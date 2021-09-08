Исландия сыграет на своем поле с Германией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 8 сентября, начало — в 21:45 мск. Исландия — Германия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Исландии

Эта интересная и самобытная команда нынешний отборочный цикл проводит гораздо ниже своих возможностей. Исландцы сразу же оккупировали нижние строчки турнирной таблицы.

По итогам пяти сыгранных туров сборная Исландии занимает 5 место в турнирной таблице своей отборочной группы. В активе у команды только 4 набранных очка.

В минувшем туре квалификации сборная Исландии не сумела добыть три пункта. Дома северяне расписали мировую с Северной Македонией (2:2).

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С немцами Исландия пересекалась неоднократно. Точнее, трижды, но лишь первое свидание (18 лет назад) северянам удалось свести к ничьей.

Сборная Германии

Нынешний турнир сборная Германии проводит несколько ниже своих возможностей. Немцы лидируют в своей группе, но пока и близко не обеспечили себе спокойную жизнь.

Сборная Германии в 5 матчах набрала 12 очков. Отрыв от идущих следом армян составляет всего два пункта, так что «бундестиму» нужно срочно прибавлять.

Минувший тур Германия вполне может записать себе в актив. Дома немцы просто-таки смели с газона Армению (6:0).

По всем показателям преимущество немцев не вызывает никаких вопросов. Вероятно, сборная Германии будет действовать первым номером, вот только соперник у нее уж больной колючий.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Германию за 1.65, на ничью за 2.85, а на Исландию — за 9.00.

Хозяева уже ни на что не претендуют, да и против немцев играют неудачно .

Германия уже растеряла немало очков, так что намерена утвердиться на первой позиции.

В пользу немцев говорит их класс, а также мотивация как можно скорее обеспечить себе проход на Мундиаль. Наши прогноз и ставка — Фора Германии -1.5 в 1 тайме с коэффициентом 3.52.