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    Шелтон проиграет 167-й ракетке мира?

    Шелтон — Джиганте. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Ролан Гаррос 30 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Шелтон — Джиганте
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    Бен Шелтон
    Американец Бен Шелтон сыграет против итальянца Маттео Джиганте в третьем круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 30 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шелтон — Джиганте, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Шелтон

    Бен второй год подряд дошел на французском мэйджоре до третьего круга.  Правда, на текущем турнире американский теннисист провел пока лишь один матч.

    Во втором круге он должен был встретиться с Юго Гастоном, но француз по какой-то причине не смог выйти на корт.

    В первом раунде Шелтон одержал победу над итальянцем Лоренцо Сонего — 6:4, 4:6, 3:6, 6:2, 6:3.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    Лучшим результатом Бена на грунте в текущем сезоне пока остается выход в финал «пятисотника» в Мюнхене.

    Джиганте

    Маттео стал одним из главных героев первых раундов.

    Итальянский теннисист попал в основную сетку через квалификацию. В отборе он выиграл у Жерома Кима, Закари Свайды и Элмера Меллера.

    В первом круге 167-я ракетка мира разгромил ливанца Бенджамина Хассана — 6:4, 6:2, 6:0.

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    Но главным сюрпризом стала победа Джиганте над греком Стефаносом Циципасом — 6:4, 5:7, 6:2, 6:4.

    Джиганте впервые прошел два круга на турнире «Большого шлема».

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.46, победу Джиганте букмекеры предлагают за 2.72.

    Прогноз: Бена ждет еще один нервный матч, и, возможно, ему снова придется провести на корте пять сетов. Джиганте, похоже, действительно нельзя недооценивать.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 39,5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Шелтон — Джиганте?

    Матч Шелтон — Джиганте состоится 30 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Шелтон — Джиганте?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 39,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Шелтон — Джиганте?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 39,5» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Шелтон — Джиганте?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Шелтон — Джиганте?

    Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.46, победу Джиганте букмекеры предлагают за 2.72.

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    Шелтон — Джиганте: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 30.05.202512:00. Шелтон проиграет 167-й ракетке мира?
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