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    Матч против Украины не будет легкой прогулкой для Нидерландов

    Нидерланды — Украина. Ставка (к. 1.83) на матч Евро-2020 13 июня 2021 года

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    Франк де Бур
    В 1-м туре группового этапа Евро-2020 сборная Нидерландов будет принимать сборную Украины. Матч пройдет на «Йохан Кройф Арене» в Амстердаме. Начало встречи — в 22.00. Нидерланды — Украина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. Группа C 13 Июня 2021 года
    Нидерланды
  • Амстердам
    •  Нидерланды 22:00 Украина Украина
  • Киев
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.62
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 6.50
  • Ставка!
    •

    Нидерланды

    Сборная Нидерландов — главный фаворит группы С, в которой также выступят Украина, Австрия и Северная Македония.

    Команда поедет на турнир под руководством Франка де Бура, который принял ее в прошлом году после ухода Рональда Кумана, выводившего Нидерланды на Евро.

    В рамках подготовки к Евро-2020 Нидерланды провели два товарищески матча — сыграли вничью с Шотландией (2:2) и победили Грузию (3:0).

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    В этом году у Нидерландов 3 победы, 1 ничья и 1 поражение в пяти матчах. В марте команда провела три матча в квалификации ЧМ-2022: уступила Турции (2:4), обыграла Латвию (2:0) и разгромила Гибралтар со счетом 7:0.

    Нидерланды подошли к турниру без двух основных игроков. Вирджил ван Дейк не успел залечить свою травму к Евро-2020, а Донни ван де Бек травмировался перед самым началом чемпионата.

    Украина

    Сборная Украины — второй фаворит группы С. В прогнозах букмекеров украинцы котируются выше Австрии и Северной Македонии, но ниже Нидерландов.

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    • Команда Андрея Шевченко на Евро-2020 будет выступать без нескольких исполнителей, которые могли бы поехать на турнир, если бы не травмы: Евгения Коноплянки, Виктора Коваленко, Жуниора Мораеса и Виталия Буяльского.

    В рамках подготовки к Евро Украина провела три контрольных матча: «желто-синие» сперва не смогли обыграть Бахрейн (1:1), затем одолели Северную Ирландию (1:0) и разгромили Кипр (4:0). В этом матче украинцы впервые за 12 игр забили больше 1 гола за матч.

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    • Все три мартовские матча квалификации ЧМ-2022 Украина завершила с одинаковым счетом 1:1. Причем так украинцы сыграли как против Франции, так и против Финляндии и Казахстана.

    Ставка

    На победу сборной Нидерландов дается коэффициент 1,72, на ничью — 3,76, а на победу Украины — 5,70.

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    Нидерланды и Украина в последнее время друг против друга не играли. Команды встречались в контрольных матчах в 2008 и 2010 годах. В первом случае Нидерланды выиграли 3:0, а второй поединок завершился вничью — 1:1.

    Нидерланды считаются фаворитами матча, но Украина должна дать «Оранжевым» достаточно серьезный бой.

    Прогноз и ставка на матч — «Победа любой команды с сухим счетом — Нет» с коэффициентом 1,83.

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