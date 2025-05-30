ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Владимир СтогниенкоВладимир Стогниенко: На финише сезона «Интер» выглядит уставшим Юри ТилемансГравенберх, Собослаи, Клюйверт и еще семь игроков АПЛ, которые вышли на новый уровень «Краснодар»Исторический триумф «Краснодара», испорченный праздник «Зенита» и катастрофа «Факела». Итоги сезона РПЛ
  • 23:37
    • Официально: Консейсан уволен с поста главного тренера «Милана»
    Все новости спорта

    Беларуска шагнёт в 1/8 финала Ролан Гаррос?

    Соболенко — Данилович. Ставка (к. 2.04) и прогноз на Ролан Гаррос 30 мая 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Ролан Гаррос Прогнозы на Арина Соболенко
    Прогноз и ставки на Соболенко — Данилович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Арина Соболенко
    Беларуска Арина Соболенко сыграет против сербки Ольги Данилович в третьем круге Ролан Гаррос. Матч пройдёт 30 мая, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Данилович, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 30 Мая 2025 года

    Арина Соболенко

  • Белоруссия
    •  Арина Соболенко 13:00 Ольга Данилович

    Ольга Данилович

  • Сербия
    •

    Соболенко

    Первая ракетка мира пока не проиграла ни одного сета на Ролан Гаррос. Во втором круге турнира Большого шлема Арина Соболенко выиграла у швейцарки Жиль Тайхманн (6:3, 6:1).

    На корте спортсменки провели 1 час и 20 минут, за это время Соболенко два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов.

    В первом раунде Открытого чемпионата Франции теннисистка из Беларуси переиграла россиянку Камиллу Рахимову (6:1, 6:0).

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    Беларуска выполнила пять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов.

    Данилович

    Ольга Данилович с трудом переиграла американку Даниэль Коллинс (6:4, 3:6, 6:4). Девушки провели на корте 2 часа 15 минут.

  • Андреева и Шнайдер вышли во второй круг парного разряда «Ролан Гаррос»
  • Читайте по теме

    • Сербская теннисистка выполнила один эйс, допустила три ошибки на собственной подаче и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти.

    В стартовой игре Ролан Гаррос Ольга Данилович добилась успеха в матче с канадкой Лейлой Фернандес (6:3, 6:1).

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    В рейтинге женской теннисной ассоциаци Ольга Данилович занимает 27 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.10, на победу Данилович букмекеры предлагают за 7.00.

    Прогноз: При всём уважении к сербской теннисистке, победу в матче одержит Арина Соболенко. Беларуска еще не отдала своим соперницам ни одного сета и вряд ли уступит в предстоящей игре с Данилович.

    Рекомендуемая ставка: Фора Соболенко (-6.5) с коэффициентом 2.04.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Соболенко — Данилович?

    Матч Соболенко — Данилович состоится 30 мая 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Соболенко — Данилович?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Соболенко (-6.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Соболенко — Данилович?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Соболенко (-6.5)» с коэффициентом у букмекеров 2.04.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Соболенко — Данилович?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Соболенко — Данилович?

    Коэффициенты букмекеров: : На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.10, на победу Данилович букмекеры предлагают за 7.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.24
  • Прогноз на матч Даллас — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Таусон — Анисимова
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Мбоко — Чжэн
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Музетти — Навоне
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ястремская — Самсонова
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Хачанов — Пол
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Боржеш — Попырин
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Кристиан — Свентек
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Алис — Руне
  • Теннис
  • Завтра в 14:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ахал — Шагадам
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Мерв — Аркадаг
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Гонконг — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Рыбакина — Остапенко
  • Теннис
  • Завтра в 15:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Соболенко — Данилович: прогноз и ставка за 2.04, статистика, коэффициенты матча 30.05.202513:00. Беларуска шагнёт в 1/8 финала Ролан Гаррос?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры