Шелтон — Джиганте. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Ролан Гаррос 30 мая 2025 года

Шелтон
Бен второй год подряд дошел на французском мэйджоре до третьего круга. Правда, на текущем турнире американский теннисист провел пока лишь один матч.
Во втором круге он должен был встретиться с Юго Гастоном, но француз по какой-то причине не смог выйти на корт.
В первом раунде Шелтон одержал победу над итальянцем Лоренцо Сонего — 6:4, 4:6, 3:6, 6:2, 6:3.
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
Лучшим результатом Бена на грунте в текущем сезоне пока остается выход в финал «пятисотника» в Мюнхене.
Джиганте
Маттео стал одним из главных героев первых раундов.
Итальянский теннисист попал в основную сетку через квалификацию. В отборе он выиграл у Жерома Кима, Закари Свайды и Элмера Меллера.
В первом круге 167-я ракетка мира разгромил ливанца Бенджамина Хассана — 6:4, 6:2, 6:0.
Но главным сюрпризом стала победа Джиганте над греком Стефаносом Циципасом — 6:4, 5:7, 6:2, 6:4.
Джиганте впервые прошел два круга на турнире «Большого шлема».
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.46, победу Джиганте букмекеры предлагают за 2.72.
Прогноз: Бена ждет еще один нервный матч, и, возможно, ему снова придется провести на корте пять сетов. Джиганте, похоже, действительно нельзя недооценивать.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 39,5 за 1.92.