Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Флорентино Перес и Зинедин ЗиданСожжение мостов. Как поссорились Зинедин Зидан и Флорентино Перес Сборная Бельгии рискует остаться без ключевых игроков на Евро-2020Бельгия на Евро: травмированные лидеры, возрастная оборона и статус почти главного фаворита Анастасия Павлюченкова«Ролан Гаррос». Павлюченкова сенсационно обыграла Соболенко, Веснина вылетела, Медведев победил Опелку
  • 18:51
    • Медведев обыграл Опелку и вышел в 1/8 «Ролан Гаррос»
  • 22:29
    • Сборная Испании разошлась миром с Португалией
  • 22:21
    • СМИ: Сборная Бразилии отказалась от участия в Кубке Америки
  • 18:20
    • «Химки» не будут выступать в следующем сезоне Единой лиги ВТБ
  • 18:07
    • В «Ман Сити» готовы заплатить за Кейна 117 млн евро
  • 17:54
    • Трент пропустит Евро-2020 из-за травмы
  • 17:18
    • УЕФА выбрала лучший гол Лиги чемпионов сезона 2020/2021
    Все новости спорта

    «Сантос» и «Сеара» снова проведут низовой матч?

    «Сантос» — «Сеара». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч чемпионата Бразилии 6 июня 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Сантос» — «Сеара»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кайо Жоржи
    В матче второго тура чемпионата Бразилии «Сантос» примет «Сеару» на стадионе «Вила Бельмиро». Игра начнется 6 июня в 03:00 мск. «Сантос» — «Сеара»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сантос»

    «Сантос» неудачно стартовал в этом сезоне. Команда начала с поражения. Она проиграла клубу «Баия» со счетом 0:3. Пока что хозяева идут на предпоследнем 19 месте.

    До него «Рыбы» проиграли в двух заключительных турах Кубка Либертадорес. Они были слабее «Барселоны» Гуаякиль (1:3) и «Стронгест» (1:2).

    Серию поражений удалось прервать в поединке 1/16 финала Кубка Бразилии. «Сантос» победил коллектив «Сианорти» со счетом 2:0.

    Все прогнозы на футбол

    У себя дома «Сантос» выиграл три встречи подряд. Команда разгромила «Стронгест» 5:0, обыграла «Сан-Бенто» 2:0 и «Бока Хуниорс» 1:0.

    «Сеара»

    «Сеара» в первом туре одолела «Гремио» со счетом 3:2. Победу удалось вырвать на последних секундах поединка. Этот результат вывел команду на третье место в таблице.

    3 июня у коллектива был матч в 1/16 Кубка Бразилии. Там коллектив сыграл вничью с «Форталезой» (1:1).

  • Топ-8 игроков, которые пропустят Евро-2020
  • Каких футболистов мы не увидим на турнире?
  • Сегодня

    • В последних матчах мая «Сеара» сыграла вничью с «Форталезой» (0:0) в чемпионате штата, а также проиграла «Хорхе Вильстерманн» (0:1) и победила «Боливар» (2:0) в Кубке Либертадорес.

    Что касается выходных выступлений, то здесь у гостей три матча без побед — 2 ничьи и поражение. При этом они смогли забить лишь в одном случае.

    Прогноз и ставка

    На бумаге ярко выраженного фаворита нет — 2.02 на победу «Сантоса» и 3.65 на победу «Сеары». На ничью букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 3.55.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    По итогам четырех встреч у команд паритет — одна победа у «Сантоса», одна у «Сеары» и две ничьи. При этом в каждом случае забивалось не больше двух мячей. Чаще даже один гол.

    Букмекеры склоняются к тому, что матч будет низовым. Учитывая результаты последних очных встреч, мы тоже рассчитываем на малое количество голов. Ставка — тотал меньше 2.5 за 1.71.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Антигуа и Барбуда — Гренада
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.67
  • Прогноз на матч Виннипег — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Бразилия — Эквадор
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Даллас — Клипперс
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Вегас — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Южная Корея — Туркменистан
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч США — Канада
  • Хоккей
  • Завтра в 14:15
    •  3.10
  • Прогноз на матч Россия — Болгария
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Финляндия — Германия
  • Хоккей
  • Завтра в 18:15
    •  1.70
  • Прогноз на матч Уэльс — Албания
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  6.11
  • Экспресс дня 5 июня
  • Завтра в 21:45
    •  4.20
  • Прогноз на матч Швеция — Армения
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Альмерия — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Челси»
  • Гвардиола рискнул и проиграл. «Челси» растоптал мечту «Ман Сити» в финале ЛЧ
    • 02:33 30/05/2021     Россия — Канада
  • Неслучайное поражение. Канада сдала «Красную машину» в утиль
    • 03:06     Польша — Россия
  • Ни уму ни сердцу. Сборная России сыграла вничью с Польшей без Левандовского
    • 02:34 02/06/2021
    «Сантос» — «Сеара»: прогноз, ставка (1.71), статистика, коэффициенты матча 06.06.2021. Прогнозы на футбол. «Сантос» и «Сеара» снова проведут низовой матч?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020 Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры