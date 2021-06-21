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    Россия с Данией подпишут мировую?

    Россия — Дания. Дерзкая ставка за 4.28 на матч Евро-2020 21 июня 2021 года

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    Денис Черышев
    Россия сыграет на своем поле с Данией в рамках 3-го тура группового турнира Евро-2020. Матч пройдет 21 июня, начало — в 22:00 мск. Россия — Дания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. Россия — Дания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. Группа B 21 Июня 2021 года
    Россия
  • Москва
    •  Россия 22:00 Дания Дания
  • Копенгаген
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    Коэффициенты на матч
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  • 5.05
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 1.70
  • Ставка!
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    Сборная России

    К решающей битве с датчанами сборная России подходит в боевом настроении. Оно очень улучшилось после минимальной виктории над финнами.

    Вот только проигрывать в этой встрече нельзя категорически. В таком случае датчане окажутся выше в турнирной таблице…

    Из кадровых потерь отметим Марио Фернандеса и Юрия Жиркова. Для ветерана турнир наверняка уже закончился. Плюс удачную вратарскую рокировку произвел Черчесов, сменив Антона Шунина юным Матвеем Сафоновым.

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    Против датчан сборная России играла лишь однажды. Тогда, девять лет назад, сборная России выиграла со счетом 0:2.

    Сборная Дании

    Потеря Кристиана Эриксена болезненно ударила по психологии датчан. Поражение от финнов сменилось коллизией в матче с бельгийцами.

    В общем, сборной Дании ничего другого не остается, кроме как активно атаковать в этом матче. Как минимум, начать нужно так, как против бельгийцев.

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    • Без Эриксена датчанам крайне сложно и в плане построения атак. Все-таки хавбек мог как обострить ситуацию у ворот соперника, так и придержать мяч.

    То, что встреча пройдет в Копенгагене — отличный бонус для Дании. Как минимум, один балл команда точно постарается набрать, а там, глядишь, у команды Черчесова могут возникнуть серьезные проблемы.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Данию за 1.71, на ничью за 4.28, а на Россию — за 4.78.

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    Россиян устроит и ничья, но добиться даже ее на поле соперника будет крайне проблематично.

    Датчане будут играть исключительно на победу, но своего добиться не сумеют.

    Датчане все еще не отошли от ситуации с Эриксеном, так что больше, чем на ничью, рассчитывать не смогут. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 4.28. Для остальных — более умеренный прогноз.

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