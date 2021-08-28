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    «Бавария» продолжит свою серию результативных матчей?

    «Бавария» — «Герта». Прогноз (к. 1.89) и ставки на футбол, Бундеслига, 28 августа 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Герта»
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    Томас Мюллер
    В матче 3 тура немецкой Бундеслиги «Бавария» примет на своем поле «Герту». «Альянц Арена» встретит это событие 28 августа. Начало поединка в 19:30 по мск. «Бавария» — «Герта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 28 Августа 2021 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 19:30 Герта Герта
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    Коэффициенты на матч
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    «Бавария»

    Чемпион Германии начал сезон с ничьи. Коллектив под покровительством Юлиана Нагельманна сыграл вничью с менхенгладбахской «Боруссией», разойдясь с ней на счете 1:1.

    Победу команде бывшего наставника «Лейпцига» удалось добыть уже в домашних стенах во встрече с «Кельном». «Бавария» в результативном поединке обыграла «Кельн» со счетом 3:2. После этой победы она заняла 4 место в турнирной таблице Бундеслиги с 4 очками.

    Помимо этого стоит отметить, что «Бавария» выиграла Суперкубок Германии, одолев дортмундскую «Боруссию» со счетом 3:1. 25 августа у «мюнхенцев» была последняя игра, в рамках которой они разгромили «Бремер» 12:0.

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    В лазарете у «баварцев» находятся Марк Рока, Лукас Эрнандес, Бенжамин Павар и Кингсли Коман.

    «Герта»

    «Герта» еще не знала вкуса победы в этом сезоне Бундеслиги. У нее 2 поражения подряд, поэтому команда замыкает турнирную таблицу.

    «Старая дама» начала сезон с минимальной победы в 1/32 финала Кубка Германии, где обыграла «Меппен».

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  • 23/08/2021

    • В чемпионате Германии у гостей были поражения от «Кельна» со счетом 1:3 и «Вольфсбурга» с результатом 1:2.

    В списке травмированных Исхак Белфодил и Руне Ярштайн. Под вопросом участие польского форварда Кшиштофа Пентека.

    Прогноз и ставка

    В победе «Баварии» никто не сомневается. Это хорошо видно по коэффициентам — 1.19 на победу «мюнхенцев» и 13.50 на победу столичного коллектива. Вероятность ничьи оценена букмекерами коэффициентом 8.30.

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    «Бавария» не потратила много сил в матче Кубка Германии.Она должна быть в оптимальной форме. В большей мере стоит учитывать 3-матчевую победную серию «баварцев» в очных встречах и 2-матчевую серию поражений «Герты» в этом сезоне.

    «Бавария» забивала «Герте» не менее четырех голов в двух из трех очных встреч. Поставить на ИТ «Баварии» больше 3 можно за 1.89.

    С обороной у гостей сейчас проблемы. Да и сама «Бавария» немало нагрешила в матчах чемпионата. Скорее всего, нас ждет результативный поединок. У хозяев другие получаются редко. На тотал больше 3.5 можно поставить с коэффициентом 1.70.

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    «Бавария» — «Герта»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 28.08.2021. Прогнозы на футбол. «Бавария» продолжит свою серию результативных матчей?
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