
    Исландия сыграет на своем поле с Германией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 8 сентября, начало — в 21:45 мск. Исландия — Германия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа J 08 Сентября 2021 года
    Исландия
  • Рейкьявик
    •  Исландия 21:45 Германия Германия
  • Берлин
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 11.00
  • X
  • 6.20
  • 2
  • 1.25
  • Ставка!
    •

    Сборная Исландии

    Эта интересная и самобытная команда нынешний отборочный цикл проводит гораздо ниже своих возможностей. Исландцы сразу же оккупировали нижние строчки турнирной таблицы.

    По итогам пяти сыгранных туров сборная Исландии занимает 5 место в турнирной таблице своей отборочной группы. В активе у команды только 4 набранных очка.

    В минувшем туре квалификации сборная Исландии не сумела добыть три пункта. Дома северяне расписали мировую с Северной Македонией (2:2).

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    С немцами Исландия пересекалась неоднократно. Точнее, трижды, но лишь первое свидание (18 лет назад) северянам удалось свести к ничьей.

    Сборная Германии

    Нынешний турнир сборная Германии проводит несколько ниже своих возможностей. Немцы лидируют в своей группе, но пока и близко не обеспечили себе спокойную жизнь.

    Сборная Германии в 5 матчах набрала 12 очков. Отрыв от идущих следом армян составляет всего два пункта, так что «бундестиму» нужно срочно прибавлять.

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    • Минувший тур Германия вполне может записать себе в актив. Дома немцы просто-таки смели с газона Армению (6:0).

    По всем показателям преимущество немцев не вызывает никаких вопросов. Вероятно, сборная Германии будет действовать первым номером, вот только соперник у нее уж больной колючий.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Германию за 1.65, на ничью за 2.85, а на Исландию — за 9.00.

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    Хозяева уже ни на что не претендуют, да и против немцев играют неудачно.

    Германия уже растеряла немало очков, так что намерена утвердиться на первой позиции.

    В пользу немцев говорит их класс, а также мотивация как можно скорее обеспечить себе проход на Мундиаль. Наши прогноз и ставка — Фора Германии -1.5 в 1 тайме с коэффициентом 3.52.

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    Исландия — Германия: прогноз, ставка (3.52), статистика, коэффициенты матча 08.09.2021. Прогнозы на футбол. Германия сразу обуздает исландцев?
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