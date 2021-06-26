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    Поединок не будет безголевым

    «Слайго Роверс» — «Богемианс». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, чемпионат Ирландии, 26 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Слайго Роверс» — «Богемианс»
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    «Богемианс»
    В субботу, в 18-м туре чемпионата Ирландии по футболу «Слайго Роверс» на своем поле сразится с «Богемиансом». Поединок начнется в 21:45 по мск. «Слайго Роверс» — «Богемианс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Слайго Роверс»

    «Слайго Роверс» входит в тройку лидеров текущего чемпионата Ирландии. После 17 туров команда идет на третьей строке, имея на своем счету 32 очка и проигрывает лидеру всего два пункта.

    За первые 14 игровых дней «красно-белые» уступили всего лишь в одной встрече. Также в этот период была серия из пяти виктория подряд, которая была с начала по конец мая. Четыре из них коллектив выиграл «всухую».

    После этого 3-кратный чемпион Ирландии сперва потерпел два фиаско подряд, поочередно уступив дома 1:2 «Дроэде» и в гостях 0:2 «Сент-Патрику», а в минувшем туре он расписал выездную мировую с «Дерри Сити» 1:1.

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    На своей арене «Слайго Роверс» в текущем первенстве выступает хуже, чем в гостях, набрав 12 баллов из 32. Коллектив по три раза побеждал и играл вничью, а также дважды уступил, разница мячей — 10:6.

    «Богемианс»

    «Богемианс» по итога 17 туров ирландского первенства находится на четвертой строке в турнирной таблице. У команды на счету 27 очков и отставание от вышестоящего коллектива в пять пунктов.

    «Цыгане» не особо успешно провели первую часть чемпионата, проиграв шесть раз за 12 матчей при четырех викториях и двух мировых результатах.

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    • Однако в последующих пяти игровых днях 11-кратный чемпион Ирландии не терпел неудач, раз поделив очки со своим оппонентом и четыре игры выиграв. В минувшем туре он переиграл дома лидирующий на тот момент «Шемрок Роверс» — 1:0.

    Вне родных стен «Богемианс» набрал 11 баллов из 27 общих, выиграв три встречи, дважды сыграв вничью и три раза потерпев фиаско, разница мячей — 8:7.

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    В первом круге этого первенства победил «Слайго» 3:1, а в прошлом сезоне дважды сильнее был «Богемианс» — 2:0 и 1:0.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Богемианса» — 2.31, победа «Слайго Роверс» — 3.28, ничья — 3.24.

    В очных противостояниях этих клубов в последнее время не было безголевых игр. Прогнозируем, что и сейчас поединок падарит несколько результативных действий. Наша ставка — ТБ 2,0.

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    «Слайго Роверс» — «Богемианс»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 26.06.2021. Прогнозы на футбол. Поединок не будет безголевым
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