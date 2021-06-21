Сборная России
К решающей битве с датчанами сборная России подходит в боевом настроении. Оно очень улучшилось после минимальной виктории над финнами.
Вот только проигрывать в этой встрече нельзя категорически. В таком случае датчане окажутся выше в турнирной таблице…
Из кадровых потерь отметим Марио Фернандеса и Юрия Жиркова. Для ветерана турнир наверняка уже закончился. Плюс удачную вратарскую рокировку произвел Черчесов, сменив Антона Шунина юным Матвеем Сафоновым.
Против датчан сборная России играла лишь однажды. Тогда, девять лет назад, сборная России выиграла со счетом 0:2.
Сборная Дании
Потеря Кристиана Эриксена болезненно ударила по психологии датчан. Поражение от финнов сменилось коллизией в матче с бельгийцами.
В общем, сборной Дании ничего другого не остается, кроме как активно атаковать в этом матче. Как минимум, начать нужно так, как против бельгийцев.
Без Эриксена датчанам крайне сложно и в плане построения атак. Все-таки хавбек мог как обострить ситуацию у ворот соперника, так и придержать мяч.
То, что встреча пройдет в Копенгагене — отличный бонус для Дании. Как минимум, один балл команда точно постарается набрать, а там, глядишь, у команды Черчесова могут возникнуть серьезные проблемы.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Данию за 1.71, на ничью за 4.28, а на Россию — за 4.78.
Россиян устроит и ничья, но добиться даже ее на поле соперника будет крайне проблематично.
Датчане
Датчане все еще не отошли от ситуации с Эриксеном, так что больше, чем на ничью, рассчитывать не смогут. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 4.28. Для остальных — более умеренный прогноз.