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    Корейцы не позволят себе оступаться второй раз подряд

    Южная Корея — Ливан. Прогноз, ставка (к. 2.04) на футбол, отбор ЧМ-2022, 7 сентября 2021 года

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    Ин-Бом Хван
    Во втором туре третьего раунда квалификации ЧМ-2022 в зоне Азии сборная Южной Кореи сыграет дома против команды Ливана. Встреча пройдет 7 сентября в Сувоне, начало — в 14:00 по мск. Южная Корея — Ливан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Южная Корея

    Сборная Южной Кореи без проблем преодолела барьер второго квалификационного этапа, выиграв свою группу у Ливана, Туркменистана и Шри-Ланки.

    За шесть проведенных встреч «тигры» добыли пять викторий и сыграли вничью на выезде с ливанцами (0:0). Во всех этих поединках они отличились 22 раза, а пропустили всего лишь один мяч.

    Отметим, что корейцы проиграли только два раза за последние девять игр. Оба эти матча были на выезде против Мексики и Японии, и носили статус товарищеской встречи.

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    Третий раунд квалификации Корея начала не совсем удачно, не сумев обыграть на своем поле сборную Ирака. Матч завершился вничью со счетом 0:0.

    Ливан

    Сборная Ливана на предыдущем этапе заняла второе место в своей группе, став одной из пяти вторых команд, которые получили билет в третий раунд отбора.

    В одной компании со своим предстоящим противником, Туркменистаном и Шри-Ланкой «кедры» добыли три виктории, раз сыграли вничью и потерпели две неудачи, разница мячей составила 11:8.

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    • На старте данной стадии ливанцы также расписали мировую, поделив очки на выезде с национальной командой ОАЭ. Поединок завершился со счетом 0:0.

    На предыдущем этапе корейцы дома выиграли 2:1, а в Ливане была ничья 0:0. До этого в трех из четырех очных встреч побеждали «тигры».

    Прогноз и ставка на Южная Корея — Ливан

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Южной Кореи предлагают — 1.18.

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    На викторию Ливана дают — 17.00, ничья оценена — в 7.00.

    Вряд ли корейцы оступятся и во второй игре, но наверняка будут иметь проблемы и много забить в ворота ливанцев не смогут. В общем, в данной игре ставим на победу хозяев с тоталом меньше 3,5.

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    Южная Корея — Ливан: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 07.09.2021. Прогнозы на футбол. Корейцы не позволят себе оступаться второй раз подряд
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