В матче второго тура чемпионата Бразилии «Сантос» примет «Сеару» на стадионе «Вила Бельмиро». Игра начнется 6 июня в 03:00 мск. «Сантос» — «Сеара»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сантос»

«Сантос» неудачно стартовал в этом сезоне. Команда начала с поражения. Она проиграла клубу «Баия» со счетом 0:3. Пока что хозяева идут на предпоследнем 19 месте.

До него «Рыбы» проиграли в двух заключительных турах Кубка Либертадорес. Они были слабее «Барселоны» Гуаякиль (1:3) и «Стронгест» (1:2).

Серию поражений удалось прервать в поединке 1/16 финала Кубка Бразилии. «Сантос» победил коллектив «Сианорти» со счетом 2:0.

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У себя дома «Сантос» выиграл три встречи подряд. Команда разгромила «Стронгест» 5:0, обыграла «Сан-Бенто» 2:0 и «Бока Хуниорс» 1:0.

«Сеара»

«Сеара» в первом туре одолела «Гремио» со счетом 3:2. Победу удалось вырвать на последних секундах поединка. Этот результат вывел команду на третье место в таблице.

3 июня у коллектива был матч в 1/16 Кубка Бразилии. Там коллектив сыграл вничью с «Форталезой» (1:1).

В последних матчах мая «Сеара» сыграла вничью с «Форталезой» (0:0) в чемпионате штата, а также проиграла «Хорхе Вильстерманн» (0:1) и победила «Боливар» (2:0) в Кубке Либертадорес.

Что касается выходных выступлений, то здесь у гостей три матча без побед — 2 ничьи и поражение. При этом они смогли забить лишь в одном случае.

Прогноз и ставка

На бумаге ярко выраженного фаворита нет — 2.02 на победу «Сантоса» и 3.65 на победу «Сеары». На ничью букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 3.55.

По итогам четырех встреч у команд паритет — одна победа у «Сантоса», одна у «Сеары» и две ничьи. При этом в каждом случае забивалось не больше двух мячей. Чаще даже один гол.

Букмекеры склоняются к тому, что матч будет низовым. Учитывая результаты последних очных встреч, мы тоже рассчитываем на малое количество голов. Ставка — тотал меньше 2.5 за 1.71.