Соболенко — Данилович. Ставка (к. 2.04) и прогноз на Ролан Гаррос 30 мая 2025 года

Беларуска Арина Соболенко сыграет против сербки Ольги Данилович в третьем круге Ролан Гаррос. Матч пройдёт 30 мая, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Данилович, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Соболенко

Первая ракетка мира пока не проиграла ни одного сета на Ролан Гаррос. Во втором круге турнира Большого шлема Арина Соболенко выиграла у швейцарки Жиль Тайхманн (6:3, 6:1).

На корте спортсменки провели 1 час и 20 минут, за это время Соболенко два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов.

В первом раунде Открытого чемпионата Франции теннисистка из Беларуси переиграла россиянку Камиллу Рахимову (6:1, 6:0).

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Беларуска выполнила пять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов.

Данилович

Ольга Данилович с трудом переиграла американку Даниэль Коллинс (6:4, 3:6, 6:4). Девушки провели на корте 2 часа 15 минут.

Сербская теннисистка выполнила один эйс, допустила три ошибки на собственной подаче и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти.

В стартовой игре Ролан Гаррос Ольга Данилович добилась успеха в матче с канадкой Лейлой Фернандес (6:3, 6:1).

В рейтинге женской теннисной ассоциаци Ольга Данилович занимает 27 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.10, на победу Данилович букмекеры предлагают за 7.00.

Прогноз: При всём уважении к сербской теннисистке, победу в матче одержит Арина Соболенко. Беларуска еще не отдала своим соперницам ни одного сета и вряд ли уступит в предстоящей игре с Данилович.

Рекомендуемая ставка: Фора Соболенко (-6.5) с коэффициентом 2.04.