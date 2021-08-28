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    «Севилья» продолжит выигрывать в Ла Лиге?

    «Эльче» — «Севилья». Прогноз и ставка (к. 2.10) на футбольный матч испанской Примеры 28 августа 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Эльче» — «Севилья»
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    Рафа Мир
    В третьем туре чемпионата Испании «Эльче» будет принимать «Севилью». Матч пройдет на «Мануэль Мартинес Валеро» 28 августа. Начало встречи — в 20:30 мск. «Эльче» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 28 Августа 2021 года
    Эльче
  • Испания. Примера
    •  Эльче 20:30 Севилья Севилья
  • Севилья
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.50
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 1.80
  • Ставка!
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    «Эльче»

    Старт сезона для «Эльче» нельзя назвать удачным. В двух матчах команда набрала всего один балл и оказалась 18-й в таблице, имея разницу забитых и пропущенных — 0:1.

    Откровенно говоря, коллективу Франа Эскрибы просто не подфартило с календарем. В первом туре «Эльче» встретился с «Атлетиком».

    В поединке с баскским клубом зелено-белые пытались играть на равных, создавая не меньше моментов, чем гости. Однако дуэль закончилась нулевой ничьей — 0:1.

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    Через неделю «Эльче» отправился на «Ванда Метрополитано», где противостоял «Атлетико». Поединок с действующим чемпионом завершился для гостей минимальным поражением (0:1).

    «Севилья»

    В рамках предсезонной подготовки севильский клуб провел четыре матча, и ни в одном не проиграл. Сперва красно-белые раскатали «Ковентри Сити» (4:0).

    Далее «Севилья» победила «Лас-Пальмас» (1:0), сыграла вничью с «ПСЖ» (2:2) и «Ромой» (0:0). Многообещающе команда Хулена Лопетеги начала и сезон в Примере.

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    • В дебютной игре «Севилья» не оставила шансов «Райо Вальекано» (3:0). А в поединке с крепким «Хетафе» во втором туре коллектив из Андалусии вырвал победу в концовке (1:0).

    Две встречи Ла Лиги подарили «Севилье» 6 очков и позволили ей оформить лучшую на данный момент разницу забитых/пропущенных — 4:0. В зачете Ла Лиги красно-белые лидируют.

    Прогноз и ставка

    Победа «Эльче» оценивается в 5.20, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.50, а на победу «Севильи» — 1.82.

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    Свой хороший старт коллектив Лопетеги не намерен перечеркивать неудачной встречей в третьем туре, так как «Эльче» не тот соперник, которому стоит сливаться.

    Красно-белые не станут по глупости терять очки и попробуют увеличить выигрышную серию до трех поединков. Наши прогноз и ставка — «Севилья» не проиграет и тотал меньше 3.5 с коэффициентом 2.10.

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    «Эльче» — «Севилья»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 28.08.2021. Прогнозы на футбол. «Севилья» продолжит выигрывать в Ла Лиге?
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