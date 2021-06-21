Россия сыграет на своем поле с Данией в рамках 3-го тура группового турнира Евро-2020. Матч пройдет 21 июня, начало — в 22:00 мск. Россия — Дания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. Россия — Дания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная России

К решающей битве с датчанами сборная России подходит в боевом настроении. Оно очень улучшилось после минимальной виктории над финнами.

Вот только проигрывать в этой встрече нельзя категорически. В таком случае датчане окажутся выше в турнирной таблице…

Из кадровых потерь отметим Марио Фернандеса и Юрия Жиркова. Для ветерана турнир наверняка уже закончился. Плюс удачную вратарскую рокировку произвел Черчесов, сменив Антона Шунина юным Матвеем Сафоновым.

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Против датчан сборная России играла лишь однажды. Тогда, девять лет назад, сборная России выиграла со счетом 0:2.

Сборная Дании

Потеря Кристиана Эриксена болезненно ударила по психологии датчан. Поражение от финнов сменилось коллизией в матче с бельгийцами.

В общем, сборной Дании ничего другого не остается, кроме как активно атаковать в этом матче. Как минимум, начать нужно так, как против бельгийцев.

Без Эриксена датчанам крайне сложно и в плане построения атак. Все-таки хавбек мог как обострить ситуацию у ворот соперника, так и придержать мяч.

То, что встреча пройдет в Копенгагене — отличный бонус для Дании. Как минимум, один балл команда точно постарается набрать, а там, глядишь, у команды Черчесова могут возникнуть серьезные проблемы.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Данию за 1.71, на ничью за 4.28, а на Россию — за 4.78.

Россиян устроит и ничья, но добиться даже ее на поле соперника будет крайне проблематично.

Датчане будут играть исключительно на победу , но своего добиться не сумеют.

Датчане все еще не отошли от ситуации с Эриксеном, так что больше, чем на ничью, рассчитывать не смогут. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 4.28. Для остальных — более умеренный прогноз.