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    Сможет ли Португалия остановить лидеров Бельгии?

    Бельгия — Португалия. Прогноз (к. 2.58) и ставки на Евро-2020 27 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Бельгия — Португалия
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    Кевин Де Брюйне
    Сборная Бельгии сыграет против Португалии в 1/8 финала чемпионата Европы. Матч пройдет 27 июня в Севилье, начало — в 22:00 мск. Бельгия — Португалия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. 1/8 финала 27 Июня 2021 года
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    Бельгия

    Бельгийцы очень легко прошли групповой этап, набрав максимальное количество очков. Опасения, связанные с травмой Кевина Де Брюйне и непонятной формой Эдена Азара, оказались абсолютно напрасными.

    Немного поволноваться пришлось только во втором туре в матче с Данией, которая оказалась отлично подготовлена тактически к противостоянию с Бельгией. Первый тайм датчане выиграли 1:0, а во втором на поле появился Де Брюйне, в итоге ставший героем встречи. Благодаря голу своего лидера бельгийцы выиграли 2:1.

    Перед этим же была победа над Россией — 3:0. Это был, наверное, один из самых простых матчей для Бельгии за последнее время.

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    В третьем туре Бельгия спокойно обыграла Финляндию — 2:0.

    Португалия

    У португальцев путь в плей-офф был не таким простым. Более того, они вполне могли поехать домой уже после группового этапа.

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    • В первом туре Португалия одержала победу над Венгрией (3:0), но футбол действующих чемпионов Европы совершенно не убедил.

    Поэтому поражение от Германии в следующем матче совершенно не удивило. В Мюнхене команда Фернанду Сантуша уступила со счетом 2:4.

    Календарь и таблица Евро-2020

    От раннего вылета Португалию спасла ничья в матче со сборной Франции — 2:2. Но тут важно понимать, что обе сборные играли чересчур аккуратно, несмотря на то, что три из четырех мячей были забиты с пенальти.

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    • Криштиану Роналду забил на этом Евро уже пять мячей. Правда, в трех случаях — с пенальти.

    Прогноз и ставка

    На Бельгию в этом матче можно поставить за 2.58, ничью букмекеры предлагают за 3.34, а победу Португалии — за 3.18.

    Португальцам будет сложно. У них есть Роналду, но при этом у них, похоже, совершенно нет уверенности в собственных силах в матчах против топ-сборных.

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    Показательной тут стала игра с Германией, в которой Португалия вообще не знала, что делать, когда соперник увеличивал темп.

    В матче с Бельгией будет что-то подобное. Португалия, может быть, забьет, но пропустит все равно больше.

    Ставка — победа Бельгии за 2.58. Размашистые атаки бельгийцев будут большой проблемой для португальской обороны.

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    Бельгия — Португалия: прогноз, ставка (2.58), статистика, коэффициенты матча 27.06.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли Португалия остановить лидеров Бельгии?
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