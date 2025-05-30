Шелтон — Джиганте. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Ролан Гаррос 30 мая 2025 года

Американец Бен Шелтон сыграет против итальянца Маттео Джиганте в третьем круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 30 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шелтон — Джиганте, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Шелтон

Бен второй год подряд дошел на французском мэйджоре до третьего круга. Правда, на текущем турнире американский теннисист провел пока лишь один матч.

Во втором круге он должен был встретиться с Юго Гастоном, но француз по какой-то причине не смог выйти на корт.

В первом раунде Шелтон одержал победу над итальянцем Лоренцо Сонего — 6:4, 4:6, 3:6, 6:2, 6:3.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Лучшим результатом Бена на грунте в текущем сезоне пока остается выход в финал «пятисотника» в Мюнхене.

Джиганте

Маттео стал одним из главных героев первых раундов.

Итальянский теннисист попал в основную сетку через квалификацию. В отборе он выиграл у Жерома Кима, Закари Свайды и Элмера Меллера.

В первом круге 167-я ракетка мира разгромил ливанца Бенджамина Хассана — 6:4, 6:2, 6:0.

Но главным сюрпризом стала победа Джиганте над греком Стефаносом Циципасом — 6:4, 5:7, 6:2, 6:4.

Джиганте впервые прошел два круга на турнире «Большого шлема».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.46, победу Джиганте букмекеры предлагают за 2.72.

Прогноз: Бена ждет еще один нервный матч, и, возможно, ему снова придется провести на корте пять сетов. Джиганте, похоже, действительно нельзя недооценивать.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 39,5 за 1.92.