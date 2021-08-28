В матче 3 тура немецкой Бундеслиги «Бавария» примет на своем поле «Герту». «Альянц Арена» встретит это событие 28 августа. Начало поединка в 19:30 по мск. «Бавария» — «Герта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бавария»

Чемпион Германии начал сезон с ничьи. Коллектив под покровительством Юлиана Нагельманна сыграл вничью с менхенгладбахской «Боруссией», разойдясь с ней на счете 1:1.

Победу команде бывшего наставника «Лейпцига» удалось добыть уже в домашних стенах во встрече с «Кельном». «Бавария» в результативном поединке обыграла «Кельн» со счетом 3:2. После этой победы она заняла 4 место в турнирной таблице Бундеслиги с 4 очками.

Помимо этого стоит отметить, что «Бавария» выиграла Суперкубок Германии, одолев дортмундскую «Боруссию» со счетом 3:1. 25 августа у «мюнхенцев» была последняя игра, в рамках которой они разгромили «Бремер» 12:0.

Все прогнозы на Бундеслигу

В лазарете у «баварцев» находятся Марк Рока, Лукас Эрнандес, Бенжамин Павар и Кингсли Коман.

«Герта»

«Герта» еще не знала вкуса победы в этом сезоне Бундеслиги. У нее 2 поражения подряд, поэтому команда замыкает турнирную таблицу.

«Старая дама» начала сезон с минимальной победы в 1/32 финала Кубка Германии, где обыграла «Меппен».

В чемпионате Германии у гостей были поражения от «Кельна» со счетом 1:3 и «Вольфсбурга» с результатом 1:2.

В списке травмированных Исхак Белфодил и Руне Ярштайн. Под вопросом участие польского форварда Кшиштофа Пентека.

Прогноз и ставка

В победе «Баварии» никто не сомневается. Это хорошо видно по коэффициентам — 1.19 на победу «мюнхенцев» и 13.50 на победу столичного коллектива. Вероятность ничьи оценена букмекерами коэффициентом 8.30.

«Бавария» не потратила много сил в матче Кубка Германии.Она должна быть в оптимальной форме. В большей мере стоит учитывать 3-матчевую победную серию «баварцев» в очных встречах и 2-матчевую серию поражений «Герты» в этом сезоне.

«Бавария» забивала «Герте» не менее четырех голов в двух из трех очных встреч. Поставить на ИТ «Баварии» больше 3 можно за 1.89.

С обороной у гостей сейчас проблемы. Да и сама «Бавария» немало нагрешила в матчах чемпионата. Скорее всего, нас ждет результативный поединок. У хозяев другие получаются редко. На тотал больше 3.5 можно поставить с коэффициентом 1.70.