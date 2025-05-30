Кристиан — Свентек. Ставка (к. 2.17) и прогноз на Ролан Гаррос 30 мая 2025 года

Жаклин Кристиан
Ига Свёнтек
Кристиан
Жаклин впервые в карьере прошла раунд на уровне основной сетки Ролан Гаррос.
В стартовом матче румынская теннисистка разгромила австралийцу Кимберли Биррелл — 6:1, 6:0.
Во втором круге Кристиан остановила чешку Сару Бейлек — 1:6, 6:3, 6:3.
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
Но результаты Кристиан на этой неделе не удивляют. Перед этим она дошла до финала на турнире в Рабате, а в начале мая выиграла два матча на «тысячнике» в Риме.
Свентек
Ига тем временем седьмой раз подряд дошла на Ролан Гаррос до третьего круга.
Последний раз полька проигрывала здесь еще в 2021 году, когда уступила Марии Саккари в 1/4 финала.
На текущем турнире действующая чемпионка турнира пока не отдала ни одного сета.
В первом круге Свентек выиграла у словацкой теннисистки Ребекки Шрамковой (6:3, 6:3), а во втором разгромила британку Эмму Радукану (6:1, 6:2).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: в данном случае у букмекеров нет ни малейших сомнений в победе Свентек. На Шрамкову можно поставить за 13.50.
Прогноз: рискнем предположить, что Кристиан сможет взять хотя бы пять-шесть геймов. В последнее время она действительно демонстрирует очень хороший теннис.
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Рекомендуемая ставка: победа Свентек + тотал геймов больше 17,5 за 2.17.