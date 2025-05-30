Кристиан — Свентек. Ставка (к. 2.17) и прогноз на Ролан Гаррос 30 мая 2025 года

Полька Ига Свентек сыграет против румынки Жаклин Кристиан в третьем круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 30 мая, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кристиан — Свентек, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Кристиан

Жаклин впервые в карьере прошла раунд на уровне основной сетки Ролан Гаррос.

В стартовом матче румынская теннисистка разгромила австралийцу Кимберли Биррелл — 6:1, 6:0.

Во втором круге Кристиан остановила чешку Сару Бейлек — 1:6, 6:3, 6:3.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Но результаты Кристиан на этой неделе не удивляют. Перед этим она дошла до финала на турнире в Рабате, а в начале мая выиграла два матча на «тысячнике» в Риме.

Свентек

Ига тем временем седьмой раз подряд дошла на Ролан Гаррос до третьего круга.

Последний раз полька проигрывала здесь еще в 2021 году, когда уступила Марии Саккари в 1/4 финала.

На текущем турнире действующая чемпионка турнира пока не отдала ни одного сета.

В первом круге Свентек выиграла у словацкой теннисистки Ребекки Шрамковой (6:3, 6:3), а во втором разгромила британку Эмму Радукану (6:1, 6:2).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в данном случае у букмекеров нет ни малейших сомнений в победе Свентек. На Шрамкову можно поставить за 13.50.

Прогноз: рискнем предположить, что Кристиан сможет взять хотя бы пять-шесть геймов. В последнее время она действительно демонстрирует очень хороший теннис.

Рекомендуемая ставка: победа Свентек + тотал геймов больше 17,5 за 2.17.