Соболенко — Данилович. Ставка (к. 2.04) и прогноз на Ролан Гаррос 30 мая 2025 года

Арина Соболенко
Ольга Данилович
Соболенко
Первая ракетка мира пока не проиграла ни одного сета на Ролан Гаррос. Во втором круге турнира Большого шлема Арина Соболенко выиграла у швейцарки Жиль Тайхманн (6:3, 6:1).
На корте спортсменки провели 1 час и 20 минут, за это время Соболенко два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов.
В первом раунде Открытого чемпионата Франции теннисистка из Беларуси переиграла россиянку Камиллу Рахимову (6:1, 6:0).
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
Беларуска выполнила пять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов.
Данилович
Ольга Данилович с трудом переиграла американку Даниэль Коллинс (6:4, 3:6, 6:4). Девушки провели на корте 2 часа 15 минут.
Сербская теннисистка выполнила один эйс, допустила три ошибки на собственной подаче и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти.
В стартовой игре Ролан Гаррос Ольга Данилович добилась успеха в матче с канадкой Лейлой Фернандес (6:3, 6:1).
В рейтинге женской теннисной ассоциаци Ольга Данилович занимает 27 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.10, на победу Данилович букмекеры предлагают за 7.00.
Прогноз: При всём уважении к сербской теннисистке, победу в матче одержит Арина Соболенко. Беларуска еще не отдала своим соперницам ни одного сета и вряд ли уступит в предстоящей игре с Данилович.
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Рекомендуемая ставка: Фора Соболенко (-6.5) с коэффициентом 2.04.