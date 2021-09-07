Во втором туре третьего раунда квалификации ЧМ-2022 в зоне Азии сборная Южной Кореи сыграет дома против команды Ливана. Встреча пройдет 7 сентября в Сувоне, начало — в 14:00 по мск. Южная Корея — Ливан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Южная Корея

Сборная Южной Кореи без проблем преодолела барьер второго квалификационного этапа, выиграв свою группу у Ливана, Туркменистана и Шри-Ланки.

За шесть проведенных встреч «тигры» добыли пять викторий и сыграли вничью на выезде с ливанцами (0:0). Во всех этих поединках они отличились 22 раза, а пропустили всего лишь один мяч.

Отметим, что корейцы проиграли только два раза за последние девять игр. Оба эти матча были на выезде против Мексики и Японии, и носили статус товарищеской встречи.

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Третий раунд квалификации Корея начала не совсем удачно, не сумев обыграть на своем поле сборную Ирака. Матч завершился вничью со счетом 0:0.

Ливан

Сборная Ливана на предыдущем этапе заняла второе место в своей группе, став одной из пяти вторых команд, которые получили билет в третий раунд отбора.

В одной компании со своим предстоящим противником, Туркменистаном и Шри-Ланкой «кедры» добыли три виктории, раз сыграли вничью и потерпели две неудачи, разница мячей составила 11:8.

На старте данной стадии ливанцы также расписали мировую, поделив очки на выезде с национальной командой ОАЭ. Поединок завершился со счетом 0:0.

На предыдущем этапе корейцы дома выиграли 2:1, а в Ливане была ничья 0:0. До этого в трех из четырех очных встреч побеждали «тигры».

Прогноз и ставка на Южная Корея — Ливан

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Южной Кореи предлагают — 1.18.

На викторию Ливана дают — 17.00, ничья оценена — в 7.00.

Вряд ли корейцы оступятся и во второй игре, но наверняка будут иметь проблемы и много забить в ворота ливанцев не смогут. В общем, в данной игре ставим на победу хозяев с тоталом меньше 3,5.