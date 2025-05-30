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    Свентек снова шокирует?

    Кристиан — Свентек. Ставка (к. 2.17) и прогноз на Ролан Гаррос 30 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Кристиан — Свентек
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    Ига Свентек
    Полька Ига Свентек сыграет против румынки Жаклин Кристиан в третьем круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 30 мая, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кристиан — Свентек, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 30 Мая 2025 года

    Жаклин Кристиан

  • Румыния
    •  Жаклин Кристиан 14:00 Ига Свёнтек

    Ига Свёнтек

  • Польша
    •

    Кристиан

    Жаклин впервые в карьере прошла раунд на уровне основной сетки Ролан Гаррос.

    В стартовом матче румынская теннисистка разгромила австралийцу Кимберли Биррелл — 6:1, 6:0.

    Во втором круге Кристиан остановила чешку Сару Бейлек — 1:6, 6:3, 6:3.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    Но результаты Кристиан на этой неделе не удивляют. Перед этим она дошла до финала на турнире в Рабате, а в начале мая выиграла два матча на «тысячнике» в Риме.

    Свентек

    Ига тем временем седьмой раз подряд дошла на Ролан Гаррос до третьего круга.

    Последний раз полька проигрывала здесь еще в 2021 году, когда уступила Марии Саккари в 1/4 финала.

    На текущем турнире действующая чемпионка турнира пока не отдала ни одного сета.

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    В первом круге Свентек выиграла у словацкой теннисистки Ребекки Шрамковой (6:3, 6:3), а во втором разгромила британку Эмму Радукану (6:1, 6:2).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: в данном случае у букмекеров нет ни малейших сомнений в победе Свентек. На Шрамкову можно поставить за 13.50.

    Прогноз: рискнем предположить, что Кристиан сможет взять хотя бы пять-шесть геймов. В последнее время она действительно демонстрирует очень хороший теннис.

    Рекомендуемая ставка: победа Свентек + тотал геймов больше 17,5 за 2.17.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Кристиан — Свентек?

    Матч Кристиан — Свентек состоится 30 мая 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Кристиан — Свентек?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Свентек + тотал геймов больше 17,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Кристиан — Свентек?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Свентек + тотал геймов больше 17,5» с коэффициентом у букмекеров 2.17.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Кристиан — Свентек?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Кристиан — Свентек?

    Коэффициенты букмекеров: в данном случае у букмекеров нет ни малейших сомнений в победе Свентек. На Шрамкову можно поставить за 13.50.

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