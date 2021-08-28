В третьем туре чемпионата Испании «Эльче» будет принимать «Севилью». Матч пройдет на «Мануэль Мартинес Валеро» 28 августа. Начало встречи — в 20:30 мск. «Эльче» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эльче»

Старт сезона для «Эльче» нельзя назвать удачным. В двух матчах команда набрала всего один балл и оказалась 18-й в таблице, имея разницу забитых и пропущенных — 0:1.

Откровенно говоря, коллективу Франа Эскрибы просто не подфартило с календарем. В первом туре «Эльче» встретился с «Атлетиком».

В поединке с баскским клубом зелено-белые пытались играть на равных, создавая не меньше моментов, чем гости. Однако дуэль закончилась нулевой ничьей — 0:1.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Через неделю «Эльче» отправился на «Ванда Метрополитано», где противостоял «Атлетико». Поединок с действующим чемпионом завершился для гостей минимальным поражением (0:1).

«Севилья»

В рамках предсезонной подготовки севильский клуб провел четыре матча, и ни в одном не проиграл. Сперва красно-белые раскатали «Ковентри Сити» (4:0).

Далее «Севилья» победила «Лас-Пальмас» (1:0), сыграла вничью с «ПСЖ» (2:2) и «Ромой» (0:0). Многообещающе команда Хулена Лопетеги начала и сезон в Примере.

В дебютной игре «Севилья» не оставила шансов «Райо Вальекано» (3:0). А в поединке с крепким «Хетафе» во втором туре коллектив из Андалусии вырвал победу в концовке (1:0).

Две встречи Ла Лиги подарили «Севилье» 6 очков и позволили ей оформить лучшую на данный момент разницу забитых/пропущенных — 4:0. В зачете Ла Лиги красно-белые лидируют.

Прогноз и ставка

Победа «Эльче» оценивается в 5.20, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.50, а на победу «Севильи» — 1.82.

Свой хороший старт коллектив Лопетеги не намерен перечеркивать неудачной встречей в третьем туре, так как «Эльче» не тот соперник, которому стоит сливаться.